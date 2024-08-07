Popüler Oyun Roblox'un BTK Tarafından Yasaklanmasına Gelen Tepkiler
Popüler Oyun Roblox'un BTK Tarafından Yasaklanmasına Gelen Tepkiler
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli popüler olan Roblox'a geçtiğimiz saatlerde BTK tarafından getirilen erişim yasağına tepkiler de çığ gibi büyüdü.
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Her yaştan kullanıcısı olsa da Roblox özellikle yaşça küçük oyuncular arasında hayli popüler.
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Gazeteci Cüneyt Özdemir hem Ulaştırma, hem de Adalet Bakanlığı'nın durumdan yeni haberdar olduklarını ileri sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yasağa böyle tepki gösterdi. 👇
Oyun dünyasıyla da yakından ilgilenen gazeteci İbrahim Haskoloğlu ise gerekçeli karar henüz eline ulaşmasa da ulaştığı yetkililerden Roblax'a getirilen erişim engelinin sebebini öğrendiğini aktardı. 👇
Mustafa Sarıgül de tepkisini dile getirenler arasında.
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Roblox içerisinde oyunlar üreten geliştiriciler de duruma isyan ettiler.
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