İleri Görüşlülüğün Böylesi: Emre Altuğ, Yusuf Dikeç’in İkonik Pozunu Tam Bir Ay Öncesinden Vermiş!
İleri Görüşlülüğün Böylesi: Emre Altuğ, Yusuf Dikeç’in İkonik Pozunu Tam Bir Ay Öncesinden Vermiş!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in pozu dünya çapında akım oldu. Şarkıcı Emre Altuğ'un ise ikonik pozu tam bir ay önce verdiği ortaya çıktı.
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Tam gaz devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber ülkemize gümüş madalya getiren milli atıcımız Yusuf Dikeç'in atışlar sırasındaki duruşu dünya çapında viral oldu.
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Herhangi bir teçhizat kullanmadan ve eli cebinde çok rahat ve profesyonel şekilde atış yapan Dikeç'in bu pozu olimpiyatın simgesi haline geldi. Pek çok kişi de sevincini "Yusuf Dikeç pozuyla" kutladı.
Hatta Japon sanatçı Rumio Sakag X hesabında paylaştığı bir mangada, kısacık zaman içinde adeta bir fenomene dönüşen Yusuf Dikeç'i çizip "Gümüş madalya kazanan Türk atlet Yusuf Dikeç" notunu düştü.
Ünlüler dünyasında da akım haline gelen bu pozu son veren isimlerden biri de yetenekli komedyen Cem Yılmaz'dı.
Sosyal medyayı kasıp kavuran bu akıma dahil olan yeni isimse hem şarkıları hem de oyunculuğuyla geniş bir kitleyi kendine hayran bırakan Emre Altuğ oldu.
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Kariyeri kadar spora olan düşkünlüğüyle de tanıdığımız ünlü oyuncu ve şarkıcının Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla atıcılığa meraklı olduğu da öğrendik.
2 Temmuz'da atış yaparken eli cebinde verdiği pozu paylaşıp altına "En azından stillerimiz aynı gerçi hepsi o kadar 🙈😂" notunu düştü.
Sizce olimpiyatlardaki atışını 2 Ağustos tarihinde yapan Yusuf Dikeç, Emre Altuğ'un bu pozundan ilham almış olabilir mi? Yoksa Emre Altuğ epey ileri görüşlü biri mi?
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