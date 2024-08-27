Uşak'ta Keşfedilmeyi Bekleyen Antik Hazine Sebasta! Peki Sebasta Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?
Uşak'ta Keşfedilmeyi Bekleyen Antik Hazine Sebasta! Peki Sebasta Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?
Anadolu'nun derin tarihini ve nefes kesici doğasını bir arada keşfetmeye hazır olun. Uşak'ta yer alan Sebaste, Roma Döneminin en önemli 12 antik kentinden biri! Geçmişi ve bugünü harika bir uyum içinde bir araya getiren, her köşesi keşif dolu bir destinasyon. Tarihi, kültürü, doğası ve lezzetleriyle büyüleyen Uşak rotanızda Sebaste Antik Kenti'ni mutlaka ziyeret edin.
İşte, Sebaste Antik Kenti hakkında bilmeniz gerekenler...
Tarih Öncesine Yolculuk: Sebaste Antik Kenti'nin Tarihi
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