Köpeklerin Katliamına Susmayan Pınar Altuğ AK Parti Milletvekillerini Paylaşıp İsyan Etti!
Köpeklerin Katliamına Susmayan Pınar Altuğ AK Parti Milletvekillerini Paylaşıp İsyan Etti!
Türkiye'de haftalardır tartışılan ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü 'Katliam Yasası' yürürlüğe girdikten sonra ülkenin dört bir yanından gelen köpek katliamı haberleri yürekleri yaktı. Oyuncu Pınar Altuğ ise AK Parti milletvekillerinin pozunu paylaşıp isyan etti.
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Sokak köpeklerine ötanazinin önünü açtığı için isyan bayrağı çektiren "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2 Ağustos Cuma günü yürürlüğe girmesinden sonra gündem daha da karıştı.
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Kanunun yürürlüğe girmesinden bir süre sonra tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Ankara’nın Altındağ ilçesindeki belediye barınağında hayvan katliamı yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Ardından bölgeye gizlice giren vatandaşlar barınak bölgesinde hayvan mezarları buldu. Kimileri toprağın dışında kimileri çöp poşetleri içinde toprağa gömülü haldeydi...
Kan donduran görüntülerin bir yenileri de Niğde ve Silivri'den de gelince başta hayvanseverler sonra tüm vicdan sahibi insanlar ayağa kalktı.
Oyunculuğu kadar toplumsal olaylara sessiz kalmayışıyla da büyük beğeni toplayan Pınar Altuğ da yaşananlar karşısında tepkisiz durmadı.
Son yılların en tartışma yaratan yasasını Meclis'e sunan AK Parti milletvekillerinin gülümseyerek verdiği pozu paylaşan Altuğ ateş püskürdü.
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Ünlü oyuncu AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük'ün paylaşımını hikayesine ekleyerek "Bu fotoğrafı hiç unutmayacağım. Haksızca öldürülmesine, katledilmesine müsaade ettiğiniz o kadar masum can! Gerçekten aklım almıyor" dedi.
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