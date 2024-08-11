YouTuber'ın 12 Gün Uykusuz Kalarak Dünya Rekoru Kırmayı Denediği Yayın, Günler Sonra Banlandı!

Avustralya'da bir YouTuber, 12 gün boyunca uykusuz kalarak rekor kırmaya çalışıyor! Canlı yayın süresi 230 saati geçen Norme adlı yayıncının canlı yayını banlandı! Ancak o hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçmiş gibi durmuyor!

İşte, detaylar...

UYARI: Düşüncelerinizi kontrol edememe, cümlelerin sonunu getirememe, 'bilinçli sersemlik', akıl ve beden sağlığını tehdit eden bir dizi riski barındıran bu rekor denemesinin ölümcül sonuçları olabilir. Bu içerik bir tavsiye niteliğinde değildir, aksine bu gibi sınırları aşan denemelere karşı bir uyarıdır! Uzun süre uykusuz kalmanın tehlikeleri hayatidir!