Instagram Yasağını "Detoks" Olarak Değerlendiren Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali Rahatlığıyla Tepki Çekti!
Instagram Yasağını "Detoks" Olarak Değerlendiren Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali Rahatlığıyla Tepki Çekti!
Instagram yasağı hakkındaki fikri sorulan Gönül Dağı'nın İpek'i Gülsüm Ali, erişim engelini detoks imkanı olarak değerlendirince sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti!
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2 Ağustos'ta ülkemizde ansızın alınan Instagram'a erişim engeli kararı, vatandaşları ayağa kaldırdı biliyorsunuz...
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Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla hükümetin "istediği sonucu alamadığını" ve Instagram yasağının "gerekli düzenlemeler" yapılana kadar açılmayacağı öğrenildiğinde tepkiler daha da büyüdü.
Gönül Dağı dizisindeki İpek rolüyle parlayan oyuncu Gülsüm Ali'yi tanıyanlarınız mutlaka vardır.
Gülsüm Ali, geçtiğimiz saatlerde 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülendi ve elbette Instagram yasağıyla ilgili ne düşündüğü soruldu.
Yurt dışından yeni döndüğünü dolayısıyla "öyle bir sıkıntı yaşamadığını" belirten Gülsüm Ali, "şimdi buradayım üç gündür ve açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. Ben Instagram detoksu yapan bir insan olduğum için.. Daha önce haberlerim çıkmıştı mesela bu gerçek haberdi! Yani seviyorum uzaklaşmayı ve sakin kalmayı. O yüzden dinlenmek güzel hepimiz için bence bir dinleneceğiz" açıklamasında bulundu.
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Aptal rolü oynamıyorsa bırakın uyusun, elbet onu da uyandırarlar bir gün :)
Sanatçı her daim muhaliftir... Oyuncular ise işimi kaybetmeyeyim, suya sabuna dokunmayayım derler... Aptallar ise gözü kapalı hükümeti destekler... 😡😡😡