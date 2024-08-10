Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Instagram ile Anlaşma Sağlandı: 2 Ağustos'ta Kapatılan Instagram Yeniden Açılıyor

Instagram ile Anlaşma Sağlandı: 2 Ağustos'ta Kapatılan Instagram Yeniden Açılıyor

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.08.2024 - 20:15 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 20:27

BTK'nın 2 Ağustos'ta aldığı karar doğrultusunda Türkiye'de erişimi engellenen Instagram yeniden açıldı. META yetkilileri ile günlerdir yapılan uzun görüşmeler sonunda olumlu bir sonuç çıktı. Instagram Türkiye'de yeniden erişime açılıyor.

AYRINTILAR GELECEK... 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’de 2 Ağustos’tan bu yana kapalı olan Instagram’ın erişim yasağı kararı sonunda kaldırıldı.

Türkiye’de 2 Ağustos’tan bu yana kapalı olan Instagram’ın erişim yasağı kararı sonunda kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında META yetkilileri ile anlaşma sağladıklarını ve Instagram’ın erişim yasağının kaldırıldığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında META yetkilileri ile anlaşma sağladıklarını ve Instagram’ın erişim yasağının kaldırıldığını belirtti.

Bakan şu açıklamaları yaptı:

Bakan şu açıklamaları yaptı:

“Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali sözkonusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır.”

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
42
13
6
6
3
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın