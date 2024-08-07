Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, şimdi de popüler oyun platformu Roblox'a yönelik benzer bir müdahale gerçekleştirildi. Bu noktada, ''Roblox Türkiye'de Yasaklandı mı, Ne Zaman Açılacak? Roblox Niye Açılmıyor, Neden Kapandı?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı.

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