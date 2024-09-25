Hollanda'daki Hapishaneler Düşük Suç Oranları Sebebiyle Boş Kaldı!

2018 yılında 1300 kişi suç işlemelerine neden olan sorunların psikolojik tedavisi için rehabilite altına alınmıştı. Bu rehabilitasyonlarda kişilik bozuklukları, bağımlılıklar ve mali sorunlar gibi konular ele alınıyor. Hakimler de tedavinin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendiriyor.

Adli psikolog Hommo Folkerts, amaçlarını şu şekilde özetliyor;

“İki amaç için çalışıyoruz; başka bir suçu önlemek ve psikiyatrik acıyla gelen sosyal sorunlar.'