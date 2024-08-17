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Tüp Bebek Tedavisinde Yapay Zeka, Embriyologlardan 10 Kat Daha Hızlı!

Tüp Bebek Tedavisinde Yapay Zeka, Embriyologlardan 10 Kat Daha Hızlı!

Yapay Zeka Bebek
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 19:18

Bilim insanları, son dönemlere damgasını vuran yapay zeka ile 'tüp bebek' tedavisinde başarı oranını artırdı! En uygun embriyonun tespit edilmesinde, yapay zeka 10 kat başarılı! 

İşte, detaylar...

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Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iDA olarak adlandırılan yapa zeka program 'tüp bebek' tedavisinde önemli ölçüde ilerleme kaydedilmesini sağlayabilir.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iDA olarak adlandırılan yapa zeka program 'tüp bebek' tedavisinde önemli ölçüde ilerleme kaydedilmesini sağlayabilir.

Araştırma kapsamında; IVF (in-vitro fertilizasyon), yani tüp bebek tedavisinde embriyo kalite değerlendirmesinde kullanılan yapay zeka tabanlı programın elde ettiği sonuçlar ila embriyologların elde ettiği veriler arasında karşılaştırma yapıldı.

Sonuçlar benzer olsa da, yapay zekanın embriyo derecelendirme hızı 10 kat daha fazlaydı!

Sonuçlar benzer olsa da, yapay zekanın embriyo derecelendirme hızı 10 kat daha fazlaydı!

Araştırmada görev alan uzmanlardan Dr. Manny Mangat, ABC News'a yaptığı açıklamada; iDA sisteminin verimliliği artırabileceğinden söz etti.

Embriyoların büyümesi, 5 gün boyunca binlerce kamera ile donatılmış bir inkübatörde yapay zeka tabanlı video teknolojisi tarafından gözlemleniyor!

Embriyoların büyümesi, 5 gün boyunca binlerce kamera ile donatılmış bir inkübatörde yapay zeka tabanlı video teknolojisi tarafından gözlemleniyor!

AA'nın haberine göre Dr. Mangat, 'Bu sistem, embriyoların değerlendirilmesine yardımcı olmak ve laboratuvardaki iş akışını iyileştirmek için kullanabileceği önemli bir araç olacak.' açıklamasında bulundu.

Embriyolardaki fiziksel değişimi gözlemleyen iDA, insan gözünden çok daha büyük bir başarı elde edebilir.

Embriyolardaki fiziksel değişimi gözlemleyen iDA, insan gözünden çok daha büyük bir başarı elde edebilir.

Dünyada her 18 bebekten birinin tüp bebek yöntemi ile dünyaya geldiğini düşünürsek, iDA ile tedavinin başarı oranı da artabilir.

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