AK Partili İsim Köpek Ölümleri İçin Erdoğan’a Seslendi: “Allah Rızası İçin Bu Zulmü Durdurun”
AK Partili İsim Köpek Ölümleri İçin Erdoğan’a Seslendi: “Allah Rızası İçin Bu Zulmü Durdurun”
Ak Parti’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, son dönemde artan köpek ölümleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. “Allah rızası için bu zulmü durdurun” diyen Tayyar “Kanun böyle bir zulmü öngörmese de katil ruhlu alçakları harekete geçirdi” dedi.
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Son günlerde ülkenin farklı şehirlerinden gelen köpek ölümleri haberleri gören herkesi şoke ediyor.
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AK Partili isimlerden Şamil Tayyar da bu görüntüler sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek bu zulümleri durdurmasını istedi.
Şamil Tayyar'ın paylaşımı:
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