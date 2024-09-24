Ders Zili Çaldı, Hastalıklar Geldi: Isparta'da 11 Öğrencide El, Ayak, Ağız Hastalığı Görüldü
Ders Zili Çaldı, Hastalıklar Geldi: Isparta'da 11 Öğrencide El, Ayak, Ağız Hastalığı Görüldü
Ebeveynleri yakından ilgilendiren bir olay yaşandı. Isparta'da el, ayak, ağız hastalığı görülen 11 öğrenci tedavi altına alındı.
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Ders zilinin çalmasıyla birlikte çocukların kâbusu geri döndü.
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Isparta'nın aksu ilçesinde 7'si kreş öğrencisi olmak üzere toplam 11 çocukta el, ayak, ağız hastalığı tespit edildi.
Çocukların tedavi altına alındığını açıklayan Isparta Sağlık Müdürü Mustafa Serhat Küçükcoşkun, hastalığın genellikle 2-10 yaş arasındaki çocukları etkilediğini ancak bazen yetişkinlerde de görülebildiğini söyledi. El ve ayaklardaki döküntülerin genellikle 5-7 gün içinde kendiliğinden iyileştiğini ifade eden Küçükcoşkun, sözlerine şöyle devam etti:
"Hastalık, solunum yoluyla tükürükle yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle anne ve babalara, çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları konusunda büyük görev düşmektedir. El, ayak ve ağız hastalığı genellikle iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısıyla kendini gösterir. 1-2 gün sonra içi su dolu döküntüler meydana gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlayan döküntüler, daha sonra su toplar. El, ayak hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Bu süreçte çocuğun kısa sürede iyileşmesi için doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı, bol sıvı tüketilmeli, sağlıklı beslenilmeli ve bulaşma riskine karşı çocuk okula gönderilmemelidir."
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