Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi: NASA Neden Ay'a ve Mars'a Merdi Yağdırmayı Planlıyor?
Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlamış Gibi: NASA Neden Ay'a ve Mars'a Merdi Yağdırmayı Planlıyor?
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Ay ve Mars hakkında teleskoplar ve robotik geziciler ile pek çok bilgi edinebiliyoruz, hatta insanlı görevlerle bizzat gidip numune topladık bile.
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Ay ve Mars’taki bazı bölgeler, özellikle dik yamaçlara sahip kraterler gibi yerler, keşif araçları ve insanlar için erişilmesi oldukça zor alanlar. Ancak bu bölgeler, gelecekteki madencilik ve araştırma görevleri için kritik öneme sahip olabilir.
İşte NASA’nın yeni mermi benzeri cihazları bu noktalarda devreye giriyor. Langley Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve bir makalede açıklanan bu yeni cihazlar, "mikro-spektrometre mermileri" olarak adlandırılıyor.
Mermiler, toprak ve kayaçlara nüfuz ederek onların bileşenlerini analiz ediyor ve su, helyum-3 veya diğer minerallerin varlığını tespit edebiliyor.
Cihazın işlevi oldukça basit: Mermi toprağa nüfuz ettiğinde, bileşimleri analiz edip bir ana istasyona veri gönderiyor. Bu sayede erişilemeyen bölgelerdeki değerli mineraller ve bileşikler hakkında doğrudan bilgi sahibi olabiliyoruz.
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Mermiler, klasik Fraunhofer kırınımı yerine yakın mesafede kullanılan Fresnel kırınımını kullanarak toprak bileşenlerini analiz edecek. Merminin içinde yer alan mikro-spektrometre optikleri ve ışık yayan LED UV ışık kaynağı, bu analizin gerçekleşmesini sağlayacak.
Langley Araştırma Merkezi’nden araştırmacılara göre, bu mermiler ile asteroitler ya da diğer uzay cisimleri üzerinde de benzer çalışmalar yapılabilir.
Henüz tam anlamıyla hazır olmayan cihazlar, gelecekteki uzay keşiflerinin vazgeçilmez bir parçası olabilir.
NASA’nın, projeyi 2024’te düzenlenen 37. Uluslararası Jeolojik Kongre’de tanıttığını da hatırlatmakta fayda var. Eğer proje başarılı olursa, bir gün Ay ve Mars’ın sırlarını kurşun yağdırarak keşfedeceğiz.
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