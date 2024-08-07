Roblox Türkiye'de Yasaklandı mı, Ne Zaman Açılacak? Roblox Niye Açılmıyor, Neden Kapandı?
Roblox Türkiye'de Yasaklandı mı, Ne Zaman Açılacak? Roblox Niye Açılmıyor, Neden Kapandı?
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, şimdi de popüler oyun platformu Roblox'a yönelik benzer bir müdahale gerçekleştirildi. Bu noktada, ''Roblox Türkiye'de Yasaklandı mı, Ne Zaman Açılacak? Roblox Niye Açılmıyor, Neden Kapandı?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı.
İşte konuya ilişkin bilgiler 👇
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Roblox Niye Açılmıyor, Yasaklandı mı?
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İşte BTK'nın kararı:
Roblox Ne Zaman Açılacak?
Roblox Nedir, Hangi Ülkenin Oyunu?
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