İstanbul'da Üniversite Okuyacaklara Özel Tavsiyeler Geldi! İşte İlk Ders İstanbul'da Yaşamak
İstanbul'da Üniversite Okuyacaklara Özel Tavsiyeler Geldi! İşte İlk Ders İstanbul'da Yaşamak
Üniversite sınavlarının (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, çiçeği burnunda üniversiteliler yeni hayatlarına hazırlanmaya başladılar. İstanbul'da üniversite okuyacaklara tavsiyeler ise sosyal medyadan geldi. Peki, İstanbul'a yeni gelen üniversiteliler bu şehirde nelere dikkat etmeli?
İşte, yaşayanlardan tavsiyeler...
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2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı.
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Binlerce öğrenci hayallerine kavuştu! Şimdi yen bir maraton başlıyor. Özellikle de İstanbul'da okuyacak üniversite öğrencileri için bulunmaz tavsiyeler ise sosyal medya platformu X'ten geldi.
'Sakinvebasarili' adlı sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'da okumaya gelenlere önemli bilgilendirmeler yaptı.
Tabii ilki taksilerle ile ilgiliydi! 👇
İstanbul sizi yeterince yoruyor... 👇
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Öğrenci akbili önemli 👇
Büyük kolaylık! 👇
İşte o soru: '500T her yerden geçmiyor muydu?' 👇
'Aslında hep kalabalık ve dolu' 👇
Biraz da etkinlik, spor ve eğlence... 👇
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Bunlarada kesin dikkat edin! 👇
Kültür ve sanat denince de İstanbul 👇
Çiçeği burnunda öğrencilere İstanbul'da yaşayanların söyleyecekleri daha çok şey vardı! 👇
İşte dönüş için de en önemli tavsiye geldi! 👇
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