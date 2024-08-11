Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
YouTuber'ın 12 Gün Uykusuz Kalarak Dünya Rekoru Kırmayı Denediği Yayın, Günler Sonra Banlandı!

YouTuber'ın 12 Gün Uykusuz Kalarak Dünya Rekoru Kırmayı Denediği Yayın, Günler Sonra Banlandı!

Youtube youtuber
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 02:18

Avustralya'da bir YouTuber, 12 gün boyunca uykusuz kalarak rekor kırmaya çalışıyor! Canlı yayın süresi 230 saati geçen Norme adlı yayıncının canlı yayını banlandı! Ancak o hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçmiş gibi durmuyor! 

İşte, detaylar...

UYARI: Düşüncelerinizi kontrol edememe, cümlelerin sonunu getirememe, 'bilinçli sersemlik', akıl ve beden sağlığını tehdit eden bir dizi riski barındıran bu rekor denemesinin ölümcül sonuçları olabilir. Bu içerik bir tavsiye niteliğinde değildir, aksine bu gibi sınırları aşan denemelere karşı bir uyarıdır! Uzun süre uykusuz kalmanın tehlikeleri hayatidir! 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YouTube, içerik üreticisi Norme'nin uykusuzlukla dünya rekoru kırmayı hedeflediği canlı yayını engelledi.

YouTube, içerik üreticisi Norme'nin uykusuzlukla dünya rekoru kırmayı hedeflediği canlı yayını engelledi.

Banlanan YouTuber, yayınını Twitter ve diğer platformlar üzerinden sürdürmeye çalışıyor.

Norme'nin uykusuzlukla dünya rekoru kırma denemesi yaptığı yayın 230 saatten fazla sürdü!

Norme'nin uykusuzlukla dünya rekoru kırma denemesi yaptığı yayın 230 saatten fazla sürdü!
twitter.com

İnternette ünlü olmak ya da etkileşim almak için çılgın şeyler yapan pek çok kişi gördük. Fakat Norme, hayatını riske atarak 1964 yılında Randy Gardner tarafından kırılan 264 saatlik uyanık kalma rekorunu kırmaya çalışıyor.

İnternette ünlü olmak ya da etkileşim almak için çılgın şeyler yapan pek çok kişi gördük. Fakat Norme, hayatını riske atarak 1964 yılında Randy Gardner tarafından kırılan 264 saatlik uyanık kalma rekorunu kırmaya çalışıyor.

1986 yılında California, Mariposa'dan Robert McDonald tarafından yaklaşık 19 gün boyunca kesintisiz uyanık kalarak kırılan rekor, Guinness Dünya Rekorları tarafından kabul edilmemişti.

1986 yılında California, Mariposa'dan Robert McDonald tarafından yaklaşık 19 gün boyunca kesintisiz uyanık kalarak kırılan rekor, Guinness Dünya Rekorları tarafından kabul edilmemişti.

Rekorlar kitabı tarafından tehlikeli bulunan 453 saat 40 dakikalık, yani 18 gün 21 saat 40 dakikalık rekor denemesi ve hayati tehlikeler YouTuber Norme'u engelleyemedi!

Yaptığı çılgın ve son derece tehlikeli denemeyle kısa sürede viral olan YouTuber yayınına farklı platformlardan devam etmeye çalışıyor.

Yaptığı çılgın ve son derece tehlikeli denemeyle kısa sürede viral olan YouTuber yayınına farklı platformlardan devam etmeye çalışıyor.

Twitter üzerinden paylaştığı görüntülere ise tepki yağıyor. Norme'u uykusuz tutmaya çalışan arkadaşı da dahil olmak üzere herkes durumdan rahatsız olduğunu söylüyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paylaşılan bazı görüntülere ve takipçilerin yorumuna göre, Norme artık konuşmakta ve dik durmakta zorluk çekiyor.

Paylaşılan bazı görüntülere ve takipçilerin yorumuna göre, Norme artık konuşmakta ve dik durmakta zorluk çekiyor.
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarından Norme'u kurtarma çağrıları geliyor!

Sosyal medya kullanıcılarından Norme'u kurtarma çağrıları geliyor!
twitter.com

'Avustralya'daysanız veya YouTuber Norme'un nerede yaşadığını biliyorsanız, onu yetkililere bildirin, ölecek. Siyah saçlı adam onu ​​kelimenin tam anlamıyla öldürecek. Norme'u tanımıyorum bile ama hayatı daha da kötüye gidecek.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın