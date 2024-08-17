Tüp Bebek Tedavisinde Yapay Zeka, Embriyologlardan 10 Kat Daha Hızlı!
Tüp Bebek Tedavisinde Yapay Zeka, Embriyologlardan 10 Kat Daha Hızlı!
Bilim insanları, son dönemlere damgasını vuran yapay zeka ile 'tüp bebek' tedavisinde başarı oranını artırdı! En uygun embriyonun tespit edilmesinde, yapay zeka 10 kat başarılı!
İşte, detaylar...
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Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iDA olarak adlandırılan yapa zeka program 'tüp bebek' tedavisinde önemli ölçüde ilerleme kaydedilmesini sağlayabilir.
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Sonuçlar benzer olsa da, yapay zekanın embriyo derecelendirme hızı 10 kat daha fazlaydı!
Embriyoların büyümesi, 5 gün boyunca binlerce kamera ile donatılmış bir inkübatörde yapay zeka tabanlı video teknolojisi tarafından gözlemleniyor!
Embriyolardaki fiziksel değişimi gözlemleyen iDA, insan gözünden çok daha büyük bir başarı elde edebilir.
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