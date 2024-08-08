Ajda Pekkan'ın Küfrettiği Protokolde Olduğunu İddia Eden Yazar Cem Tunçer Halk TV'yi Fena Trolledi!
Ajda Pekkan'ın Küfrettiği Protokolde Olduğunu İddia Eden Yazar Cem Tunçer Halk TV'yi Fena Trolledi!
Harbiye konserinde protokolde oturan bir grubun şarkının ortasında kalkıp gitmesi üzerine sinirlenen Ajda Pekkan'ın küfür ettiği anlar gündem olmuştu. O grubun için de olduğunu ve acı haber yüzünden yerinden kalktığını tweet atan yazar Cem Tunçer, Halk TV'yi fena trolledi.
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1970'li yıllardan bu yana Türk müziğinde fırtınalar estirip gönüllere kocaman bir taht kuran Ajda Pekkan her konseriyle kendine bir kez daha hayran bırakıyor desek yeridir.
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Geçtiğimiz akşam sevenleriyle Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde buluşup dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan konserde yaşadığı beklenmedik bir olayla gündeme oturdu.
Dillere pelesenk olmuş şarkılarından birini söylediği anlarda protokolde yani ön sırada oturan bir grubun kalkıp gittiklerini fark eden Süperstar o anlara tepkisiz kalmamıştı.
O anlarda şarkıyı düşünmeden yarıda kesen Pekkan'ın gitmeye çalışan ekibe "buraya gel" diye bağırdıktan sonra konserine devam ederlen kibarlığını bozmadan küfür etmesiyle sosyal medyada viral oldu.
Yazar ve Çevirmen Cem Tunçer'se olaydan saatler sonra X (Twitter) hesabından, Pekkan'ın küfür ettiği protokoldeki grubun içinde olduğunu iddia etti. Yerinden kalkmasının nedenin ise annesinin vefat ettiği öğrenmesi olduğunu öne sürdü.
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Tunçer paylaşımının devamında da "Yerimden telaşla, ağlayarak kalkarken ajda pekkan'ın tepkisiyle karşılaştım. çok üzgünüm. onun gibi bir sanatçıya bu tavrı yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.
Tüm bu yaşananların ardından Halk Tv atılan tweeti ciddi sanıp haberleştirdi. "Ajda Pekkan'ı utandıracak açıklama" başlığının atıldığı haber sonrası "yazar ve çevirmen Cem Tunçer Halk TV'yi trolledi" yorumları yapıldı.
Siz bu yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
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