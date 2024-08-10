Instagram ile Anlaşma Sağlandı: 2 Ağustos'ta Kapatılan Instagram Yeniden Açılıyor
Instagram ile Anlaşma Sağlandı: 2 Ağustos'ta Kapatılan Instagram Yeniden Açılıyor
BTK'nın 2 Ağustos'ta aldığı karar doğrultusunda Türkiye'de erişimi engellenen Instagram yeniden açıldı. META yetkilileri ile günlerdir yapılan uzun görüşmeler sonunda olumlu bir sonuç çıktı. Instagram Türkiye'de yeniden erişime açılıyor.
AYRINTILAR GELECEK...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 2 Ağustos’tan bu yana kapalı olan Instagram’ın erişim yasağı kararı sonunda kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında META yetkilileri ile anlaşma sağladıklarını ve Instagram’ın erişim yasağının kaldırıldığını belirtti.
Bakan şu açıklamaları yaptı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın