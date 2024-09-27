Uzaylı Sanmışlardı: Gezegenimizin En Derin Noktası Mariana Çukuru'ndaki Gizemli Sesin Sebebi Bulundu!

Mariana Çukuru’nun derinliklerinden gelen ve yıllardır gizemini koruyan o tuhaf sesi hatırlıyor musunuz? Bilim insanları sonunda bu sorunun cevabını buldu, hem de hiç beklenmedik bir şekilde!

Yapay zeka destekli bir araç, sonunda bu esrarengiz sesi çözmeyi başardı ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı!

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