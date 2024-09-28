Flaşla Çekilen Fotoğraflarda Gözlerimiz Neden Vampir Gibi Kırmızı Çıkar?

Kabul edelim ki hepimiz hayatımızda en az bir kere fotoğraflarda vampir gibi çıkmışızdır. Bunun sebebi de çok açık: flaş açmak.

Sahiden, flaş gözlerimizi neden kırmızıya çeviriyor dersiniz? Gelin, konunun derinlerine inelim.