Hıçkırığa Ne Sebep Olur? 1 Aydan Uzun Sürebilir: Hıçkırığın Altında Yatan Sebepleri Duyunca Şaşıracaksınız

Hıçkırık refleksi, anlık olarak bir kere çıkabilir ya da nöbet şeklinde gerçekleşebilir. Çoğunlukla ritmik şekilde meydana gelir. Hıçkırıklar arasındaki süreler ise aynı yani sabit şekilde gerçekleşir. Bu refleks, her yaş grubundan ve her cinayetten insanı etkiler. Yetişkinlerden çocuklara, bebeklerden rahime hayatımızın hemen her evresinde görülür.

Rahimde solunum kası eğitiminde rol oynayabileceklerine inanılmaktadır. Ancak yetişkinlerde herhangi bir fizyolojik amaca hizmet etmez.