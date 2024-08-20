Sakinlik ve Ekonomik Avantaj! İşte TÜİK'ten Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri!
Sakinlik ve Ekonomik Avantaj! İşte TÜİK'ten Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu. Bu şehirlerde mutluluk oranı yüzde 70'in üzerinde!
İşte, Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri...
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Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: 81 il arasından ilk 10'a giren şehirlerde mutluluk oranı yüzde 70'in üzerinde!
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10. Şırnak
9. Siirt
8. Uşak
7. Düzce
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6. Çankırı
5. Kütahya
4. Kırıkkale
3. Bayburt
2. Afyonkarahisar
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1. Sinop
Türkiye'nin en mutlu şehirlerinde dikkat çeken detay: Sakinlik ve ekonomik avantajlar!
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