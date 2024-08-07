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Roblox Türkiye'de Yasaklandı mı, Ne Zaman Açılacak? Roblox Niye Açılmıyor, Neden Kapandı?

Roblox Türkiye'de Yasaklandı mı, Ne Zaman Açılacak? Roblox Niye Açılmıyor, Neden Kapandı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 19:14 Son Güncelleme: 07.08.2024 - 19:21

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, şimdi de popüler oyun platformu Roblox'a yönelik benzer bir müdahale gerçekleştirildi. Bu noktada, ''Roblox Türkiye'de Yasaklandı mı, Ne Zaman Açılacak? Roblox Niye Açılmıyor, Neden Kapandı?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. 

İşte konuya ilişkin bilgiler 👇

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Roblox Niye Açılmıyor, Yasaklandı mı?

Roblox Niye Açılmıyor, Yasaklandı mı?

Son dönemde dijital platformlarda yaşanan kısıtlamalar, kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'ın ardından bu kez de Roblox'un Türkiye'deki kullanıcılarına erişim engeli getirdi.

İşte BTK'nın kararı:

İşte BTK'nın kararı:

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Roblox Ne Zaman Açılacak?

Bu erişim engeli, oyun severler arasında merak ve endişe yaratırken, yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Erişim engelinin nedenleri ve süresi hakkında detaylı bilgi bekleniyor.

Roblox Nedir, Hangi Ülkenin Oyunu?

Roblox Nedir, Hangi Ülkenin Oyunu?

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulununan Roblox kısaca, kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturabildiği ve başkalarının oluşturduğu oyunları oynayabildiği bir çevrimiçi oyun platformu.

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