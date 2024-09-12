Dünyanın En Lezzetli Toprakları Hürmüz Adası! Peki İran'ın Yenilebilen Kırmızı Topraklı Adası Nerede?
Dünyanın En Lezzetli Toprakları Hürmüz Adası! Peki İran'ın Yenilebilen Kırmızı Topraklı Adası Nerede?
Hazır olun, burada yer gök yeniyor! Seyahatinizde dünyanın en benzersiz yerlerden birini keşfetmek isterseniz, Hürmüz Adası tam size göre. Bu ada sadece toprak, kaya ve kumuldan oluşmuyor. Zengin volkanik oluşumuyla yenilebilen adanın kırmızı toprakları; karbonat, demir ve tuz açısından bir hayli zengin. Peki, Hürmüz Adası nerede?
Ekmekten ruja, turşudan reçele her lezzette Hürmüz Adası'nın kırmızı toprağı...
Kaynak: Ayşe Kocalar
Kırmızı, sarı, turuncu ve beyaz kumullarıyla göz kamaştıran Hürmüz Adası'nı keşfe hazır olun!
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