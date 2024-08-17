Uzun ve Sağlıklı Yaşamak İstiyor musunuz? İşte 100 Yaşını Aşanların 4 Sırrı!

Elbette bu kişiler kronik hastalıklardan muaf değiller. Fakat onların kronik hastalıkları ortalama yetişkinlerden daha geç ortaya çıkıyor, gibi görünüyor. Hipertansiyon, bunama ve bilişsel bozukluklar yaygın sorunlar arasında.

En sık kullanılan ilaçlar tansiyon ve kalp ilaçları olurken Kişilerin ortalama günlük ilaç miktarı 4.6! İspanya'da bu sayı 4.9 iken, benzer araştırmalarda 6.7'ye kadar çıkıyor.