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Hıçkırığa Ne Sebep Olur? 1 Aydan Uzun Sürebilir: Hıçkırığın Altında Yatan Sebepleri Duyunca Şaşıracaksınız

Hıçkırığa Ne Sebep Olur? 1 Aydan Uzun Sürebilir: Hıçkırığın Altında Yatan Sebepleri Duyunca Şaşıracaksınız

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 16:08

Hani bir başlayınca durmayan, yemekten sonra, acil bir durumda ve önemli bir anda, ansızın başlayan hıçkırık kimin canını sıkmaz ki? Hapşırmak ve esnemek gibi refleksler, çoğumuza normal gelse de hıçkırık tutunca 'Nereden çıktı bu şimdi?' diye sitem ederiz. Peki, hıçkırık nasıl oluşur? Hıçkırığa ne sebep olur? Hıçkırık nasıl geçer? 

İşte, detaylar... 

Uyarı: Bu içerik herhangi bir sağlık tavsiyesi değildir. Devam eden hıçkırık sorunları için uzman bir hekime başvurmanız gerekebilir. 

Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NB...
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Hıçkırık Nasıl Meydana Gelir?

Hıçkırık Nasıl Meydana Gelir?

Hıçkırık pek çoğumuzun aşina olduğu bir durumdur. Genellikle kısa süreli bir şekilde gerçekleşir. Latince 'singult' kelimesinden türetilen 'singultus' kelimesi 'hıçkırırken nefesini tutmak' anlamına gelir. 

Hıçkırık ise diyafram ve interkostal kasların ani ve istemsiz kasılmasından kaynaklanır. Kasılmaları, karakteristik bir hıçkırık sesi izler.

Peki, Hıçkırık Sesi Nasıl Ortaya Çıkar?

Peki, Hıçkırık Sesi Nasıl Ortaya Çıkar?

Hıçkırmaya başladığınız andan itibaren 'Hık!' bir ses duyulur. Bu sesin yolculuğu ise oldukça uzundur. Diyaframın kendini istemsiz bir şekilde kasmasından sonra akciğerlere hızlı bir şekilde hava girer. 

Bu durum, epiglot kapağının ses tellerinin olduğu bölgeyi kapatmasına neden olur. Böylece hıçkırık sesi ortaya çıkar.

Anne Karnında Başlar: Hıçkırık Kimleri Etkiler?

Anne Karnında Başlar: Hıçkırık Kimleri Etkiler?

Hıçkırık refleksi, anlık olarak bir kere çıkabilir ya da nöbet şeklinde gerçekleşebilir. Çoğunlukla ritmik şekilde meydana gelir. Hıçkırıklar arasındaki süreler ise aynı yani sabit şekilde gerçekleşir. Bu refleks, her yaş grubundan ve her cinayetten insanı etkiler. Yetişkinlerden çocuklara, bebeklerden rahime hayatımızın hemen her evresinde görülür. 

Rahimde solunum kası eğitiminde rol oynayabileceklerine inanılmaktadır. Ancak yetişkinlerde herhangi bir fizyolojik amaca hizmet etmez.

İşte yeni fobi: 1 Aydan uzun süren hıçkırık!

İşte yeni fobi: 1 Aydan uzun süren hıçkırık!

Akut hıçkırıklar kendi kendisine geçtiği ve genellikle bildirilmediği için araştırmacılar inatçı ve kontrol edilemeyen hıçkırıklara odaklanmışlardır. Hıçkırık günümüzde ise 3 sınıfta incelenir.  

Hıçkırıkların Sınıflandırılması 

  • Akut hıçkırıklar: 48 saatten kısa sürer

  • Persistan hıçkırıklar: 2 günden fazla sürer

  • İnatçı hıçkırıklar: 1 aydan fazla sürer

48 saatten uzun sürüyorsa dikkat: Uzun Süren Hıçkırık Neyin Habercisi?

