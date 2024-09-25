Hollanda'daki Hapishaneler Düşük Suç Oranları Sebebiyle Boş Kaldı!
Hollanda'daki Hapishaneler Düşük Suç Oranları Sebebiyle Boş Kaldı!
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Hollanda, dünyanın en düşük suç oranlarına sahip ülkeleri arasında. Öyle ki ülkede artık hapishanelere bile gerek yok.
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Her geçen yıl Hollanda'daki suç oranının azalmasıyla ilgili bir araştırma yürütüldü.
2008 yılında 42 bin olan mahkum sayısı, 2018'de 31 bine düştü. Hollanda'da suçluların az olması sebebiyle bazı hapishaneler Norveç ve Belçika'ya kiralanmaya başladı!
Hollanda'nın bu denli düşük suç oranına sahip olmasının sebebi olarak ise etkili rehabilite uygulamalarına işaret ediliyor.
Öte yandan, Hollanda'da şiddet içermeyen suçlar için verilen cezaların daha kısa olması da dikkat çekiyor.
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bence bizim kanımız bozuk.