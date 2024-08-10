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Instagram Açılır Açılmaz Şoke Oldu! Instagram, Oğuzhan Alpdoğan’ın Hesabını Kapattı

Instagram Açılır Açılmaz Şoke Oldu! Instagram, Oğuzhan Alpdoğan’ın Hesabını Kapattı

Instagram fenomen
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.08.2024 - 21:52 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 21:58

Türkiye’de 8 günlük Instagram yasaklanmasının ardından platform yeniden kullanıma açıldı. Ancak sosyal medya fenomenlerinden Oğuzhan Alpdoğan kötü bir sürprizle karşılaştı. Instagram Oğuzhan Alpdoğan’ın hesabını kapattı. 

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Instagram, 8 günlük aranın ardından yeniden kullanıma açıldı.

Instagram, 8 günlük aranın ardından yeniden kullanıma açıldı.

Milyonlarca kullanıcı Instagram platformunu yeniden kullanmaya başlarken sosyal medya fenomenlerinden Oğuzhan Alpdoğan büyük bir şok yaşadı.

Milyonlarca kullanıcı Instagram platformunu yeniden kullanmaya başlarken sosyal medya fenomenlerinden Oğuzhan Alpdoğan büyük bir şok yaşadı.

Saat 21:30’da herkes gibi hesabını açan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını gördü.

Saat 21:30’da herkes gibi hesabını açan Alpdoğan, hesabının kapatıldığını gördü.

Alpdoğan Twitter hesabından “instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış aloo yetkililer açın hesabımı içerde bi buçuk milyon takipçi kaldı alooo” mesajını yayınladı.

Alpdoğan Twitter hesabından “instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış aloo yetkililer açın hesabımı içerde bi buçuk milyon takipçi kaldı alooo” mesajını yayınladı.
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