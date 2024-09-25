Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi: NASA Neden Ay'a ve Mars'a Merdi Yağdırmayı Planlıyor?

NASA, Ay ve Mars hakkındaki bilgileri arttırmak için teleskoplardan veya numune toplamaktan fazlasını denemeye hazırlanıyor. İşte burada bahsettiğimiz mermiler devreye giriyor.

Özel tasarlanmış mermi gibi cihazlar, bu gezegenlerin sırlarını çözmenin en yeni yöntemi olabilir. İyi de nasıl?

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