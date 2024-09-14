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Deniz Neden Dalgalanır? Suların Hiç Durulmadığı Okyanusların Dev Dalgalarını Ne Hareket Ettiriyor?

Deniz Neden Dalgalanır? Suların Hiç Durulmadığı Okyanusların Dev Dalgalarını Ne Hareket Ettiriyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 23:44

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Peki, bir an bile durulmayan sular ve okyanusların bitmek bilmeyen bu enerjisi nereden geliyor? İster deniz kenarında isterseniz de teknede gözlem yapın, sonuç değişmez: Deniz hep dalgalıdır, az da olsa. Peki, denizlerde niçin dalga olur? Dalga nasıl oluşur? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://oceanservice.noaa.gov/facts/w...
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Sonsuz maviliklerin ihtişamlı ve bir o kadar da güçlü dalgalarının ardında birden fazla faktör var! Suyun içinde ve dışında olup biten ise hem görülmeye hem de bilinmeye değer.

Sonsuz maviliklerin ihtişamlı ve bir o kadar da güçlü dalgalarının ardında birden fazla faktör var! Suyun içinde ve dışında olup biten ise hem görülmeye hem de bilinmeye değer.

Bazen suya attığınız bir taş bile kıyaya kadar ulaşan dalgaların oluşumuna yardımcı olur. Peki, neden?

Peki, Dalgalar Nasıl Oluşur?

Peki, Dalgalar Nasıl Oluşur?

Dalgalar, enerjinin bir yerden başka bir yere taşınması sonucu oluşur. Üstelik dairesel bir hareket yaparlar. Daha açık ifade etmek gerekirse, dalgalar, suyun içinden geçen enerjinin, dairesel bir şekilde hareket etmesiyle oluşan hareket sonunda meydana gelirler.

Dalgaların oluşma şeklini düşününce suyun, dalgalar halinde hareket ettiğini düşündüyseniz; yanılıyorsunuz!

Dalgaların oluşma şeklini düşününce suyun, dalgalar halinde hareket ettiğini düşündüyseniz; yanılıyorsunuz!

Su, dalgalar halinde hareket etmez. Çünkü dalgalar dev okyanuslar boyunca suyu değil, enerjiyi iterler. Karşılarına bir engel çıkmadığı sürece ise kıyıya vurana kadar devam etmeye meyillidirler. 

Gelelim, dalgaların oluşma nedenine! 👇

Denizlerde Neden Dalga Olur?

Dalgalar rüzgarla oluşur. Bu dalgalar, yüzey dalgalarıdır. Rüzgar ve okyanusun yüzeyi arasındaki sürtünme dalgaların meydana gelmesini sağlar. Haliyle göl, deniz veya okyanuslarda rüzgarın şiddetine göre farklı boyutlarda dalgalar meydana gelir. 

Bildiğiniz gibi büyük kasırgalar, dev dalgaların habercisi olabilir! Kıyıdan uzakta gerçekleşen ve derin suları harekete geçiren güçlü fırtınalar ve kasırgalar, fırtına dalgalarına neden olur. 

Dalgalar, gelgitlerle sonucu da meydana gelir!

Dalgalar, gelgitlerle sonucu da meydana gelir!

Güneş ve Ay'ın, Dünya'daki çekim kuvveti dalgalara neden olabilir. Bunlar ise gelgit dalgalarıdır. 

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Deniz ya da okyanusun içinde meydana gelen depremler, volkanik patlamalar ve heyelanlar ise tehlikeli dalgaların oluşumuna neden olur!

Deniz ya da okyanusun içinde meydana gelen depremler, volkanik patlamalar ve heyelanlar ise tehlikeli dalgaların oluşumuna neden olur!

Suyun altından büyük bir su kütlesinin harekete geçmesini sağlayan güçlü enerjiler; deprem, volkanik patlamalar ve heyelanlardır. Bu gibi su altında meydana gelen afetler, büyük miktarda suyun hızla yerinden oynamasını sağlarlar ve büyük bir güçle yıkıcı etkiler yaratabilirler. Böylece oluşan fırtına dalgaları ve tsunamilerin, yıkıcı etkilerini ise insanlık tarihi boyunca pek çok kez gördük.

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