Sakinlik ve Ekonomik Avantaj! İşte TÜİK'ten Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri!

İHA'nın haberine göre, listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale'nin nüfusu 2023 yılında 8 bin 698 kişi artarak 285 bin 744’e ulaştı. Şehirde yaşanan büyüme ise bölgenin sunduğu imkanlar olarak değerlendirildi.

İHA muhabirlerine konuşan esnaf Eren Balcı ise 'Kırıkkale’de yaşamın huzurlu olduğunu ve insanların alım gücünün yüksek olmasının esnafı da mutlu ettiğini ifade etti.' Türkiye'nin sakin, üreten, ekonomik ya da ekonomik avantajları yüksek şehirleri mutluluğun kaynağı.