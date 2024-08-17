Uzun ve Sağlıklı Yaşamak İstiyor musunuz? İşte 100 Yaşını Aşanların 4 Sırrı!
Uzun ve Sağlıklı Yaşamak İstiyor musunuz? İşte 100 Yaşını Aşanların 4 Sırrı!
Kaynak: https://www.unsw.edu.au/newsroom/news...
Sidney Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırma kapsamında, 100 yaşını geçmiş kişilerin ortak sağlık alışkanlıkları incelendi. Özellikle 2000 yılından sonra, Dünya genelinde 100 yaşını geçmiş insanların sayısının artması bazı ortak alışkanların dikkat çekmesine yol açtı!
İşte, detaylar...
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Artık insanlar daha uzun yaşıyor: Dünya çapında 100 yaşını aşmış insanların sayısı 2000 yılından beri dikkat çekici oranda artıyor!
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The Conversation'da yayımlanan makaleye göre, uzun ve sağlıklı yaşayan insanların 4 ortak özelliği var!
Genetik uzun ömre katkıda bulunuyor. Fakat çevresel faktörler de yüzde 60 oranından fazla etkili!
1. Kontrollü tuz kullanımı
2. Daha az miktarda ilaç tüketimi
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3. İyi uyku!
4. Yaşam ortamı!
Tüm bunların yanında; sigara içmeme, alkol tüketiminden kaçınma, yalnızca orta düzeyde içki kullanımı, fiziksel anlamda aktif bir yaşam tarzı benimsemek gibi faktörler uzun yaşamanın sırları arasında yer alıyor.
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