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Tokat’ın Kuş Cenneti Kaz Gölü'nün Büyüleyici Güzelliğini Keşfedin! Peki Kaz Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Tokat’ın Kuş Cenneti Kaz Gölü'nün Büyüleyici Güzelliğini Keşfedin! Peki Kaz Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Tokat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:19

Tarihi ve doğal yapısıyla, 108 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan benzersiz kuş cenneti Kaz Gölü! Karadeniz Bölgesi'nin etkileyici Tokat ilinin Pazar ilçesinde yer alan Göl, muazzam doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Dağların arasında adeta saklı bir cennet olan Göl, ziyaretçilere huzurlu ve sakin bir atmosfer sunuyor. Kaz Gölü, hem doğa severler hem de fotoğrafçılar için mükemmel bir kaçış noktası oluyor.

İşte, detaylar...

Kaz Gölü'nün Tarihçesi

Kaz Gölü'nün Tarihçesi

Tokat'ın Pazar ilçesinde eşsiz bir kuş cenneti, Kaz Gölü! Göl ve içerisinde bulunan ovanın tarihsel kayıtları son köklü bir geçmişe işaret ediyor. Adını eski çağa yazdıran coğrafyacı Strabon, adını Kazova'dan alan göle, “Kaynakları Pontus’ta olan İris (günümüzde Yeşilırmak), Pontus’taki Komana (Gümenek) şehrinin ortasından ve verimli bir ova olan Dazimonitis’ten (Kazova) batıya doğru akar.' ifadeleriyle Coğrafya adlı eserinde yer vermiştir. 

Tarihi yapısı ve doğal yaşama ev sahipliği yapan, benzersiz dokusuyla göz kamaştıran Kaz Gölü'nün tarihi, Türklerin Anadolu'ya giriş yaptıkları dönemlere dayanmaktadır. Günümüze kadar ulaşan kimi yazılı kaynaklara göre, Zile Kalesi'ni fethi sırasında Danişmend Gazi, yıktığı kalenin taşlarını esirler ile Kaz Gölü'ne taşıtmıştır.

Kaz Gölü'nün Jeolojik Yapısı

Kaz Gölü'nün Jeolojik Yapısı

Kazova'da yer alan Kaz Gölü, tektonik bir göldür. Rakımı yaklaşık 540 metre olan gölün derinliği ise 1 ila 1.15 kilometredir. Kaz Gölü, 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olarak 1170 hektarlık bir koruma alanı içerisinde yer almaktadır. Göl alanı ise 274 hektardır. 

Yaklaşık olarak 201 hektarlık sulak alana sahip olan Göl, 1870 yılında Sivas ilinin isteği üzerine kurutulmak istenmiştir. Ancak kurutma çabaları sonuçsuz kalmıştır. Daha sonra 1890 yılında yeniden kurultmak istenen Göl için bugüne kadar pek çok plan yapılmıştır. Bunlardan bazıları Pazar ilçesinden gelen suyun göle aktarılması, gölün Yeşilırmak ile bağlanması, göl çevresinin ağaçlandırılmasıdır. 

1966 yılında Almus Barajı hizmete açılmış, fakat artık taşkın yapmayan Yeşilırmak suları göle ulaşamamıştır. Tahliye kanalları açılan gölün kuruyan alanları köylüler tarafından tarla olarak kullanılmaya başlamıştır.

Yaban Hayat Geliştirme Sahası: Kaz Gölü

Yaban Hayat Geliştirme Sahası: Kaz Gölü

Zamanla yerli ve göçmen kuşların yuvalama alanı alanı haline gelen bu kıymetli doğal yaşam alanına, 2007 yılında Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir ziyaretçi ve iki kuş gözetleme kulesi kuruldu. 

Gölün içinde bölgeye ekonomik anlamda da değer katan sazan balığı bulunurken, göl çevresinde sazlar bulunmaktadır. Kuluçka ve yuvalama alanı olarak ise 108 farklı kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. 

Bu devasa ekosistemde; Saksağan, Leylek türleri, Balıkçıl türleri, Ak Kuyruksallayan, Angut, Sakarmeke, Elmabaş, Kamışçıl, Batağan, Saz Bülbülü, Karatavuk, Ördek türleri, Kaz türleri, Çulluk, Serçe, Sığacık, Serçe türleri, Kız kuşu, Çıkrıkçın, Çıvgın, Çayır İncir kuşu... gibi türler bulunmaktadır.

Kaz Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Kaz Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Kaz Gölü, Tokat il merkezine 39 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Turhal'a 19 kilometre, Pazar İlçesi'ne 11 kilometre ve Zile'ye 23 kilometredir. Göl, Tokat- Zile ve Tokat- Pazar yolu üzerinde Üzümören beldesi yakınlarındadır. 

Kaz Gölüne, Tokat'tan Pazar ilçesine giden otobüslere binerek gidebilirsiniz. Özel aracınızla da ulaşım sağlayabileceğiniz göle, Tokat-Pazar D-100 karayolunu takip ederek ulaşabilirsiniz.  

Adres: Kaç Gölü Pazar/ Tokat 

Telefon NO: 0 (356) 214 82 52

Kaz Gölü Haritası

Kaz Gölü'nde Neler Yapılır?

Kaz Gölü'nde Neler Yapılır?

Kaz Gölü, Tokat'ın en güzel yerlerinden biridir. Göl, ziyaretçilerine huzurlu ve sakin bir ortam sunmaktadır. Ayrıca, 

Kaz Gölü'nde Balık Tutma

Kaz Gölü, balık tutmak için de ideal bir yerdir. Gölde, balık tutmak için gerekli tüm ekipmanları kiralayabilirsiniz. Balık tutma, doğa ile iç içe olmak ve stres atmak için harika bir seçenektir. Bölgede keyifli bir akşam yemeği içi alabalık tesisleri de bulunmaktadır. 

Kaz Gölü'nde Kamp Yapmak

Kaz Gölü'nde, kamp yapmak için uygun alanlar bulunmaktadır. Kamp yapmak, doğa ile iç içe olmak ve yıldızları izlemek için harika bir seçenektir.

Kaz Gölü'nde Piknik Yapmak

Kaz Gölü'nde, piknik yapmak için de uygun alanlar bulunmaktadır. Piknik yapmak, aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakit geçirmek için harika bir seçenektir.

Kaz Gölü'nde Doğa Yürüyüşü Yapmak

Kaz Gölü'nün çevresinde, doğa yürüyüşü yapmak için uygun alanlar bulunmaktadır. Doğa yürüyüşü yapmak, temiz hava almak ve stres atmak için harika bir seçenektir.

Kaz Gölü'nde Fotoğrafçılık Yapmak

Kaz Gölü, fotoğrafçılık yapmak için de harika bir yerdir. Gölün güzel manzaralarını fotoğraflayabilir ve arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Kaz Gölü'nde Manzara İzlemek

Kaz Gölü'nün manzarası, oldukça güzeldir. Gölün manzarasını izlemek, huzur bulmak ve stres atmak için harika bir seçenektir.

UYARI: Tüm bu etkinlikler sırasında bölgeye, doğaya ve yabani canlılara zarar vermemek son derece önemlidir! Bölge önemli bir doğal yaşamı koruma alanıdır. 

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