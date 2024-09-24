Bilim Yaşlanmayı Tersine Çevirebilecek mi? "Mesele Gençleşmenin Mümkün Olup Olmadığı Değil, Zamanı"

Peki bu süreç insanlarda işe yarayacak mı? Sinclair ve ekibi, şu anda bu sistemi insan olmayan primatlarda test ediyor. Sistemi, bağ dokusuna katkıda bulunan insan nöronları, cilt ve fibroblast hücreleri ile laboratuvarda test ediliyor.

Sinclair 2020 yılında, uyguladıkları bu sürecin yaşa bağlı olarak artan görme bozukluklarına iyi geldiğini söylemişti. Mevcut sonuçlar, sistemin sadece bir doku veya organa değil, tüm vücuda uygulanabileceğini göstermektedir. Sinclair, gen tedavisi doğrudan göz bölgesine enjekte edilebildiğinden, insanlarda bu yaşlanma tersine çevrilmesini test etmek için kullanılan ilk koşulun göz hastalıkları olacağını söylüyor.