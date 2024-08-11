Silivri'de ‘Sokak Köpeklerini Zehirlediler’ İddiası: Köpeklerin Yanında Poşette Et Bulundu!

'Hayvanları Koruma Kanunu hala hayvanların zehirlenerek, kasten öldürülmesini suç olarak nitelendiriyor. Son zamanlarda katliam sayıları arttı. Bu eğilimleri olan bireyler cesaretlendirildi. Yasanın böyle bir yansıması oldu, insanlar yeni yapılan yasal düzenlemeyle hayvanları öldürebileceklerini düşünmeye başladı. Yakalanmayacaklarını düşünüyorlar ama failler tespit edilecek.

Son yasal düzenlemenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Yasanın geri çekilmesi gerekiyor. İçinde hayvanların öldürülmesine yer vermeyen yeni bir kanun yapılmalı. Bu kanun hayvanları korumaktan çok uzak. Bu suç cezasız kalmayacak, sonuna kadar takipçisi olacağız.'