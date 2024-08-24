Antik Dünyanın Göz Alıcı Yaşam Tarzına Yolculuk Efes Yamaç Evleri! Peki Efes Yamaç Evleri'ne Nasıl Gidilir?
Antik Dünyanın Göz Alıcı Yaşam Tarzına Yolculuk Efes Yamaç Evleri! Peki Efes Yamaç Evleri'ne Nasıl Gidilir?
İzmir'in Selçuk ilçesinde, tarihin en derin izlerini ve eşsiz sırlarını barındıran yer: Efes Yamaç Evleri! Antik Efes kentinin elit sakinlerine ev sahipliği yapmış bu özel yapılar, zamanının lüks ve konforunu bugüne taşıyan muhteşem ihtişamlarıyla hâlâ dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. Efes Yamaç Evleri'nde zamanın durduğuna tanıklık etmeye hazır olun. Peki, Efes Yamaç Evleri nerede? Nasıl gidilir?
İşte, Efes Yamaç Evleri hakkında bilmeniz gerekenler...
Tarihin eşsiz şahitleri Efes Yamaç Evleri, M.S. 1. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmeye başlanmıştır. 1962 yılında keşfedilerek Roma medeniyetinin izlerini ortaya çıkaran Evler, Efes Antik Kenti'nin tam merkezinde yer almaktadır.
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