48 saatten uzun sürüyorsa dikkat: Uzun Süren Hıçkırık Neyin Habercisi?

Hıçkırık ortalama 6-12 dakika arasında sürer ve müdahale gerekmediği için çoğunlukla kendiliğinden geçer. Ancak durum her zaman böyle olmayabiliyor. 

Uzun süren hıçkırıklar, bazı hastalıkların habercisi olabilir. Hıçkırık, 48 saatten uzun sürüyorsa, yani akut hıçkırık değil ise reflü ve mide fıtığına işaret edebilir. Ayrıca gırtlakta oluşacak hastalıklar, kalp, akciğer ve beyinde meydana gelebilecek hastalıkların öncüsü hıçkırık olabilir. Ayrıca istisnai de olsa kronikleşen hıçkırık, tedavi edilmezse günlük yaşantınızı oldukça kısıtlar.

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Hıçkırığa Ne Sebep Olur?

Hıçkırığa Ne Sebep Olur?

Hıçkırık belirgin bir sebep olmadan başlayıp durabilir. Bilim insanları bu konuda henüz net bir sebebe işaret edemiyor. Fakat genellikle diyaframın tahriş olmasıyla meydana gelir. Bu nedenle hıçkırığa sebep olan şeyler arasında: 

  • Hızlı yemek yemek

  • Acı ve baharat tüketimi 

  • Alkol ve gazlı içecek tüketmek

  • Çok fazla yemek yemek

  • Sinir ve heyecan 

  • Merkezi sinir sistemi bozuklukları 

  • Diyaframı kontrol eden sinirleri tahriş eden hastalıklar

  • Bazı ilaçlar, şişkin mide ve metabolik bozukluklar yer alabilir.

Ayrıca hava yutulmanın, mide ve bağırsak sisteminde meydana gelen beklenmedik ısı değişimlerinin ve bazı psikolojik durumların da hıçkırığa neden olabildiği bilinmektedir.

Ayrıca hava yutulmanın, mide ve bağırsak sisteminde meydana gelen beklenmedik ısı değişimlerinin ve bazı psikolojik durumların da hıçkırığa neden olabildiği bilinmektedir.

Hıçkırık Nasıl Geçer?

Hıçkırık Nasıl Geçer?

Hıçkırığı geçirmek için doğal birtakım yöntemler bulunuyor. Fakat bu yöntemler de her insanda işe yaramıyor. Tabii denemek isterseniz, 

  • Bir kağıt tormaya nefes almak

  • Dizlerinizi göğsünüze kadar çekip öne doğru eğitmek

  • Nefesinizi kısa bir süre tutmak 

  • Buzlu su ile gargara yapmak 

  • Soğuk su içmek ya da yavaş yavaş yudumlamak

  • Alkollü, gazlı ya da sıcak içeceklerden uzak durmak

  • Limon ısırmak

  • Limon ya da kolonya koklamak alternatif yollar arasında.

Hıçkırıktan Kurtulmak Mümkün mü? Hıçkırığın Önüne Nasıl Geçilir?

Hıçkırıktan Kurtulmak Mümkün mü? Hıçkırığın Önüne Nasıl Geçilir?

Hıçkırığın sebebi henüz bulunamasa da bilim insanları, uzak akrabalara bakarak delil arıyor. Yeri gelmişken hıçkırığı önlemek için yapabileceğiniz biraz öneride bulunalım:

  • Sakız çiğnemeyin (Hava yutmaya sebep olabilir)

  • Sigara ve tütün mamülleri kullanmayın 

  • Gazlı içeceklerden uzak durun

  • Baharatlı yiyecekler yemeyin

  • Hızlı yemek yemeyin 

  • Sıcak bir şeyden hemen sonra soğuk bir şey yiyip içmeyin

  • Karnınızı tıka basa doyurmayın. Belki bunlar işinize yarayabilir.

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