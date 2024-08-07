"Yeni Nesil Bunu Affetmez" Dedi: Pucca, Roblox'un Kapatılmasına Oğlu Batı'nın Ağzından Cevap Verdi!

Batı'nın Roblox yasağına karşı gelmek için bütün çocukları Göztepe Parkı'na çağırdığını söyleyen Pucca, 'Yakarsa dünyayı çocuklar yakar! İşte şimdi sıçtınız...' dedi ve ekledi: 'Hayır nedir bilmeyen, evi başına yıksa 'seni anlıyorum annecim ama...' cümlesini kurdurtan, ota b*ka travması olmasın diye anaya babaya travma yaşatan bu nesil bu yaptığınızı unutmaz ben söyleyeyim'