Hıçkırığa Ne Sebep Olur? 1 Aydan Uzun Sürebilir: Hıçkırığın Altında Yatan Sebepleri Duyunca Şaşıracaksınız

Hani bir başlayınca durmayan, yemekten sonra, acil bir durumda ve önemli bir anda, ansızın başlayan hıçkırık kimin canını sıkmaz ki? Hapşırmak ve esnemek gibi refleksler, çoğumuza normal gelse de hıçkırık tutunca 'Nereden çıktı bu şimdi?' diye sitem ederiz. Peki, hıçkırık nasıl oluşur? Hıçkırığa ne sebep olur? Hıçkırık nasıl geçer?

İşte, detaylar...

Uyarı: Bu içerik herhangi bir sağlık tavsiyesi değildir. Devam eden hıçkırık sorunları için uzman bir hekime başvurmanız gerekebilir.