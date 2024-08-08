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Kenan Erçetingöz, Instagram Yasağına "Detoks" Diyen Gülsim Ali'ye Hakaret Sayılmayan Kelimelerle Ateş Püskürdü

Kenan Erçetingöz, Instagram Yasağına "Detoks" Diyen Gülsim Ali'ye Hakaret Sayılmayan Kelimelerle Ateş Püskürdü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.08.2024 - 11:02

Magazin dünyasında yaptığı açıklama ve haberlerle gündem olan Kenan Erçetingöz, Gülsim Ali'nin Instagram'a getirilen erişim engelini 'detoks' olarak değerlendirmesine hakaret sayılmayan kelimelerle fena çıkıştı!

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BTK'nın kararıyla 2 Ağustos Cuma bir anda erişim engeli getirilen Instagram hala kapalı halde! VPN ve DNS ayarlarının havada uçuştuğu dönemde tepkiler de çığ gibi büyüyor.

BTK'nın kararıyla 2 Ağustos Cuma bir anda erişim engeli getirilen Instagram hala kapalı halde! VPN ve DNS ayarlarının havada uçuştuğu dönemde tepkiler de çığ gibi büyüyor.

Başta ünlüler ve influencerler olmak üzere milyonları ayağa kaldıran kararın devam etmesi "özgürlüğün kısıtlanması" olarak bile değerlendiriliyor.

Başta ünlüler ve influencerler olmak üzere milyonları ayağa kaldıran kararın devam etmesi "özgürlüğün kısıtlanması" olarak bile değerlendiriliyor.

Ancak söz konusu olaya farklı bir açıdan bakanlar da vardı. Bunlardan biri de Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan Gülsim Ali oldu.

Ancak söz konusu olaya farklı bir açıdan bakanlar da vardı. Bunlardan biri de Gönül Dağı dizisiyle büyük beğeni toplayan Gülsim Ali oldu.

Birkaç gündür yurt dışında olduğunu belirten ünlü oyuncunun "şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için..." açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Gülsim Ali'nin tepki çeken açıklamasına gelen bazı yorumları da sizler için derlemiştik:

Ali'nin açıklaması karşısında eleştiri oklarını hazırlayan isimlerden biri de oyuncu Burcu Kıratlı'nın üvey babası aynı zamanda da kariyerine magazin ve televizyon alanında devam eden Kenan Erçetingöz'dü.

Ali'nin açıklaması karşısında eleştiri oklarını hazırlayan isimlerden biri de oyuncu Burcu Kıratlı'nın üvey babası aynı zamanda da kariyerine magazin ve televizyon alanında devam eden Kenan Erçetingöz'dü.
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Erçetingöz, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve Yargıtay tarafından hakaret sayılmayan kelimeleri tırnak içinde kullanarak ünlü oyuncuya ateş püskürdü adeta.

Erçetingöz, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve Yargıtay tarafından hakaret sayılmayan kelimeleri tırnak içinde kullanarak ünlü oyuncuya ateş püskürdü adeta.

Hatta bir sonraki storysinde de söz konusu kelimeleri paylaşarak kendisinin Gülsim Ali'ye hakaret etmeden eleştirdiğini de göstermek istedi.

Hatta bir sonraki storysinde de söz konusu kelimeleri paylaşarak kendisinin Gülsim Ali'ye hakaret etmeden eleştirdiğini de göstermek istedi.

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