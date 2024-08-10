Görüş Bildir
Haberler
Gündem
‘Instagram Açıldı mı?’ Diye Sormaktan Yorulmuştuk: Instagram Yetkililerinin Kabul Ettiği Anlaşma Şartları

‘Instagram Açıldı mı?’ Diye Sormaktan Yorulmuştuk: Instagram Yetkililerinin Kabul Ettiği Anlaşma Şartları

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.08.2024 - 21:05 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 21:07

Instagram olmadan geçen 8 günün sonunda yapılan görüşmeler neticesinde platform yeniden erişime açıldı. Peki 8 gün boyunca ‘Instagram açıldı mı, açılacak mı’ diye beklerken hükümet yetkilileri ve META yetkilileri arasında görüşmelerde neler konuşuldu? Instagram’ın yeniden açılmasını sağlayan anlaşma şartları nelerdi? Instagram yetkilileri hangi şartları kabul etti. 

İşte 8 gün sonra yeniden açılan Instagram hakkındaki detaylar… 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye 2 Ağustos sabahına kapanan Instagram ile uyanmıştı. 8 gün süren kapatma sürecinin ardından Instagram yeniden erişime açıldı.

Türkiye 2 Ağustos sabahına kapanan Instagram ile uyanmıştı. 8 gün süren kapatma sürecinin ardından Instagram yeniden erişime açıldı.

Bu 8 günlük süreçte META yetkilileri ile uzun süren toplantılar yapıldı. Hükümet yetkilileri her fırsatta ‘şartlarımızı kabul etsinler’ mesajı verdi.

Bu 8 günlük süreçte META yetkilileri ile uzun süren toplantılar yapıldı. Hükümet yetkilileri her fırsatta ‘şartlarımızı kabul etsinler’ mesajı verdi.

Bakan Uraloğlu da açıklamasında ‘şartlarımızı kabul ettiler’ dedi. Peki neydi hükümetin şartları? İşte Instagram’ın kabul ettiği şartlar:

Bakan Uraloğlu da açıklamasında ‘şartlarımızı kabul ettiler’ dedi. Peki neydi hükümetin şartları? İşte Instagram’ın kabul ettiği şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.

Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.

Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.

Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.

Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.

PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.

PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.

Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
105
39
24
17
8
4
4
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın