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Nadir de Olsa Başınıza Gelebilir: Dizel Yakıtlı Aracınıza Yanlışlıkla Benzin Yüklenirse Ne Yapmalısınız?

Nadir de Olsa Başınıza Gelebilir: Dizel Yakıtlı Aracınıza Yanlışlıkla Benzin Yüklenirse Ne Yapmalısınız?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
19.09.2024 - 15:39

Bildiğiniz gibi dizel araçlara yakıt olarak motorin yüklemesi yapmanız gerekir. Fakat nadir de olsa bir dikkatsizlik sonucu dizel aracınıza benzin yüklemesi yapılabilir. Peki, böyle bir durumda aracınızın başına neler gelebilir?

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Dizel yakıtlı araçlara benzin yüklenmesi halinde belli başlı arızalar ortaya çıkar.

Dizel yakıtlı araçlara benzin yüklenmesi halinde belli başlı arızalar ortaya çıkar.

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi basınçla gerçekleşir. Dizel motorları benzinli motorlardan ayıran en temel fark da budur. Çünkü benzinli motorlarda yakıtı ateşleyen bujidir. Farklı çalışma prensiplerinden ötürü, dizel motorla çalışan otomobilinize yanlış yakıt yüklemesi yapıldığında can sıkıcı problemler yaşayabilirsiniz.

Dizel motora mazot yerine benzin yüklerseniz yakıt pompası gibi parçalar zarar görebilir.

Dizel motora mazot yerine benzin yüklerseniz yakıt pompası gibi parçalar zarar görebilir.

Dizel motorlara çalışma imkanı tanıyan motorinin içinde birtakım kimyasallar bulunur. Bu kimyasalların en önemli işlevi, başta hortum ve pistonlar olmak üzere pek çok parçanın kayganlaşmasını sağlamaktır. Doğal olarak, mazot yani motorin yerine benzin yüklemesi yaptığınızda kayganlaşma gerçekleşmez. Bu da yakıt pompası gibi parçalara zarar verir.

Ayrıca aracınız tam performansla çalışmaz.

Ayrıca aracınız tam performansla çalışmaz.

Aşınan materyaller, belli başlı parçaların etrafında birikerek otomobilinizin tam performansla çalışmasını engeller. Bu yüzden, dizel motora mazot yerine benzin yüklendiğinde hemen müdahale edilmesi şarttır. Peki, böyle bir şey başınıza gelirse siz ne yapmalısınız?

Eğer aracınıza yanlış yakıt yüklemesi yapılırsa vakit kaybetmeden yol yardım çağırmalısınız.

Eğer aracınıza yanlış yakıt yüklemesi yapılırsa vakit kaybetmeden yol yardım çağırmalısınız.

Arabayı çalıştırmak yerine hemen yol yardımı arayın ve çekici ile aracınızı en yakın yetkili servise götürün. Yetkili servise durumu tüm şeffaflığıyla aktardıktan sonra arabınızın tamiri için bir süre beklemeniz gerekecek. Bu aşamada yetkili servis sizi en doğru şekilde bilgilendirecek ve gerekli müdahaleyi yapacaktır.

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