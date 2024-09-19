Nadir de Olsa Başınıza Gelebilir: Dizel Yakıtlı Aracınıza Yanlışlıkla Benzin Yüklenirse Ne Yapmalısınız?
Nadir de Olsa Başınıza Gelebilir: Dizel Yakıtlı Aracınıza Yanlışlıkla Benzin Yüklenirse Ne Yapmalısınız?
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Dizel yakıtlı araçlara benzin yüklenmesi halinde belli başlı arızalar ortaya çıkar.
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Dizel motora mazot yerine benzin yüklerseniz yakıt pompası gibi parçalar zarar görebilir.
Ayrıca aracınız tam performansla çalışmaz.
Eğer aracınıza yanlış yakıt yüklemesi yapılırsa vakit kaybetmeden yol yardım çağırmalısınız.
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