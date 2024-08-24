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Antik Dünyanın Göz Alıcı Yaşam Tarzına Yolculuk Efes Yamaç Evleri! Peki Efes Yamaç Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Antik Dünyanın Göz Alıcı Yaşam Tarzına Yolculuk Efes Yamaç Evleri! Peki Efes Yamaç Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 14:41

İzmir'in Selçuk ilçesinde, tarihin en derin izlerini ve eşsiz sırlarını barındıran yer: Efes Yamaç Evleri! Antik Efes kentinin elit sakinlerine ev sahipliği yapmış bu özel yapılar, zamanının lüks ve konforunu bugüne taşıyan muhteşem ihtişamlarıyla hâlâ dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarıyorlar. Efes Yamaç Evleri'nde zamanın durduğuna tanıklık etmeye hazır olun. Peki, Efes Yamaç Evleri nerede? Nasıl gidilir? 

İşte, Efes Yamaç Evleri hakkında bilmeniz gerekenler...

Tarihin eşsiz şahitleri Efes Yamaç Evleri, M.S. 1. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmeye başlanmıştır. 1962 yılında keşfedilerek Roma medeniyetinin izlerini ortaya çıkaran Evler, Efes Antik Kenti'nin tam merkezinde yer almaktadır.

Tarihin eşsiz şahitleri Efes Yamaç Evleri, M.S. 1. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmeye başlanmıştır. 1962 yılında keşfedilerek Roma medeniyetinin izlerini ortaya çıkaran Evler, Efes Antik Kenti'nin tam merkezinde yer almaktadır.

Toplamda 4 bin metrekarelik alana yayılmış Efes Yamaş Evleri, günümüze kadar korunmayı ve göz kamaştırıcı güzellikleriyle tarihin izlerini gözler önüne sermeye devam ediyorlar.

Efes Yamaç Evleri'nin Tarihi

Efes Yamaç Evleri'nin Tarihi

Efes Yamaç Evleri, M.S. 1. yüzyılda inşa edilmeye başladı. Evler, ilk olarak Efes Antik Kenti'nde yaşayan Rum medeniyetine ev sahipliği yapmıştır. Rumların Türkiye'den ayrılmasının ardından evler, uzun bir süre boş kalmıştır. 2000'li yıllarda, restore edilerek turizme kazandırılmıştır.

Efes Yamaç Evleri, Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biridir. Evler, muhteşem bir manzaraya sahiptir ve konuklarına unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Evlerin bilinen en erken döneme ait olanı İmparator Augustus Dönemi'ne aittir.

Efes Yamaç Evleri'nin Özellikleri

Efes Yamaç Evleri'nin Özellikleri

Efes Yamaç Evleri, genellikle iki katlı balkonlu yapılardır. Balkonlardan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Küçük Menderes Deltası görülmektedir. Hellenistik Dönem’de Efes’in yöneticiliğini yapmış olan Lysimakhos’un yeniden yapılandırdığı kent İonia’da kullanılan hippodomik plan sistemine sahiptir. Yani, birbirine paralel ya da dik sokaklar arasında kalan kare yahut dikdörtgen şeklinde tasarlanmış yapılar bir şehir planı ve düzene sahiptir. 

Roma döneminin mimarisinin dikkat çeken prestijli Efes Yamaç Evleri'in tabanları mozaik kaplama ve mermer ile kaplıdır. Mozaikler genellikle siyah beyaz, geometrik desenli ve mitolojik sahnelerin yer aldığı tasarımlarla doludur. Duvarlar ise freskler ve mermer kaplamalar dikkat çekmektedir. Fresklerde işlenmiş, Müzler, Eroslar, kuş, balık gibi hayvan figürleri ve tiyatro sahneleri vardır. 

Evlerde kullanılan inşaat malzemelerinin ise taş ve tuğla harç olduğu keşfedilmiştir.

