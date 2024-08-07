Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Popüler Oyun Roblox'un BTK Tarafından Yasaklanmasına Gelen Tepkiler

Popüler Oyun Roblox'un BTK Tarafından Yasaklanmasına Gelen Tepkiler

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 20:01

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli popüler olan Roblox'a geçtiğimiz saatlerde BTK tarafından getirilen erişim yasağına tepkiler de çığ gibi büyüdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her yaştan kullanıcısı olsa da Roblox özellikle yaşça küçük oyuncular arasında hayli popüler.

Her yaştan kullanıcısı olsa da Roblox özellikle yaşça küçük oyuncular arasında hayli popüler.
twitter.com

Gazeteci Cüneyt Özdemir hem Ulaştırma, hem de Adalet Bakanlığı'nın durumdan yeni haberdar olduklarını ileri sürdü.

Gazeteci Cüneyt Özdemir hem Ulaştırma, hem de Adalet Bakanlığı'nın durumdan yeni haberdar olduklarını ileri sürdü.
twitter.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yasağa böyle tepki gösterdi. 👇

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yasağa böyle tepki gösterdi. 👇
twitter.com

Oyun dünyasıyla da yakından ilgilenen gazeteci İbrahim Haskoloğlu ise gerekçeli karar henüz eline ulaşmasa da ulaştığı yetkililerden Roblax'a getirilen erişim engelinin sebebini öğrendiğini aktardı. 👇

Oyun dünyasıyla da yakından ilgilenen gazeteci İbrahim Haskoloğlu ise gerekçeli karar henüz eline ulaşmasa da ulaştığı yetkililerden Roblax'a getirilen erişim engelinin sebebini öğrendiğini aktardı. 👇
twitter.com

Mustafa Sarıgül de tepkisini dile getirenler arasında.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Roblox içerisinde oyunlar üreten geliştiriciler de duruma isyan ettiler.

Roblox içerisinde oyunlar üreten geliştiriciler de duruma isyan ettiler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
5
5
4
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın