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İstanbul'da Üniversite Okuyacaklara Özel Tavsiyeler Geldi! İşte İlk Ders İstanbul'da Yaşamak

İstanbul'da Üniversite Okuyacaklara Özel Tavsiyeler Geldi! İşte İlk Ders İstanbul'da Yaşamak

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 10:33

Üniversite sınavlarının (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, çiçeği burnunda üniversiteliler yeni hayatlarına hazırlanmaya başladılar. İstanbul'da üniversite okuyacaklara tavsiyeler ise sosyal medyadan geldi. Peki, İstanbul'a yeni gelen üniversiteliler bu şehirde nelere dikkat etmeli? 

İşte, yaşayanlardan tavsiyeler...

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2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı.

2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı.

Devlet üniversitelerinin 598 bin 709 kişilik genel kontenjanın 591 bin 257'si doldu.

Binlerce öğrenci hayallerine kavuştu! Şimdi yen bir maraton başlıyor. Özellikle de İstanbul'da okuyacak üniversite öğrencileri için bulunmaz tavsiyeler ise sosyal medya platformu X'ten geldi.

Binlerce öğrenci hayallerine kavuştu! Şimdi yen bir maraton başlıyor. Özellikle de İstanbul'da okuyacak üniversite öğrencileri için bulunmaz tavsiyeler ise sosyal medya platformu X'ten geldi.

'Sakinvebasarili' adlı sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'da okumaya gelenlere önemli bilgilendirmeler yaptı.

'Sakinvebasarili' adlı sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'da okumaya gelenlere önemli bilgilendirmeler yaptı.
twitter.com

Tabii ilki taksilerle ile ilgiliydi! 👇

Tabii ilki taksilerle ile ilgiliydi! 👇
twitter.com

Bu arada İstanbul'da çekilen dizilerdeki gibi elinizi kaldırınca taksi de gelmiyor...

İstanbul sizi yeterince yoruyor... 👇

İstanbul sizi yeterince yoruyor... 👇
twitter.com
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Öğrenci akbili önemli 👇

Öğrenci akbili önemli 👇
twitter.com

Büyük kolaylık! 👇

Büyük kolaylık! 👇
twitter.com

İşte o soru: '500T her yerden geçmiyor muydu?' 👇

İşte o soru: '500T her yerden geçmiyor muydu?' 👇
twitter.com

'Aslında hep kalabalık ve dolu' 👇

'Aslında hep kalabalık ve dolu' 👇
twitter.com

Biraz da etkinlik, spor ve eğlence... 👇

Biraz da etkinlik, spor ve eğlence... 👇
twitter.com
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Bunlarada kesin dikkat edin! 👇

Bunlarada kesin dikkat edin! 👇
twitter.com

Kültür ve sanat denince de İstanbul 👇

Kültür ve sanat denince de İstanbul 👇
twitter.com

Çiçeği burnunda öğrencilere İstanbul'da yaşayanların söyleyecekleri daha çok şey vardı! 👇

Çiçeği burnunda öğrencilere İstanbul'da yaşayanların söyleyecekleri daha çok şey vardı! 👇
twitter.com

İşte dönüş için de en önemli tavsiye geldi! 👇

İşte dönüş için de en önemli tavsiye geldi! 👇
twitter.com

Pahalılıktan yorulanlar da uyardı! 👇

Pahalılıktan yorulanlar da uyardı! 👇
twitter.com
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Raylı sistem önemli 👇

Raylı sistem önemli 👇
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Tanımadığınız kimselerden uzak durun dersi de gecikmedi 👇

Tanımadığınız kimselerden uzak durun dersi de gecikmedi 👇
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Doğalı bu! 👇

Doğalı bu! 👇
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Para istiyorlar kaçın... 👇

Para istiyorlar kaçın... 👇
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'Kalp kırmayı öğrenin' 👇

'Kalp kırmayı öğrenin' 👇
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'Herkese güvenmeyin' 👇

'Herkese güvenmeyin' 👇
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Endişelenmeyin gençler, uzaktan zor görünüyor ama sonra alışıyorsunuz! 👇

Endişelenmeyin gençler, uzaktan zor görünüyor ama sonra alışıyorsunuz! 👇
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Zira burada her şey için eğitiliyorsunuz. 👇

Zira burada her şey için eğitiliyorsunuz. 👇
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