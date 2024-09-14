Deniz Neden Dalgalanır? Suların Hiç Durulmadığı Okyanusların Dev Dalgalarını Ne Hareket Ettiriyor?

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Peki, bir an bile durulmayan sular ve okyanusların bitmek bilmeyen bu enerjisi nereden geliyor? İster deniz kenarında isterseniz de teknede gözlem yapın, sonuç değişmez: Deniz hep dalgalıdır, az da olsa. Peki, denizlerde niçin dalga olur? Dalga nasıl oluşur?

İşte, detaylar...