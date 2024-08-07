"Yeni Nesil Bunu Affetmez" Dedi: Pucca, Roblox'un Kapatılmasına Oğlu Batı'nın Ağzından Cevap Verdi!
"Yeni Nesil Bunu Affetmez" Dedi: Pucca, Roblox'un Kapatılmasına Oğlu Batı'nın Ağzından Cevap Verdi!
Geçtiğimiz saatlerde alınan Roblox yasağına bir tepki de sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca'dan geldi.
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Daha Instagram ve Wattpad'in etkisinden çıkamamıştık ki geçtiğimiz saatlerde çok konuşulacak bir erişim engeli kararı daha alındı.
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Türkiye'de milyonlarca çocuğun kullandığı, çevrim içi oyunlar oynayarak sosyalleştiği Roblox platformu mahkeme tarafından çocuk istismarı gerekçesiyle kapatıldı.
Konuya ünlü isimler de dahil olup tepki göstermeye başladı. Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca da hiç hız kaybetmeden tepkisini ortaya koyanlardan oldu.
Tam da Roblox çağında Batı adında bir oğlu olan Pucca, Roblox kararına oğlu Batı'nın da ağzından konuşarak tepki gösterdi.
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