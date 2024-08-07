Instagram Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? Instagram Ne Zaman Düzelir?

Günlerdir süren Instagram erişim engeliyle alakalı son açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. 6 Ağustos'ta açıklama yapan Bakan Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Uraloğlu, açıklamasında “Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız...Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.' dedi.