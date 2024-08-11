YouTuber'ın 12 Gün Uykusuz Kalarak Dünya Rekoru Kırmayı Denediği Yayın, Günler Sonra Banlandı!
YouTuber'ın 12 Gün Uykusuz Kalarak Dünya Rekoru Kırmayı Denediği Yayın, Günler Sonra Banlandı!
Avustralya'da bir YouTuber, 12 gün boyunca uykusuz kalarak rekor kırmaya çalışıyor! Canlı yayın süresi 230 saati geçen Norme adlı yayıncının canlı yayını banlandı! Ancak o hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçmiş gibi durmuyor!
İşte, detaylar...
UYARI: Düşüncelerinizi kontrol edememe, cümlelerin sonunu getirememe, 'bilinçli sersemlik', akıl ve beden sağlığını tehdit eden bir dizi riski barındıran bu rekor denemesinin ölümcül sonuçları olabilir. Bu içerik bir tavsiye niteliğinde değildir, aksine bu gibi sınırları aşan denemelere karşı bir uyarıdır! Uzun süre uykusuz kalmanın tehlikeleri hayatidir!
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YouTube, içerik üreticisi Norme'nin uykusuzlukla dünya rekoru kırmayı hedeflediği canlı yayını engelledi.
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Norme'nin uykusuzlukla dünya rekoru kırma denemesi yaptığı yayın 230 saatten fazla sürdü!
İnternette ünlü olmak ya da etkileşim almak için çılgın şeyler yapan pek çok kişi gördük. Fakat Norme, hayatını riske atarak 1964 yılında Randy Gardner tarafından kırılan 264 saatlik uyanık kalma rekorunu kırmaya çalışıyor.
1986 yılında California, Mariposa'dan Robert McDonald tarafından yaklaşık 19 gün boyunca kesintisiz uyanık kalarak kırılan rekor, Guinness Dünya Rekorları tarafından kabul edilmemişti.
Yaptığı çılgın ve son derece tehlikeli denemeyle kısa sürede viral olan YouTuber yayınına farklı platformlardan devam etmeye çalışıyor.
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Paylaşılan bazı görüntülere ve takipçilerin yorumuna göre, Norme artık konuşmakta ve dik durmakta zorluk çekiyor.
Sosyal medya kullanıcılarından Norme'u kurtarma çağrıları geliyor!
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