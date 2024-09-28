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Flaşla Çekilen Fotoğraflarda Gözlerimiz Neden Vampir Gibi Kırmızı Çıkar?

Flaşla Çekilen Fotoğraflarda Gözlerimiz Neden Vampir Gibi Kırmızı Çıkar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
28.09.2024 - 12:50

Kabul edelim ki hepimiz hayatımızda en az bir kere fotoğraflarda vampir gibi çıkmışızdır. Bunun sebebi de çok açık: flaş açmak.

Sahiden, flaş gözlerimizi neden kırmızıya çeviriyor dersiniz? Gelin, konunun derinlerine inelim.

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Fotoğraflarda gözlerin kırmızı çıkmasının temel sebebi, ışığın göz bebeklerimize çarpıp geri yansımasıdır. Flaş, genellikle kameranın lensine oldukça yakın bir mesafede bulunur.

Fotoğraflarda gözlerin kırmızı çıkmasının temel sebebi, ışığın göz bebeklerimize çarpıp geri yansımasıdır. Flaş, genellikle kameranın lensine oldukça yakın bir mesafede bulunur.

Flaş patladığında, ışık doğrudan göz bebeğimize girer ve gözün arka kısmındaki damar tabakadan (koroid) yansıyıp tekrar kameraya geri döner.

Flaş patladığında, ışık doğrudan göz bebeğimize girer ve gözün arka kısmındaki damar tabakadan (koroid) yansıyıp tekrar kameraya geri döner.

Yansıma, göz bebeklerimiz genişlediğinde daha belirgin hale gelir. Kameralardaki "kırmızı göz modu" işte tam bu noktada devreye girer.

Yansıma, göz bebeklerimiz genişlediğinde daha belirgin hale gelir. Kameralardaki "kırmızı göz modu" işte tam bu noktada devreye girer.

Bu mod, fotoğraf çekilmeden önce bir ön flaş patlatarak göz bebeklerinin küçülmesini sağlar ve kırmızı göz etkisini azaltır.

Gözümüzün arkasında bulunan retina, aslında şeffaftır. Ancak retinanın altında yer alan koroid tabakası, pigment ve bol miktarda kan damarı içerir.

Gözümüzün arkasında bulunan retina, aslında şeffaftır. Ancak retinanın altında yer alan koroid tabakası, pigment ve bol miktarda kan damarı içerir.

Flaşın ışığı gözümüze girdiğinde ve geri yansıdığında, bu yansıma koroiddeki kan damarlarından geçer.

Flaşın ışığı gözümüze girdiğinde ve geri yansıdığında, bu yansıma koroiddeki kan damarlarından geçer.
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İşte bu yüzden fotoğraflarda gözlerimizde kırmızı bir parıltı görürüz; koroiddeki kan, yansıyan ışığa kırmızı bir ton verir.

İşte bu yüzden fotoğraflarda gözlerimizde kırmızı bir parıltı görürüz; koroiddeki kan, yansıyan ışığa kırmızı bir ton verir.

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