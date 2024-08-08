Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Instagram'a getirilen erişim engeli bazı ünlülerimize pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇
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Nurgül Yeşilçay:
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Mustafa Sandal:
Cemal Can Canseven:
Hazal Kaya:
Ali Sunal:
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Çağla Şıkel:
Gamze Erçel:
Şeyma Subaşı:
Emre Altuğ:
Ata Demirer:
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Deniz Seki:
Yasemin Kay Allen:
Mert Ramazan Demir:
Berfu Yenenler:
Oğulcan Engin:
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Enis Arıkan:
İlayda Alişan:
Simge Sağın:
Rıza Kocaoğlu:
Yasemin Tatlıses:
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Yasemin Sakallıoğlu:
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