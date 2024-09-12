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Dünyanın En Lezzetli Toprakları Hürmüz Adası! Peki İran'ın Yenilebilen Kırmızı Topraklı Adası Nerede?

Dünyanın En Lezzetli Toprakları Hürmüz Adası! Peki İran'ın Yenilebilen Kırmızı Topraklı Adası Nerede?

İran
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 14:59

Hazır olun, burada yer gök yeniyor! Seyahatinizde dünyanın en benzersiz yerlerden birini keşfetmek isterseniz, Hürmüz Adası tam size göre. Bu ada sadece toprak, kaya ve kumuldan oluşmuyor. Zengin volkanik oluşumuyla yenilebilen adanın kırmızı toprakları; karbonat, demir ve tuz açısından bir hayli zengin. Peki, Hürmüz Adası nerede? 

Ekmekten ruja, turşudan reçele her lezzette Hürmüz Adası'nın kırmızı toprağı...

Kaynak: Ayşe Kocalar

Kırmızı, sarı, turuncu ve beyaz kumullarıyla göz kamaştıran Hürmüz Adası'nı keşfe hazır olun!

Kırmızı, sarı, turuncu ve beyaz kumullarıyla göz kamaştıran Hürmüz Adası'nı keşfe hazır olun!
images.aposto.com

Tarihi 600 milyon yıl geçmişe dayanan Hürmüz Adası, yenilebiliyor. Evet yanlış okumadınız, bu adadaki rengarenk kumullar ekmek yapımından sos, turşu ve reçellere pek çok lezzette damak tadınızı zenginleştiriyor. 

Dahası, Ada içerisinde AVM, şehir hayatının kirliliği ya da doğal yapıyı bozan bina ve otellerin yer almıyor. Ada, el değmemiş güzelliğiyle adeta göz kamaştırıyor.

Hürmüz Adası'nın Tarihi ve Jeolojik Yapısı

Hürmüz Adası'nın Tarihi ve Jeolojik Yapısı

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Ada, 11 ila 17. yüzyıllarda Hürmüz Emirliği'ne ev sahipliği yaptı. 1507 ila 1622 yıllarında ise Ada'ya Portekiz hüküm sürdü. Ada, 1552 yılında Piri Reis tarafından kuşatıldı. 1622 yılında ise Şah I. Abbas tarafından fethedildi. Böylece Hürmüz Adası, İran topraklarına katıldı. 

Günümüzde idari olarak İran'a bağlı olan Ada, volkanik bir yapıya sahiptir. Tatlı su kaynakları bir hayli sınırlı olan 42 kilometrelik yüzölçümüne sahip adanın su ihtiyacı ise ana karadan karşılanmaktadır.

Hürmüz Adası, 2020 yılında başlayan ve tüm dünyanın dikkatini çeken mimari projesiyle ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Hürmüz Adası, 2020 yılında başlayan ve tüm dünyanın dikkatini çeken mimari projesiyle ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
images.aposto.com

Gökkuşağı Adası lakabıyla anılan adanın üst üste binen tuz kubbeleri, zamanla kaya katmanına dönüşmüş. 2020 yılında başlatılan devlet destekli Majara Residence projesi ise Adanın coğrafi dokusuna sağdık kalacak şekilde, batı kıyısında konumlanıyor. Sessizlik Vadisi yakınlarındaki bu proje, pastel tonlarda renklerle boyanmış, yumurta formundaki mimarilerle Ada'ya masalsı bir görünüm katıyor. 

Mimar Nader Khalili tarafından tasarlanan ve yenilikçi bir teknik ile inşa edilen yapılarla projede, yerel halka verilen destek de gözlerden kaçmıyor. Bölgenin kültürel ve coğrafi dokusuna uyumlu bir şekilde geliştirilen yapılar yöreye has geleneksel kubbe formunu koruyor ve kolektif yaşamın benzersiz bir örneği haline geliyor.

Hürmüz Adası Neden Kırmızı?

Hürmüz Adası Neden Kırmızı?

Hürmüz Adası'nın rengarenk ve eşsiz dokusunu tamamlayan, kuma kırmızı tonunu veren şey demir oksit. Adadaki kumdaki demir oksitin yoğunluğu, zeminin kızıl bir renge bürünmesini ve göz kamaştırır bir şekilde parlamasını sağlıyor.

Hürmüz Adası'nın lezzetli topraklarından neler yapılıyor, neler...

Hürmüz Adası'nın lezzetli topraklarından neler yapılıyor, neler...

Adanın yerel halkı tarafından yapılan ve içerisine katılan sosta ada topraklarına yer verilen enfes ekmek, Nan'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca adanın gözünüzden kıskanacağınız eşsiz kumulları doğal boya, kök boya, ruj ve baharat olarak da kullanılıyor. Balık, reçel, turşu yapımında tercih edilen bu kırmızı toprak ayrıca Ada halkı tarafından yöresel lezzetlere de tat katar.

Peki, Hürmüz Adası Nerede?

Peki, Hürmüz Adası Nerede?

Geçmişi 600 milyon yıl öncesine dayanan Hürmüz Adası, Basra Körfezi'nin girişinde yer alır. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bu yenilebilen ada, günümüzde idari olarak İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlıdır. Zirvesi 186 metre olan ada bakir ve el değmemiş doğasıyla Fars Körfezi'nde göz kamaştırmaya devam ediyor. 

Hürmüz Adası'na Nasıl Gidilir? 

Seyahatinizde İran'a ulaştıktan sonra Hürmüzgan Eyaletinin merkezi Bender Abbas'a 8 kilometre uzaktaki adaya Fars Körfezi'ni aşarak tekne ile yaklaşık olarak 40 dakikada ulaşabilirsiniz.

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