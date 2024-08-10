AK Partili İsim Köpek Ölümleri İçin Erdoğan’a Seslendi: “Allah Rızası İçin Bu Zulmü Durdurun”

Sayın Cumhurbaşkanım.

Ülkenin her köşesinde köpek avı başladı.

Niğde, Bartın, Altındağ, Ahlat, Silivri başta olmak üzere birçok yerde köpekler hiçbir kurala uyulmaksızın zalimce katlediliyor.

Zehirlenen köpeklerin o can çekişen görüntüleri yürekleri parçalıyor.

Hedef tahtası yapılıp 20 kurşunla bedeni delik deşik edilen köpeğin görüntüsü karşısında ağlamamak mümkün değil.

Kafası kesilip parçaları torbayla çöplüğe atılan köpekler karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Daha niceleri.

Yüreğim kaldırmadığı için görüntülere yer vermedim.

Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi.

Allah rızası için bu zulmü durdurun

Bir sözünüz yeter.