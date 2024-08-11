Köpek Katliamlarının Ayak Seslerini Duymuş 'Köpekleri Öldürmek Serbesttir Düşüncesi Katliamın Önünü Açar'
Köpek Katliamlarının Ayak Seslerini Duymuş 'Köpekleri Öldürmek Serbesttir Düşüncesi Katliamın Önünü Açar'
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen, sokak köpeklerine ötanazinin önünü açan yasanın ardından ülkenin farklı şehirlerinde yaşanan köpek 'katliamları' tepkilere neden oluyor. Sosyal medya platformu X üzerinden süreci dikkatle ele alan yazar, katliamın ayak sesleri günler öncesinden duymuş!
İşte, detaylar...
Ülkenin farklı şehirlerinden gelen köpek ölümleri, hepimizi derinden sarsıyor. Yaşananları dikkatle ele alan X kullanıcısı ise 'Köpek olağanüstü durumlar dışında insana saldırmaz' diyerek hassasiyetle bilmek isteyenlere 'evcil hayvan' kavramını ve yaşananları anlattı.
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