Efes Yamaç Evleri'nin kazıları sırasında çok sayıda imparator, imparatoriçe ve filozof büstü de bulunmaktadır.

Efes Yamaç Evleri'nin kazıları sırasında çok sayıda imparator, imparatoriçe ve filozof büstü de bulunmaktadır.

Ayrıca arkeolojik kazılar sırasında çok sayıda bronz, mermer, pişmiş toprak, fildişi ve camdan yapılmış dekoratif eser, takılar, oyuncaklar, tıp ve kozmetik aletleri, parfüm şişeleri, değişik malzemelerle tasarlanmış kandiller bulunmuştur.

Efes Yamaç Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Efes Yamaç Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Efes Yamaç Evleri'ne, özel araç, toplu taşıma veya taksi ile ulaşabilirsiniz. Efes'in eşsiz evlerine seyahat ederken İzmir-Aydın Otoyolu'nu takip ederek Selçuk'a ulaşabilirsiniz. Özel araç ya da taksi ile gidiyorsanız, Selçuk'tan sonra Efes Antik Kenti tabelasını takip etmelisiniz. Selçuk merkeze yaklaşık 3.5 km olan evler İzmir'in şehir merkezine ise 83 km mesafededir. 

Efes Yamaç Evleri'ne Toplu Taşıma ile Nasıl Gidilir?

Efes Yamaç Evleri'ne toplu taşıma ile gitmek için, İzmir'den Selçuk'a giden otobüslere binebilirsiniz. Selçuk'a ulaştıktan sonra, Efes Antik Kenti'ne giden dolmuşlara binerek Efes Yamaç Evleri'ne ulaşabilirsiniz.

Efes Yamaç Evleri Adresi

Atatürk, Uğur Mumcu Sevgi Yolu No: 26, 35920 Selçuk/İzmir

Efes Yamaç Evleri'nde Neler Yapılır?

Efes Yamaç Evleri'nde Neler Yapılır?

Efes Yamaç Evleri'nde, Efes Antik Kenti'ni gezebilir, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edebilir ve Küçük Menderes Deltası'nda yürüyüş yapabilirsiniz. Evlerin çevresindeki restoranlarda yemek yiyebilir ve kafelerde kahve içebilirsiniz.

Efes Yamaç Evleri'nde yapabileceğiniz bazı aktiviteler şunlardır:

  • Efes Antik Kenti'ni ziyaret edin. Efes Antik Kenti, dünyanın en önemli tarihi mekanlarından biridir. Kent, M.Ö. 1000 yılında kurulmuş ve yaklaşık 1,500 yıl boyunca önemli bir kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Efes Antik Kenti'nde, Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi, Hadrian Tapınağı ve Traian Tapınağı gibi önemli tarihi eserleri görebilirsiniz.

  • Meryem Ana Evi'ni ziyaret edin. Meryem Ana Evi, Efes'e yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Meryem Ana Evi, Meryem Ana'nın son yıllarını geçirdiği yer olarak kabul edilir. Ev, 19. yüzyılda bir Rum aile tarafından inşa edilmiştir. Ev, 1967 yılında Papa Paul VI tarafından kutsanmıştır.

  • Küçük Menderes Deltası'nda yürüyüş yapın. Küçük Menderes Deltası, Efes'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Küçük Menderes Deltası, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biridir. Delta, yaklaşık 1.000 tür bitki ve 100 tür kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Deltada, yürüyüş, kuş gözlemciliği ve balık tutma gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

  • Evlerin çevresindeki restoranlarda yemek yiyin ve kafelerde kahve için. Efes Yamaç Evleri'nin çevresindeki restoranlarda, Türk ve dünya mutfağından yemekler bulabilirsiniz. Kafelerde ise, Türk kahvesi, çay ve çeşitli içecekler içebilirsiniz.

Efes Yamaç Evleri, Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biridir. Evler, muhteşem bir manzaraya sahiptir ve konuklarına unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

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