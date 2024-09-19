Hıçkırığa Ne Sebep Olur? 1 Aydan Uzun Sürebilir: Hıçkırığın Altında Yatan Sebepleri Duyunca Şaşıracaksınız
Hıçkırığa Ne Sebep Olur? 1 Aydan Uzun Sürebilir: Hıçkırığın Altında Yatan Sebepleri Duyunca Şaşıracaksınız
Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NB...
Hani bir başlayınca durmayan, yemekten sonra, acil bir durumda ve önemli bir anda, ansızın başlayan hıçkırık kimin canını sıkmaz ki? Hapşırmak ve esnemek gibi refleksler, çoğumuza normal gelse de hıçkırık tutunca 'Nereden çıktı bu şimdi?' diye sitem ederiz. Peki, hıçkırık nasıl oluşur? Hıçkırığa ne sebep olur? Hıçkırık nasıl geçer?
İşte, detaylar...
Uyarı: Bu içerik herhangi bir sağlık tavsiyesi değildir. Devam eden hıçkırık sorunları için uzman bir hekime başvurmanız gerekebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hıçkırık Nasıl Meydana Gelir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Hıçkırık Sesi Nasıl Ortaya Çıkar?
Anne Karnında Başlar: Hıçkırık Kimleri Etkiler?
İşte yeni fobi: 1 Aydan uzun süren hıçkırık!
48 saatten uzun sürüyorsa dikkat: Uzun Süren Hıçkırık Neyin Habercisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hıçkırığa Ne Sebep Olur?
Ayrıca hava yutulmanın, mide ve bağırsak sisteminde meydana gelen beklenmedik ısı değişimlerinin ve bazı psikolojik durumların da hıçkırığa neden olabildiği bilinmektedir.
Hıçkırık Nasıl Geçer?
Hıçkırıktan Kurtulmak Mümkün mü? Hıçkırığın Önüne Nasıl Geçilir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın