Köpeklerin Katliamına Susmayan Pınar Altuğ AK Parti Milletvekillerini Paylaşıp İsyan Etti!

Türkiye'de haftalardır tartışılan ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü 'Katliam Yasası' yürürlüğe girdikten sonra ülkenin dört bir yanından gelen köpek katliamı haberleri yürekleri yaktı. Oyuncu Pınar Altuğ ise AK Parti milletvekillerinin pozunu paylaşıp isyan etti.