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Uzun ve Sağlıklı Yaşamak İstiyor musunuz? İşte 100 Yaşını Aşanların 4 Sırrı!

Uzun ve Sağlıklı Yaşamak İstiyor musunuz? İşte 100 Yaşını Aşanların 4 Sırrı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 20:29

Sidney Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırma kapsamında, 100 yaşını geçmiş kişilerin ortak sağlık alışkanlıkları incelendi. Özellikle 2000 yılından sonra, Dünya genelinde 100 yaşını geçmiş insanların sayısının artması bazı ortak alışkanların dikkat çekmesine yol açtı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.unsw.edu.au/newsroom/news...
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Artık insanlar daha uzun yaşıyor: Dünya çapında 100 yaşını aşmış insanların sayısı 2000 yılından beri dikkat çekici oranda artıyor!

Artık insanlar daha uzun yaşıyor: Dünya çapında 100 yaşını aşmış insanların sayısı 2000 yılından beri dikkat çekici oranda artıyor!

2000 yılında tüm Dünya'da 100 yaşını aşan 151 bin kişi varken; 2021 yılında bu sayı 573 bin kişiye ulaştı. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da fazla atmasını bekliyor.

The Conversation'da yayımlanan makaleye göre, uzun ve sağlıklı yaşayan insanların 4 ortak özelliği var!

The Conversation'da yayımlanan makaleye göre, uzun ve sağlıklı yaşayan insanların 4 ortak özelliği var!

Sidney Üniversitesi Fahri Kıdemli Öğretim Görevlisi Beslenme Epidemiyoloğu Zhaoli Dai-Keller ile nöropsikiyatri profesörü Perminder Sachdev'in yürüttüğü araştırma verileri beslenme, ilaç kullanımı, uyku ve yaşam alanına dair bazı benzerlikleri ortaya çıkardı.

Genetik uzun ömre katkıda bulunuyor. Fakat çevresel faktörler de yüzde 60 oranından fazla etkili!

Genetik uzun ömre katkıda bulunuyor. Fakat çevresel faktörler de yüzde 60 oranından fazla etkili!

Araştırma, dünya çapında 100 yaşını aşmış kişiler ya da 95 ila 99 yaş aralığına ulaşmış kişilerin sağlık alışkanlıklarını inceleyerek gerçekleştirilmiş. İlk olarak genetiğin etkisi, 100 aşını aşan kişiler genellikle daha az kronik hastalığa sahip olmasıyla ortaya çıkmış. Yüzde 60'ı aşan çevresel faktörler ise günlük hayatta daha bağımsız ve aktif kişilerin temelde 4 benzer alışkanlığıyla ilişkili olabilir. 

İşte, uzun ömre katkıda bulunduğu tespit edilen 4 temel faktör! 👇

1. Kontrollü tuz kullanımı

1. Kontrollü tuz kullanımı

100 yaşını aşan kişilerde beslenme alışkanlıkları dikkat çekiyor. Kişilerin yaptığı diyetlerde genel olarak, yüzde 57 ila 65 oranın karbonhidrat, yüzde 12 ila 32 oranında protein ve yüzde 27 ila 31 arasında yağ aldıkları tespit edildi. 

Diyetlerde pirinç, buğday gibi temel gıdalar, meyveler, sebzeler, kümes hayvanları, balık ve baklagiller gibi protein açısından zengin besinlerin yer aldığı görüldü. Kırmızı et tüketimi ise orta düzeydeydi. Kısacası Akdeniz diyetine benzer beslenme modellinin, fiziksel işlev bozukluğu ve ölüm riskini düşürdüğü görüldü. 

Araştırmanın katılımcıları, günlük ortalama 1.6 gram sodyum alıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise günde 2 gramdan az sodyum (yaklaşık 5 gram tuza eşdeğer) öneriyor.

2. Daha az miktarda ilaç tüketimi

2. Daha az miktarda ilaç tüketimi

Elbette bu kişiler kronik hastalıklardan muaf değiller. Fakat onların kronik hastalıkları ortalama yetişkinlerden daha geç ortaya çıkıyor, gibi görünüyor. Hipertansiyon, bunama ve bilişsel bozukluklar yaygın sorunlar arasında. 

En sık kullanılan ilaçlar tansiyon ve kalp ilaçları olurken Kişilerin ortalama günlük ilaç miktarı 4.6! İspanya'da bu sayı 4.9 iken, benzer araştırmalarda 6.7'ye kadar çıkıyor.

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3. İyi uyku!

3. İyi uyku!

100 yaşını aşan kişilerin yüzde 68'i uyku kalitesinden memnun! Optimum uyku süresi ise gecelik 7 ila 8 saat arasında. 

Uyku kalitesi ve miktarı, bağışıklık sistemi ile birlikte stres hormonlarını da yönetiyor. İyi uyku, kronik hastalıkların azalmasını sağlıyor. Yetersiz ve kalitesiz uyku ise obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kardiyometabolik hastalıkları tetikliyor.

4. Yaşam ortamı!

4. Yaşam ortamı!

100 yaşını aşmış kişilerin yüzde 75'inden fazlası kırsalda yaşıyor. Japonya'daki Okinawa, İtalya'daki Sardunya, Kosta Rika'daki Nicoya Yarımadası ve Yunanistan'daki İkarya gibi yüz yaşını geçmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı 'mavi bölgeler' bize yaşam alanın önemini gösteriyor.

Tüm bunların yanında; sigara içmeme, alkol tüketiminden kaçınma, yalnızca orta düzeyde içki kullanımı, fiziksel anlamda aktif bir yaşam tarzı benimsemek gibi faktörler uzun yaşamanın sırları arasında yer alıyor.

Tüm bunların yanında; sigara içmeme, alkol tüketiminden kaçınma, yalnızca orta düzeyde içki kullanımı, fiziksel anlamda aktif bir yaşam tarzı benimsemek gibi faktörler uzun yaşamanın sırları arasında yer alıyor.

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