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Silivri'de ‘Sokak Köpeklerini Zehirlediler’ İddiası: Köpeklerin Yanında Poşette Et Bulundu!

etiket Silivri'de ‘Sokak Köpeklerini Zehirlediler’ İddiası: Köpeklerin Yanında Poşette Et Bulundu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.08.2024 - 11:04

Silivri’de 1 anne 2 de yavrusu ölü olarak bulundu. Köpeklerin zehirlendiğinden şüphe edildiğini belirten Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, köpek cesetlerinin yanında köpeklere verilmiş poşet içinde et ve deri kalıntılarının bulunduğunu söyledi. 

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T24’ten Özlem Ateş Aksoy’un haberine göre; Silivri'nin Gümüşkaya Mahallesi gölet mevkinde akşam saatlerinde 2 yavru 1 anne köpek cesedi bulundu.

T24’ten Özlem Ateş Aksoy’un haberine göre; Silivri'nin Gümüşkaya Mahallesi gölet mevkinde akşam saatlerinde 2 yavru 1 anne köpek cesedi bulundu.

Gelen ihbarla birlikte bölgeye giden Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, köpek cesetlerinin yanında köpeklere verilmiş poşet içinde et ve deri kalıntılarının bulunduğunu, olay yerine gelen savcının toksikoloji incelemesi yapılmasına karar verdiğini anlattı. T24'e konuşan Paçalı, olay yeri incelemenin hala bölgede olduğunu, anne köpeğe ait 6 yavrunun ise hala bulunamadığını söyledi.

Gelen ihbarla birlikte bölgeye giden Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, köpek cesetlerinin yanında köpeklere verilmiş poşet içinde et ve deri kalıntılarının bulunduğunu, olay yerine gelen savcının toksikoloji incelemesi yapılmasına karar verdiğini anlattı. T24'e konuşan Paçalı, olay yeri incelemenin hala bölgede olduğunu, anne köpeğe ait 6 yavrunun ise hala bulunamadığını söyledi.

Olay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Paçalı, şunları kaydetti:

Olay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Paçalı, şunları kaydetti:

'Hayvanları Koruma Kanunu hala hayvanların zehirlenerek, kasten öldürülmesini suç olarak nitelendiriyor. Son zamanlarda katliam sayıları arttı. Bu eğilimleri olan bireyler cesaretlendirildi. Yasanın böyle bir yansıması oldu, insanlar yeni yapılan yasal düzenlemeyle hayvanları öldürebileceklerini düşünmeye başladı. Yakalanmayacaklarını düşünüyorlar ama failler tespit edilecek. 

Son yasal düzenlemenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Yasanın geri çekilmesi gerekiyor. İçinde hayvanların öldürülmesine yer vermeyen yeni bir kanun yapılmalı. Bu kanun hayvanları korumaktan çok uzak. Bu suç cezasız kalmayacak, sonuna kadar takipçisi olacağız.'

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