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Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.08.2024 - 12:26

Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇

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Nurgül Yeşilçay:

Nurgül Yeşilçay:

Mustafa Sandal:

Mustafa Sandal:

Cemal Can Canseven:

Cemal Can Canseven:

Hazal Kaya:

Hazal Kaya:

Ali Sunal:

Ali Sunal:
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Çağla Şıkel:

Çağla Şıkel:

Gamze Erçel:

Gamze Erçel:

Şeyma Subaşı:

Şeyma Subaşı:

Emre Altuğ:

Emre Altuğ:

Ata Demirer:

Ata Demirer:
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Deniz Seki:

Deniz Seki:

Yasemin Kay Allen:

Yasemin Kay Allen:

Mert Ramazan Demir:

Mert Ramazan Demir:

Berfu Yenenler:

Berfu Yenenler:

Oğulcan Engin:

Oğulcan Engin:
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Enis Arıkan:

Enis Arıkan:

İlayda Alişan:

İlayda Alişan:

Simge Sağın:

Simge Sağın:

Rıza Kocaoğlu:

Rıza Kocaoğlu:

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:
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Yasemin Sakallıoğlu:

Yasemin Sakallıoğlu:

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