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Uşak'ta Keşfedilmeyi Bekleyen Antik Hazine Sebasta! Peki Sebasta Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Uşak'ta Keşfedilmeyi Bekleyen Antik Hazine Sebasta! Peki Sebasta Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 12:17

Anadolu'nun derin tarihini ve nefes kesici doğasını bir arada keşfetmeye hazır olun. Uşak'ta yer alan Sebaste, Roma Döneminin en önemli 12 antik kentinden biri! Geçmişi ve bugünü harika bir uyum içinde bir araya getiren, her köşesi keşif dolu bir destinasyon. Tarihi, kültürü, doğası ve lezzetleriyle büyüleyen Uşak rotanızda Sebaste Antik Kenti'ni mutlaka ziyeret edin. 

İşte, Sebaste Antik Kenti hakkında bilmeniz gerekenler...

Tarih Öncesine Yolculuk: Sebaste Antik Kenti'nin Tarihi

Tarih Öncesine Yolculuk: Sebaste Antik Kenti'nin Tarihi

Sebaste Antik Kenti, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde yer alan eski bir Roma kentidir. Şehir, Helenistik Dönemde kurulmuş ve daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir merkez haline gelmiştir. Sebaste'nin adı, Yunanca'da 'saygıdeğer' veya 'ulusal' anlamına gelir. 

Bu ad, şehrin MÖ 27 - MS 14 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Augustus'a atfen verilmiştir. Aynı zamanda şehrin kurucusu da olan İmparator Augustus, Roma Dönemine ait 12 önemli şehirden biri olan Sebaste'yı M.Ö. 20 yılında kurmuştur.

Sebaste Antik Kenti'nin kalıntıları arasında bir agora, hamam, tiyatro ve nekropol bulunmaktadır.

Sebaste Antik Kenti'nin kalıntıları arasında bir agora, hamam, tiyatro ve nekropol bulunmaktadır.

Ayrıca, antik kentte, birçok farklı dini yapıya ev sahipliği yapmıştır. Bu yapılar arasında bir sinagog, bir dizi kilise ve muhtemelen bir mabet bulunur.

Sebaste Antik Kenti, tarih ve arkeoloji severler için büyüleyici bir destinasyondur. Burada geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilir ve Roma İmparatorluğu dönemine ait kalıntıları keşfedebilirsiniz. Bu antik kentin kalıntıları arasında dolaşırken, tarih öncesi dönemlerden günümüze ulaşan benzersiz bir hikaye ile karşılaşırsınız.

Bu antik kentin, zaman içinde farklı dönemlerden izler taşıyan kalıntıları, tarih ve kültür meraklılarına büyüleyici bir deneyim sunar. Aynı zamanda, Sebaste huzurlu ve sessiz atmosferi, doğa severler ve fotoğrafçılar için de ideal bir destinasyon oluşturmaktadır.

Antik kentte, 1966 ile 1978 yılları arasında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından gerçekleştirilen ilk bilimsel kazı çalışmalarından 44 yıl sonra yeniden hareketlilik başladı.

Antik kentte, 1966 ile 1978 yılları arasında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından gerçekleştirilen ilk bilimsel kazı çalışmalarından 44 yıl sonra yeniden hareketlilik başladı.
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2023 yılının Eylül ayında başlatılan çalışmalar, Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığıyla sürdürüldü. Çalışmalar sırasında hamam kalıntıları ortaya çıktı. Su boruları, yani künkler, hamamın temel taşları ve duvarlarının bir kısmı keşfedildi. Geç Helenistik, Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait seramik buluntulara rastlandı.

Kentin dikkat çekici yapılarından biri olan küçük kilisenin kuzeyinde yer alan granariumların (tahıl ambarları) belgelendi.

Sebaste Antik Kenti'nin Benzersiz Doğası

Sebaste Antik Kenti'nin Benzersiz Doğası

Sebaste, Anadolu'nun kalbinde yer alırken, ziyaretçilerine sunduğu doğal güzelliklerle büyülemekte ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmayı vaat etmektedir. Bu doğa cenneti, yıl boyunca farklı mevsimlerin getirdiği renk ve doku değişimlerine tanık olabileceğiniz, benzersiz bir destinasyondur.

Sebaste'nin doğası, ormanları, tepeleri, vadileri ve çeşitli bitki türleriyle kaplıdır. Bölgede, yürüyüş ve doğa yürüyüşü yolları bulunmaktadır. Bu yollar, doğaseverlerin bölgenin güzelliğini keşfetmelerine olanak sağlar. Yürüyüş esnasında, farklı ağaç ve bitki türlerini, yerel fauna ve floranın çeşitliliğini görebilirsiniz.

Sebaste'nin doğası aynı zamanda birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapar. Burası, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için mükemmel bir yerdir. Bölgenin doğal güzellikleri, yıl boyunca birçok fotoğrafçıyı çeker.

