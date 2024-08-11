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Köpek Katliamlarının Ayak Seslerini Duymuş 'Köpekleri Öldürmek Serbesttir Düşüncesi Katliamın Önünü Açar'

Köpek Katliamlarının Ayak Seslerini Duymuş 'Köpekleri Öldürmek Serbesttir Düşüncesi Katliamın Önünü Açar'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 23:22

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen, sokak köpeklerine ötanazinin önünü açan yasanın ardından ülkenin farklı şehirlerinde yaşanan köpek 'katliamları' tepkilere neden oluyor. Sosyal medya platformu X üzerinden süreci dikkatle ele alan yazar, katliamın ayak sesleri günler öncesinden duymuş! 

İşte, detaylar... 

Kaynak

Ülkenin farklı şehirlerinden gelen köpek ölümleri, hepimizi derinden sarsıyor. Yaşananları dikkatle ele alan X kullanıcısı ise 'Köpek olağanüstü durumlar dışında insana saldırmaz' diyerek hassasiyetle bilmek isteyenlere 'evcil hayvan' kavramını ve yaşananları anlattı.

Ülkenin farklı şehirlerinden gelen köpek ölümleri, hepimizi derinden sarsıyor. Yaşananları dikkatle ele alan X kullanıcısı ise 'Köpek olağanüstü durumlar dışında insana saldırmaz' diyerek hassasiyetle bilmek isteyenlere 'evcil hayvan' kavramını ve yaşananları anlattı.

'Sizi korkutarak yönlendiriyor: Köpek evcil bir türdür!' 👇

'Sizi korkutarak yönlendiriyor: Köpek evcil bir türdür!' 👇
twitter.com

"Köpekler doğası gereği insanlara saldırmaya eğilimli değildir: Evcildir" 👇

"Köpekler doğası gereği insanlara saldırmaya eğilimli değildir: Evcildir" 👇
twitter.com

'Dostluk besleyecek şekilde evrimleşmiş' 👇

'Dostluk besleyecek şekilde evrimleşmiş' 👇
twitter.com

'İnsanlarla uyum içinde yaşayabilirler' 👇

'İnsanlarla uyum içinde yaşayabilirler' 👇
twitter.com

'Katliamın önünü açan, toplum sağlığı ve güvenliği değildir' 👇

'Katliamın önünü açan, toplum sağlığı ve güvenliği değildir' 👇
twitter.com

Son günlerde yaşanan katliamlardan günler önce toplumun güvenliği ve huzuru için sunulan çözümün, toplum güvenliğini tehdit edeceğini anlamıştı!

Son günlerde yaşanan katliamlardan günler önce toplumun güvenliği ve huzuru için sunulan çözümün, toplum güvenliğini tehdit edeceğini anlamıştı!

Gelin, 15 Haziran'da ele aldığı tüm sürece de göz atalım. Olayların ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini görelim...

Anlamak isteyenler için yaşananlar... 👇

Anlamak isteyenler için yaşananlar... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sahiplendirme: 'Denenmedi!' 👇

Sahiplendirme: 'Denenmedi!' 👇
twitter.com

'Kökten çözüm istiyorsan yapısalcı yaklaşmak durumundasın.' 👇

'Kökten çözüm istiyorsan yapısalcı yaklaşmak durumundasın.' 👇
twitter.com

Türkiye'nin sağ kalan bir avuç olumlu özelliğinden biri...' 👇

Türkiye'nin sağ kalan bir avuç olumlu özelliğinden biri...' 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Bu şiddet kontrol edilebilir değildir' 👇

'Bu şiddet kontrol edilebilir değildir' 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Öldürelim gitsin...' 👇

'Öldürelim gitsin...' 👇
twitter.com

'Çözüm odaklı bir katliam toplumu travmatize eder.' 👇

'Çözüm odaklı bir katliam toplumu travmatize eder.' 👇
twitter.com

'Toplum huzurunu ve güvenliğini riske atıyor' 👇

'Toplum huzurunu ve güvenliğini riske atıyor' 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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