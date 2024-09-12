Dünyanın En Lezzetli Toprakları Hürmüz Adası! Peki İran'ın Yenilebilen Kırmızı Topraklı Adası Nerede?

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Ada, 11 ila 17. yüzyıllarda Hürmüz Emirliği'ne ev sahipliği yaptı. 1507 ila 1622 yıllarında ise Ada'ya Portekiz hüküm sürdü. Ada, 1552 yılında Piri Reis tarafından kuşatıldı. 1622 yılında ise Şah I. Abbas tarafından fethedildi. Böylece Hürmüz Adası, İran topraklarına katıldı.

Günümüzde idari olarak İran'a bağlı olan Ada, volkanik bir yapıya sahiptir. Tatlı su kaynakları bir hayli sınırlı olan 42 kilometrelik yüzölçümüne sahip adanın su ihtiyacı ise ana karadan karşılanmaktadır.