Seren Serengil, Instagram Açılışını Canlı Yayında Kutlayan Gülben Ergen ve Demet Akalın'a Fena Laf Soktu!
Seren Serengil, Instagram Açılışını Canlı Yayında Kutlayan Gülben Ergen ve Demet Akalın'a Fena Laf Soktu!
Son günlerde kendini sokak köpeklerinin yardımına koşmaya adayan Seren Serengil, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasından sonra canlı yayında kutlama yapan büyük husumetlisi Gülben Ergen ve Demet Akalın'a ateş püskürdü adeta!
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2 Ağustos'ta getirilen ülkemizde Instagram'a erişim yasağı büyük tepkilerin odağı olurken pek çok ünlüyü de ayağa kaldırmıştı.
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Bunların başında gelense hiç şüphesiz Türkçe'yi katlederek yaptığı dobra paylaşımınlarıyla öne çıkan Demet Akalın olmuştu.
Demo'nun hayalleri de sonunda gerçek oldu. BTK kararıyla duyurulan erişim engeli geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kaldırıldınca ünlü şarkıcıya gün doğdu. Instagram'ın açılmasının şerefine tekila şişesi açacağını açıklayıp bir de sözünde durduğunu gösteren bi kare yayınladı.
Profiline kavuşur kavuşmaz story atmaya başlayan Demet Akalın bununla da kalamdı, bir de Gülben Ergen'le beraber canlı yayın açıp kutlamalarını takipçileriyle paylaştı.
Canlı yayın sonrası tansiyonu yükselen Seren Serengil ise kan davalık olduğu Gülben Ergen ve Demet Akalın'a ağır sözler söyledi
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Altındağ'da yaşanan yürek yakan köpek katliamı sonra sokak köpekleri için daha çok çalışan ve barınak barınak gezen Serengil bu konuda sessiz kaldığını gördüğünü ikilinin adını kullanmayıp "Ge & Da" diyerek "Bakın nasıl çirkinleşmişler" ifadelerini kullandı.
Serengil paylaşımına "Ge & Da iyice bakın nasıl çirkinleşmişler samimiyetsiz hayvanlar için tek bir paylaşım yapmayan iki modası geçmiş... Hande Yener 500 konser siz 5 zor yaptınız:) Biriniz zaten hiç olmadı da diğeriniz de bitti neden kalbiniz kirli .. Gevrek gevrek gülmeye eğlenmeye devam Instagram için yapın paylaşımlarınızı canlı yayınlarınızı.." diyerek başladı ve devam etti:
"Canlar katlediliyor sesiniz çıkmasın iki modası geçmiş iş yapamayan duruşsuz.. Birbiriniz hakkında konuşup konuşup hakkında atıp atıp bitikliğinizden birbirinizden medet uman onursuz, bu millet yazdı sizi. Evdeki köpeklerle fotoğraf çektirmeye benzemez bu.. Bir hayat kurtarın be.. Bir laf edin konser alamayacaksınız diye korkmayın öylede böylede konseriniz yok zaten bari duruşunuz olurdu. "
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kafayi yemisler. bunlar olunce ne olacak mezarlarina telefonlarini da koysunlar. Hakli demis Sero...