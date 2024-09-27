Uzaylı Sanmışlardı: Gezegenimizin En Derin Noktası Mariana Çukuru'ndaki Gizemli Sesin Sebebi Bulundu!
Uzaylı Sanmışlardı: Gezegenimizin En Derin Noktası Mariana Çukuru'ndaki Gizemli Sesin Sebebi Bulundu!
Mariana Çukuru’nun derinliklerinden gelen ve yıllardır gizemini koruyan o tuhaf sesi hatırlıyor musunuz? Bilim insanları sonunda bu sorunun cevabını buldu, hem de hiç beklenmedik bir şekilde!
Yapay zeka destekli bir araç, sonunda bu esrarengiz sesi çözmeyi başardı ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pasifik Okyanusu’nun en derin noktasındaki Mariana Çukuru’nda kaydedilen garip bir ses, deniz bilimcileri şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ses, başlangıçta gemi gürültüsüne benzetildi ancak bu kadar derinlerde ne gemi sesi ne de bilinen başka bir hayvan sesi olabilirdi.
İlk başta balinaların çıkardığı bir ses olduğu düşünüldü, ancak hangi türden bir balina olduğu belirlenemedi. Bilim insanları, bu gizemli sesi "Biotwang" olarak adlandırdılar ve araştırmalarını derinleştirdiler.
Araştırmacılar, Google’ın balina seslerini tanımlamaya yönelik geliştirdiği yapay zeka aracını kullanarak, Mariana Çukuru’ndaki "Biotwang" sesini analiz etmeye karar verdiler.
Bu araç, balina seslerini tanıma konusunda oldukça yetenekliydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görsel ve akustik verilerin birleştirilmesiyle yürütülen analizler sonucunda, sesin kaynağı sonunda belirlenebildi: Bryde balinası!
Bu keşif, deniz biyolojisi açısından son derece heyecan verici oldu çünkü Bryde balinasının bu bölgedeki varlığı ve hareketleri hakkında çok az bilgiye sahibiz.
Yapılan analizler, bu balinaların Mariana Takımadaları'ndan Wake Adası’na kadar uzanan geniş bir alanda mevsimsel olarak görüldüğünü ortaya çıkardı.
Yapılan gözlemler, bu balinaların Şubat-Nisan ayları arasında daha az, ancak Ağustos-Kasım ayları arasında daha sık ses çıkardığını gösteriyor.
Sesi dinlemek isterseniz aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın