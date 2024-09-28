Flaşla Çekilen Fotoğraflarda Gözlerimiz Neden Vampir Gibi Kırmızı Çıkar?
Flaşla Çekilen Fotoğraflarda Gözlerimiz Neden Vampir Gibi Kırmızı Çıkar?
Kabul edelim ki hepimiz hayatımızda en az bir kere fotoğraflarda vampir gibi çıkmışızdır. Bunun sebebi de çok açık: flaş açmak.
Sahiden, flaş gözlerimizi neden kırmızıya çeviriyor dersiniz? Gelin, konunun derinlerine inelim.
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Fotoğraflarda gözlerin kırmızı çıkmasının temel sebebi, ışığın göz bebeklerimize çarpıp geri yansımasıdır. Flaş, genellikle kameranın lensine oldukça yakın bir mesafede bulunur.
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Flaş patladığında, ışık doğrudan göz bebeğimize girer ve gözün arka kısmındaki damar tabakadan (koroid) yansıyıp tekrar kameraya geri döner.
Yansıma, göz bebeklerimiz genişlediğinde daha belirgin hale gelir. Kameralardaki "kırmızı göz modu" işte tam bu noktada devreye girer.
Gözümüzün arkasında bulunan retina, aslında şeffaftır. Ancak retinanın altında yer alan koroid tabakası, pigment ve bol miktarda kan damarı içerir.
Flaşın ışığı gözümüze girdiğinde ve geri yansıdığında, bu yansıma koroiddeki kan damarlarından geçer.
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İşte bu yüzden fotoğraflarda gözlerimizde kırmızı bir parıltı görürüz; koroiddeki kan, yansıyan ışığa kırmızı bir ton verir.
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