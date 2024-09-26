Dünyadaki Tüm Karalar Okyanus, Tüm Okyanuslar Kara Parçası Olsa Neler Olurdu?

Dünyanın yüzeyinin %71'i su, %29'u ise kara parçası ile kaplı. Peki ya bu oran tersine dönseydi?

Bu devasa değişim, yaşamın her yönünü kökten değiştirir, hatta belki de yaşamın kendisini bile yok edebilirdi. İyi de neden?

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