‘Instagram Açıldı mı?’ Diye Sormaktan Yorulmuştuk: Instagram Yetkililerinin Kabul Ettiği Anlaşma Şartları
‘Instagram Açıldı mı?’ Diye Sormaktan Yorulmuştuk: Instagram Yetkililerinin Kabul Ettiği Anlaşma Şartları
Instagram olmadan geçen 8 günün sonunda yapılan görüşmeler neticesinde platform yeniden erişime açıldı. Peki 8 gün boyunca ‘Instagram açıldı mı, açılacak mı’ diye beklerken hükümet yetkilileri ve META yetkilileri arasında görüşmelerde neler konuşuldu? Instagram’ın yeniden açılmasını sağlayan anlaşma şartları nelerdi? Instagram yetkilileri hangi şartları kabul etti.
İşte 8 gün sonra yeniden açılan Instagram hakkındaki detaylar…
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Türkiye 2 Ağustos sabahına kapanan Instagram ile uyanmıştı. 8 gün süren kapatma sürecinin ardından Instagram yeniden erişime açıldı.
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Bu 8 günlük süreçte META yetkilileri ile uzun süren toplantılar yapıldı. Hükümet yetkilileri her fırsatta ‘şartlarımızı kabul etsinler’ mesajı verdi.
Bakan Uraloğlu da açıklamasında ‘şartlarımızı kabul ettiler’ dedi. Peki neydi hükümetin şartları? İşte Instagram’ın kabul ettiği şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.
Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.
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Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.
Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.
Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.
PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.
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Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.
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