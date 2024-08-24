Antik Dünyanın Göz Alıcı Yaşam Tarzına Yolculuk Efes Yamaç Evleri! Peki Efes Yamaç Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Efes Yamaç Evleri, genellikle iki katlı balkonlu yapılardır. Balkonlardan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Küçük Menderes Deltası görülmektedir. Hellenistik Dönem’de Efes’in yöneticiliğini yapmış olan Lysimakhos’un yeniden yapılandırdığı kent İonia’da kullanılan hippodomik plan sistemine sahiptir. Yani, birbirine paralel ya da dik sokaklar arasında kalan kare yahut dikdörtgen şeklinde tasarlanmış yapılar bir şehir planı ve düzene sahiptir.

Roma döneminin mimarisinin dikkat çeken prestijli Efes Yamaç Evleri'in tabanları mozaik kaplama ve mermer ile kaplıdır. Mozaikler genellikle siyah beyaz, geometrik desenli ve mitolojik sahnelerin yer aldığı tasarımlarla doludur. Duvarlar ise freskler ve mermer kaplamalar dikkat çekmektedir. Fresklerde işlenmiş, Müzler, Eroslar, kuş, balık gibi hayvan figürleri ve tiyatro sahneleri vardır.

Evlerde kullanılan inşaat malzemelerinin ise taş ve tuğla harç olduğu keşfedilmiştir.