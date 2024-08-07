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Instagram Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? Instagram Ne Zaman Düzelir?

Instagram Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? Instagram Ne Zaman Düzelir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 13:48

Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kararıyla erişime kapatıldı. Milyonlarca kullanıcı 'Instagram ne zaman açılacak? Instagram düzeldi mi?' sorularının cevabını arıyor. Sosyal medyada Instagram'ın kapanmasına tepkiler artarken kullanıcılar VPN kullanılarak Instagram'a giriş yapabiliyor.

Peki Instagram ne zaman açılacak, yetkililerin son değerlendirmesi ne yönde?

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Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 2 Ağustos itibariyle Instagram'a erişim engeli getirdi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 2 Ağustos itibariyle Instagram'a erişim engeli getirdi.

Ülkemizde yaklaşık 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'a günlerdir erişim sağlanamıyor. Instagram'a erişim problemi, sosyal medya ve e-ticaret alanında pek çok önemli etkiye sahip.

BTK'nın Instagram'ı kapatma kararı, günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacmini etkiliyor.

BTK'nın Instagram'ı kapatma kararı, günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacmini etkiliyor.

Instagram, yalnızca bir sosyal medya platformu olmanın ötesinde, e-ticaret için de kullanılan bir platform haline geldi. Instagram üzerinden para kazanan sosyal medya fenomenleri ve Instagram üzerinden satış yapanların gelirleri etkilenmeye başladı.

Instagram'ın, ilk erişim engeli getirildikten sonra 48 saat içerisinde otomatik olarak açılması bekleniyordu.

Instagram'ın, ilk erişim engeli getirildikten sonra 48 saat içerisinde otomatik olarak açılması bekleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde, Instagram'ın bağlı olduğu META'nın Türkiye'deki temsilcileriyle üst düzey bir görüşme sağlandı. 

Bu toplantıda, vatandaşların sıklıkla aradığı 'Instagram ne zaman açılacak?' sorusuna bir çözüm bulunacağı düşünülüyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Instagram Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Instagram Açıklamaları

Günlerdir süren Instagram erişim engeliyle alakalı son açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. 6 Ağustos'ta açıklama yapan Bakan Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Uraloğlu, açıklamasında “Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız...Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar.' dedi.

Peki Instagram Açıldı mı?

Peki Instagram Açıldı mı?

2 Ağustos'ta erişimi kısıtlanan Instagram, henüz açılmadı.

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman 'Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.

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Instagram Ne Zaman Açılacak?

Instagram Ne Zaman Açılacak?

Instagram'ın ne zaman erişime açılacağı konusunda resmi kurumlardan yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Yetkili isimler yaptıkları açıklamalarda kapatma kararında kararlı olduklarını vurgulayarak gerekeni yapacaklarını belirtiyor.

Instagram'da Son Durum Ne?

Instagram'da Son Durum Ne?

Instagram'ın son durumuna dair açıklama,  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın'dan geldi.

Yalçın, 'Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum' açıklamasında bulundu.

Peki Instagram'a Nasıl Girilir? 👇🏻

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