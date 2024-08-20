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Sakinlik ve Ekonomik Avantaj! İşte TÜİK'ten Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri!

Sakinlik ve Ekonomik Avantaj! İşte TÜİK'ten Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri!

Türkiye İstatistik Kurumu Mutluluk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 09:32 Son Güncelleme: 20.08.2024 - 09:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri belli oldu. Bu şehirlerde mutluluk oranı yüzde 70'in üzerinde! 

İşte, Türkiye'nin En Mutlu 10 Şehri...

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Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: 81 il arasından ilk 10'a giren şehirlerde mutluluk oranı yüzde 70'in üzerinde!

Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu: 81 il arasından ilk 10'a giren şehirlerde mutluluk oranı yüzde 70'in üzerinde!

Türkiye'nin en mutlu 10'uncu şehri yüzde 71.36 ile Şırnak olurken, zirvede Türkiye'nin en kuzeyindeki şehri Sinop yer aldı. Karadeniz'in liman şehrinde mutluluk oranı yüzde 77.66 olarak belirlendi. 

Gelin, TÜİK tarafından belirlenen Türkiye'nin en mutlu 10 şehrine birlikte bakalım 👇

10. Şırnak

10. Şırnak

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak yüzde 71.36 mutluluk oranına sahip. 

Çok eski bir geçmişe sahip olan bu tarihi şehrin kökeni, Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatname ve kimi tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanıyor.

9. Siirt

9. Siirt

Listenin 9. sırasında da Güneydoğu Anadolu Bölgemizin eşsiz şehirlerinden Siirt yer alıyor. Siirt'te mutluluk oranı yüzde 71.65

8. Uşak

8. Uşak

Antik dönemdeki adıyla 'Temenothyrea' yani Uşak'ta ise mutluluk oranı yüzde 72.34 olarak belirlendi. 

İç Ege Bölgesinde Batı ve Orta Anadolu'yu birbirine bağlayan bölgede yer alan Uşak da pek çok şehrimiz gibi Hititlerden Lidyalılara, Friglerden Perslere pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

7. Düzce

7. Düzce

Batı Karadeniz'in antik şehri Düzce ise yüzde 72.77 mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında yer aldı. 

Ülkemizin nadide şehirlerinden Düzce'nin tarihi M.Ö. 1390 ila 800'lü yıllara dayanıyor. Burada da Hititler, Antik Yunan ve Roma İmparatorluklarının izlerine rastlamak mümkün.

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6. Çankırı

6. Çankırı

Listenin 6. sırasında İç Anadolu Bölgesi'nin eski adıyla 'Gangra' yani Çankırı şehri yer alıyor. TÜİK Çankırı'da mutluluk oranı ise 73.5 olarak belirledi.

5. Kütahya

5. Kütahya

Tarihi 14. yüzyıla dayanan Çini örnekleriyle antik şehrimiz Kütahya'da mutluluk oranı 73.76

4. Kırıkkale

4. Kırıkkale

Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi'nden listeye giren bir başka şehir ise Kırklareli. Ülkemizin önemli savunma sanayi ve petro-kimya sanayi merkezlerinden Kırklareli, ekonomisi ve sakinliği sayesinde yüzde 75.48'lik mutluluk oranıyla dikkat çekti.

3. Bayburt

3. Bayburt

Bilinen en eski geçmişi Anadolu'nun köklü kavimlerinden Azzi ve Hayasalar'a dayanan Bayburt ise yüzde 75.91 mutluluk oranı ile listenin 3. sırasında yerini aldı.

2. Afyonkarahisar

2. Afyonkarahisar

TÜİK tarafından açıklanan listenin 2. sırasında Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nden antik bir kent olan Afyonkarahisar bulunuyor. Tarihi dokusu ve tarih sahnesinde dikkat çeken bir yere sahip olan Kalesi'yle Afyonkarahisar, yüzde 76.43 mutluluk oranına sahip.

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1. Sinop

1. Sinop

Listenin zirvesinde Karadeniz'in en uç noktası var. Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop, tarih boyunca Karadeniz'in önemli limanlarından biriydi. 

Yerleşik hayatın Tunç Çağı'nda başladığı Sinop, yüzde 77.66 mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu şehri.

Türkiye'nin en mutlu şehirlerinde dikkat çeken detay: Sakinlik ve ekonomik avantajlar!

Türkiye'nin en mutlu şehirlerinde dikkat çeken detay: Sakinlik ve ekonomik avantajlar!

İHA'nın haberine göre, listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale'nin nüfusu 2023 yılında 8 bin 698 kişi artarak 285 bin 744’e ulaştı. Şehirde yaşanan büyüme ise bölgenin sunduğu imkanlar olarak değerlendirildi.

İHA muhabirlerine konuşan esnaf Eren Balcı ise 'Kırıkkale’de yaşamın huzurlu olduğunu ve insanların alım gücünün yüksek olmasının esnafı da mutlu ettiğini ifade etti.' Türkiye'nin sakin, üreten, ekonomik ya da ekonomik avantajları yüksek şehirleri mutluluğun kaynağı.

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