‘Instagram Açıldı mı?’ Diye Sormaktan Yorulmuştuk: Instagram Yetkililerinin Kabul Ettiği Anlaşma Şartları

Instagram olmadan geçen 8 günün sonunda yapılan görüşmeler neticesinde platform yeniden erişime açıldı. Peki 8 gün boyunca ‘Instagram açıldı mı, açılacak mı’ diye beklerken hükümet yetkilileri ve META yetkilileri arasında görüşmelerde neler konuşuldu? Instagram’ın yeniden açılmasını sağlayan anlaşma şartları nelerdi? Instagram yetkilileri hangi şartları kabul etti.

İşte 8 gün sonra yeniden açılan Instagram hakkındaki detaylar…