Nadir de Olsa Başınıza Gelebilir: Dizel Yakıtlı Aracınıza Yanlışlıkla Benzin Yüklenirse Ne Yapmalısınız?

Dizel motorlara çalışma imkanı tanıyan motorinin içinde birtakım kimyasallar bulunur. Bu kimyasalların en önemli işlevi, başta hortum ve pistonlar olmak üzere pek çok parçanın kayganlaşmasını sağlamaktır. Doğal olarak, mazot yani motorin yerine benzin yüklemesi yaptığınızda kayganlaşma gerçekleşmez. Bu da yakıt pompası gibi parçalara zarar verir.