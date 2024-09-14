Deniz Neden Dalgalanır? Suların Hiç Durulmadığı Okyanusların Dev Dalgalarını Ne Hareket Ettiriyor?
Deniz Neden Dalgalanır? Suların Hiç Durulmadığı Okyanusların Dev Dalgalarını Ne Hareket Ettiriyor?
Kaynak: https://oceanservice.noaa.gov/facts/w...
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Peki, bir an bile durulmayan sular ve okyanusların bitmek bilmeyen bu enerjisi nereden geliyor? İster deniz kenarında isterseniz de teknede gözlem yapın, sonuç değişmez: Deniz hep dalgalıdır, az da olsa. Peki, denizlerde niçin dalga olur? Dalga nasıl oluşur?
İşte, detaylar...
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Sonsuz maviliklerin ihtişamlı ve bir o kadar da güçlü dalgalarının ardında birden fazla faktör var! Suyun içinde ve dışında olup biten ise hem görülmeye hem de bilinmeye değer.
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Peki, Dalgalar Nasıl Oluşur?
Dalgaların oluşma şeklini düşününce suyun, dalgalar halinde hareket ettiğini düşündüyseniz; yanılıyorsunuz!
Denizlerde Neden Dalga Olur?
Dalgalar, gelgitlerle sonucu da meydana gelir!
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Deniz ya da okyanusun içinde meydana gelen depremler, volkanik patlamalar ve heyelanlar ise tehlikeli dalgaların oluşumuna neden olur!
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