Silivri'de ‘Sokak Köpeklerini Zehirlediler’ İddiası: Köpeklerin Yanında Poşette Et Bulundu!
Silivri'de ‘Sokak Köpeklerini Zehirlediler’ İddiası: Köpeklerin Yanında Poşette Et Bulundu!
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T24’ten Özlem Ateş Aksoy’un haberine göre; Silivri'nin Gümüşkaya Mahallesi gölet mevkinde akşam saatlerinde 2 yavru 1 anne köpek cesedi bulundu.
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Gelen ihbarla birlikte bölgeye giden Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, köpek cesetlerinin yanında köpeklere verilmiş poşet içinde et ve deri kalıntılarının bulunduğunu, olay yerine gelen savcının toksikoloji incelemesi yapılmasına karar verdiğini anlattı. T24'e konuşan Paçalı, olay yeri incelemenin hala bölgede olduğunu, anne köpeğe ait 6 yavrunun ise hala bulunamadığını söyledi.
Olay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Paçalı, şunları kaydetti:
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