Uşak'ın Meşhur Lezzetleri: Sebaste Antik Kenti'nden Lezzet Molasına

Uşak'ın Meşhur Lezzetleri: Sebaste Antik Kenti'nden Lezzet Molasına

Uşak mutfağı, Ege Bölgesi'nin diğer mutfaklarından farklıdır. Uşak mutfağı, daha çok et, bulgur ve hamur yemeklerinden oluşur. Sebaste Antik Kenti'ni ziyaret ettikten sonra Uşak'ın meşhur lezzetlerini tatmayı da unutmayın: 

  • Uşak Köftesi: Uşak yöresine ait bu köfte, 'Ebem köftesi' olarak da bilinmektedir. Dana etinden yapılır ve genellikle pide ile birlikte servis edilir.

  • Tarhana Çorbası: Türkiye'nin pek çok yerinde kış aylarının vazgeçilmezi olan tarhana, Uşak'ta bir başkadır. Biber, un, süt, yoğurt ve isteğe göre fasulye ya da nohut ile yapılır. Yöre halkı tarafından sabah kahvaltılarında bile tüketilir. 

  • Ciğerli Bulgur: Kuzu ya da keçi ciğeri ile yapılan bu lezzet, bulgur ile buluştuğunda lezzet şölenine dönüşür. 

  • Yumurta Sızdırma: Kahvaltı sofrasında mutlaka Uşak yöresinin önemli lezzetlerinden biri olan sızdırmaya da yer verin. 

  • Döndürme Böreği: 'Ulubey Döndürmesi' olarak da adlandırılan hamur işi günümüzde pek çok farklı versiyonla sofralarda yerini almaktadır. 

  • Alacatene: Klasik bir yeşil mercimek yemeğinden çok daha fazlası. Bulgur, soğan ve yeşil mercimek ile hazırlanan Alacatena, vejetaryen beslenme tarzını tercih edenler için lezzetli bir alternatif olacaktır. 

Uşak mutfağı, zengin ve lezzetli bir mutfaktır. Uşak'a yolunuz düşerse Ege esintileriyle lezzetlenmiş; keşkek, Arapaşı, et basma, çömlek kebabı, katmer, ciğer sarmayı da deneyin. Bir de ince açılmış hamuru ile ceviz dolu, şerbetli Cendere tatlısıyla lezzet şölenini tamamlayın. Demir tatlısı ya da gül peksimeti de denemeniz gereken özel lezzetlerden.

Uşak'ın Kültürel Mirası: Sebaste

Uşak'ın Kültürel Mirası: Sebaste

Uşak'ın zengin kültürel mirası, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar. Yerel festivaller, el sanatları atölyeleri ve geleneksel dans gösterileri, bu kültürel mirasın canlı bir parçasıdır. Bu etkinlikler sayesinde Uşak'ın eşsiz kültürünü daha yakından tanıyabilir, yerel yaşamın bir parçası olabilirsiniz.

Sebaste Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Sebaste Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde yer alan Antik kent, Sivaslı'nın 2 kilometre kadar güneybatısında yer almaktadır. Sebaste Antik Kenti, ayrıca Uşak şehir merkezine 35 km uzaklıktadır. Özel aracınız, taksi ya da toplu taşıma kullanarak antik kenti ziyaret edebilirsiniz. 

Uşak’tan Sivaslı ilçesine giden kara yolunu takip ederek Selçikler beldesine ulaşmalısınız. Daha sonra beldeden kente ise tabelalarla yönlendirilmiş yolları kullanarak rahatça ulaşabilirsiniz. 

İzmir ve Ankara Yönünden: Eğer İzmir veya Ankara gibi büyük şehirlerden geliyorsanız, İzmir-Ankara D300 karayolunu kullanarak Uşak’a ulaşabilirsiniz. Uşak’a geldikten sonra yukarıda belirtilen yolu takip ederek Sebaste Antik Kenti'ne varabilirsiniz. 

Sebaste Antik Kenti'ne Toplu Taşıma ile Ulaşım

  • Otobüs: Uşak şehir merkezinden Sivaslı ilçesine düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Sivaslı’ya geldikten sonra, yerel minibüsler veya taksilerle Selçikler beldesine ve oradan Sebaste Antik Kenti'ne ulaşabilirsiniz.

  • Tren: Uşak, İzmir-Ankara demiryolu hattı üzerinde yer alır. Uşak Tren Garı'ndan şehir merkezine geçip, oradan yukarıda belirtilen yollarla Sebaste'ye ulaşabilirsiniz.

Sebaste Antik Kenti'nin Adresi

Yıldıztepe, 64840 Selçikler/Sivaslı/Uşak

Konum

Uşak'ta Gezilecek Yerler

Uşak'ta Gezilecek Yerler

Uşak'ta eşsiz bir doğa, tarih ve kültür rotası çizerken planınıza eklemeyi unutmamanız gereken yerler: 

  • Ulubey Kanyonu

  • Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı

  • Halı-Kilim Müzesi

  • Burmalı Cami

  • Blaundus Antik Kenti

  • Göğem Göleti

  • Kayaağil Tarihi Kenti

  • Uşak Paşa Hanı

  • Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi

  • Clandras Köprüsü

  • Pepouza Antik Kenti 

  • Uşak Arkeoloji Müzesi

  • Banaz Akmonia Antik Kenti

  • Tarihi Uşak Evleri

  • Sebaste Antik Kenti

  • Cimcim Çeşmesi

  • Uşak Bedesteni

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