Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hollanda'daki Hapishaneler Düşük Suç Oranları Sebebiyle Boş Kaldı!

Hollanda'daki Hapishaneler Düşük Suç Oranları Sebebiyle Boş Kaldı!

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.09.2024 - 12:48

Hollanda, suç oranı en düşük ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıllarda Hollanda'nın tam 19 tane hapishanesini kapattığı ortaya çıkmıştı. Hükümet, gelecek yıllarda hapishanelerin kapatılacağı iddiasını reddetse de, bugün geldiğimiz noktada pek çok hapishanenin yine boş kaldığı görüldü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollanda, dünyanın en düşük suç oranlarına sahip ülkeleri arasında. Öyle ki ülkede artık hapishanelere bile gerek yok.

Hollanda, dünyanın en düşük suç oranlarına sahip ülkeleri arasında. Öyle ki ülkede artık hapishanelere bile gerek yok.

Geçtiğimiz yıllarda Türk medyası Hollanda'da kapatılan hapishane haberleriyle çalkalanmıştı. Hollandalı 'Dutch News' isimli gazete, Hollanda Adalet Bakanı'nın konuşmasını aktarmış ve hapishanelerde yüzlerce boş hücre olduğu doğrulanmıştı.

Her geçen yıl Hollanda'daki suç oranının azalmasıyla ilgili bir araştırma yürütüldü.

Her geçen yıl Hollanda'daki suç oranının azalmasıyla ilgili bir araştırma yürütüldü.

European Journal of Criminology, yaptığı araştırmada 2005 ila 2015 yılları arasında suçlu sayısının neredeyse yarı yarıya azaldığını ortaya çıkardı. 

Ayrıca 2014'ten bu yana 23'ten fazla hapishanenin kapandığı görüldü.

2008 yılında 42 bin olan mahkum sayısı, 2018'de 31 bine düştü. Hollanda'da suçluların az olması sebebiyle bazı hapishaneler Norveç ve Belçika'ya kiralanmaya başladı!

2008 yılında 42 bin olan mahkum sayısı, 2018'de 31 bine düştü. Hollanda'da suçluların az olması sebebiyle bazı hapishaneler Norveç ve Belçika'ya kiralanmaya başladı!

Hapishanelerin çoğu kiralanırken, bazıları da mülteci barınağı, akıl hastanesi, otel olarak kullanılmaya başlandı.

Hollanda'nın bu denli düşük suç oranına sahip olmasının sebebi olarak ise etkili rehabilite uygulamalarına işaret ediliyor.

Hollanda'nın bu denli düşük suç oranına sahip olmasının sebebi olarak ise etkili rehabilite uygulamalarına işaret ediliyor.

2018 yılında 1300 kişi suç işlemelerine neden olan sorunların psikolojik tedavisi için rehabilite altına alınmıştı. Bu rehabilitasyonlarda kişilik bozuklukları, bağımlılıklar ve mali sorunlar gibi konular ele alınıyor. Hakimler de tedavinin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendiriyor.

Adli psikolog Hommo Folkerts, amaçlarını şu şekilde özetliyor;

“İki amaç için çalışıyoruz; başka bir suçu önlemek ve psikiyatrik acıyla gelen sosyal sorunlar.'

Öte yandan, Hollanda'da şiddet içermeyen suçlar için verilen cezaların daha kısa olması da dikkat çekiyor.

Öte yandan, Hollanda'da şiddet içermeyen suçlar için verilen cezaların daha kısa olması da dikkat çekiyor.

Hollanda'daki tüm hapis cezalarının yüzde 55'inin bir aydan az olduğu; dörtte üçünün ise üç aydan kısa olduğu belirtiliyor. Ayrıca suçluları hapse atmak yerine elektronik kelepçe gibi yöntemler daha sık tercih ediliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Filizim

bence bizim kanımız bozuk.