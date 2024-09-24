Bilim Yaşlanmayı Tersine Çevirebilecek mi? "Mesele Gençleşmenin Mümkün Olup Olmadığı Değil, Zamanı"
Bilim Yaşlanmayı Tersine Çevirebilecek mi? "Mesele Gençleşmenin Mümkün Olup Olmadığı Değil, Zamanı"
Kaynak: https://time.com/6246864/reverse-agin...
Yaşlanmayı tersine çevirebilecek bir formül bulunduğunu söylesek inanır mıydınız? Uzun yıllardır süren çalışmaların sonunda, bilim insanları tıpta çığır açacak nitelikteki bir projeye imza attılar. Peki, sahiden bilim yaşlanmayı tersine çevirebilecek mi? Genetik ve hücresel gençleşme mümkün mü?
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Bilim insanları, uzun yıllardır yaşlanma sürecini anlamaya çalışıyor. Bu sayede yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve hatta tersine çevirmenin yolları bulmak üzerine dikkat çeken çalışmalar yapıyorlar.
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13 yıllık araştırmanın ardından genetik profesörü Dr. David Sinclair ve meslektaşları sonunda yaşlanmayı neyin tetiklediği sorusunu yanıtladı.
Sinclair, Cell'de yayınlanan çalışmada, yaşlanmayı hızlandırabilen veya tersine çevirebilen "hücrelerin yaşlanma saatini" anlattı.
Bu nedenle Sinclair, epigenom adı verilen genomun başka bir bölümüne odaklandı.
"Yaşlanmanın altında yatan, yalnızca hasarın birikmesi değil, hücrelerde kaybolan bilgidir."
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Fareler üzerinde çalışan Sinclair ve ekibi, genç farelerin DNA'sında kırılmalar sağlayarak yaşlanmanın epigenom üzerindeki etkilerini taklit ettiler.
"Kök hücreler yapmıyoruz, kimliklerini yeniden kazanabilmeleri için zamanı geri alıyoruz. Ancak ileriye ve geriye doğru yaşlandıramayacağımız bir hücre tipini henüz bulamadık.”
"Bu sistemi vücudun bölümlerini gençleştirmek için kullanabiliriz ve umarım devrim niteliğinde ilaçlar yapabiliriz."
Peki, yaşlanmayı tersine çevirmek ne zaman mümkün olacak?
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