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"Yeni Nesil Bunu Affetmez" Dedi: Pucca, Roblox'un Kapatılmasına Oğlu Batı'nın Ağzından Cevap Verdi!

"Yeni Nesil Bunu Affetmez" Dedi: Pucca, Roblox'un Kapatılmasına Oğlu Batı'nın Ağzından Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 00:31

Geçtiğimiz saatlerde alınan Roblox yasağına bir tepki de sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca'dan geldi.

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Daha Instagram ve Wattpad'in etkisinden çıkamamıştık ki geçtiğimiz saatlerde çok konuşulacak bir erişim engeli kararı daha alındı.

Daha Instagram ve Wattpad'in etkisinden çıkamamıştık ki geçtiğimiz saatlerde çok konuşulacak bir erişim engeli kararı daha alındı.

Türkiye'de milyonlarca çocuğun kullandığı, çevrim içi oyunlar oynayarak sosyalleştiği Roblox platformu mahkeme tarafından çocuk istismarı gerekçesiyle kapatıldı.

Türkiye'de milyonlarca çocuğun kullandığı, çevrim içi oyunlar oynayarak sosyalleştiği Roblox platformu mahkeme tarafından çocuk istismarı gerekçesiyle kapatıldı.

Kaçıranlar için sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik:

Konuya ünlü isimler de dahil olup tepki göstermeye başladı. Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca da hiç hız kaybetmeden tepkisini ortaya koyanlardan oldu.

Konuya ünlü isimler de dahil olup tepki göstermeye başladı. Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca da hiç hız kaybetmeden tepkisini ortaya koyanlardan oldu.

Tam da Roblox çağında Batı adında bir oğlu olan Pucca, Roblox kararına oğlu Batı'nın da ağzından konuşarak tepki gösterdi.

Tam da Roblox çağında Batı adında bir oğlu olan Pucca, Roblox kararına oğlu Batı'nın da ağzından konuşarak tepki gösterdi.

Batı'nın Roblox yasağına karşı gelmek için bütün çocukları Göztepe Parkı'na çağırdığını söyleyen Pucca, 'Yakarsa dünyayı çocuklar yakar! İşte şimdi sıçtınız...' dedi ve ekledi: 'Hayır nedir bilmeyen, evi başına yıksa 'seni anlıyorum annecim ama...' cümlesini kurdurtan, ota b*ka travması olmasın diye anaya babaya travma yaşatan bu nesil bu yaptığınızı unutmaz ben söyleyeyim'

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