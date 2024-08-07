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Instagram Yasağını "Detoks" Olarak Değerlendiren Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali Rahatlığıyla Tepki Çekti!

Instagram Yasağını "Detoks" Olarak Değerlendiren Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali Rahatlığıyla Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 02:28

Instagram yasağı hakkındaki fikri sorulan Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali, erişim engelini detoks imkanı olarak değerlendirince sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti!

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2 Ağustos'ta ülkemizde ansızın alınan Instagram'a erişim engeli kararı, vatandaşları ayağa kaldırdı biliyorsunuz...

2 Ağustos'ta ülkemizde ansızın alınan Instagram'a erişim engeli kararı, vatandaşları ayağa kaldırdı biliyorsunuz...

Platform üzerinde yapıp yürüttükleri işlerle para kazanan binlerce insanın bir günde işsiz kalması bir yana düşünce ve fikir özgürlüğü bir gecede elinden alınan herkesin büyük tepki gösterdiği yasak, büyük ses getirdi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağı öğrenildiğinde tepkiler daha da büyüdü.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağı öğrenildiğinde tepkiler daha da büyüdü.

Birçok ünlü isim de duruma tepkisini net bir şekilde ortaya koydu tabii. Fikri sorulan ve yorumu alınan ünlüler kervanına taze bir isim daha eklendi...

Gönül Dağı dizisindeki İpek rolüyle parlayan oyuncu Gülsüm Ali'yi tanıyanlarınız mutlaka vardır.

Gönül Dağı dizisindeki İpek rolüyle parlayan oyuncu Gülsüm Ali'yi tanıyanlarınız mutlaka vardır.

Gülsüm Ali, geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi ve elbette Instagram yasağıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Gülsüm Ali, geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi ve elbette Instagram yasağıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.

Yurt dışından yeni döndüğünü dolayısıyla "öyle bir sıkıntı yaşamadığını" belirten Gülsüm Ali, "şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için.. Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz" açıklamasında bulundu.

Yurt dışından yeni döndüğünü dolayısıyla "öyle bir sıkıntı yaşamadığını" belirten Gülsüm Ali, "şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için.. Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz" açıklamasında bulundu.

Instagram'a gelen yasağı detoks fırsatı olarak değerlendirmesi ise büyük tepki çekti. Buyurun, önce o anları beraber izleyelim...

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Hukuk Kuşu

Aptal rolü oynamıyorsa bırakın uyusun, elbet onu da uyandırarlar bir gün :)

Halil Değerli

Sanatçı her daim muhaliftir... Oyuncular ise işimi kaybetmeyeyim, suya sabuna dokunmayayım derler... Aptallar ise gözü kapalı hükümeti destekler... 😡😡😡