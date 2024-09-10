Tokat’ın Kuş Cenneti Kaz Gölü'nün Büyüleyici Güzelliğini Keşfedin! Peki Kaz Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Tokat'ın Pazar ilçesinde eşsiz bir kuş cenneti, Kaz Gölü! Göl ve içerisinde bulunan ovanın tarihsel kayıtları son köklü bir geçmişe işaret ediyor. Adını eski çağa yazdıran coğrafyacı Strabon, adını Kazova'dan alan göle, “Kaynakları Pontus’ta olan İris (günümüzde Yeşilırmak), Pontus’taki Komana (Gümenek) şehrinin ortasından ve verimli bir ova olan Dazimonitis’ten (Kazova) batıya doğru akar.' ifadeleriyle Coğrafya adlı eserinde yer vermiştir.

Tarihi yapısı ve doğal yaşama ev sahipliği yapan, benzersiz dokusuyla göz kamaştıran Kaz Gölü'nün tarihi, Türklerin Anadolu'ya giriş yaptıkları dönemlere dayanmaktadır. Günümüze kadar ulaşan kimi yazılı kaynaklara göre, Zile Kalesi'ni fethi sırasında Danişmend Gazi, yıktığı kalenin taşlarını esirler ile Kaz Gölü'ne taşıtmıştır.