Instagram Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? Instagram Ne Zaman Düzelir?
Instagram Açıldı mı, Ne Zaman Açılacak? Instagram Ne Zaman Düzelir?
Türkiye'de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kararıyla erişime kapatıldı. Milyonlarca kullanıcı 'Instagram ne zaman açılacak? Instagram düzeldi mi?' sorularının cevabını arıyor. Sosyal medyada Instagram'ın kapanmasına tepkiler artarken kullanıcılar VPN kullanılarak Instagram'a giriş yapabiliyor.
Peki Instagram ne zaman açılacak, yetkililerin son değerlendirmesi ne yönde?
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Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 2 Ağustos itibariyle Instagram'a erişim engeli getirdi.
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BTK'nın Instagram'ı kapatma kararı, günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacmini etkiliyor.
Instagram'ın, ilk erişim engeli getirildikten sonra 48 saat içerisinde otomatik olarak açılması bekleniyordu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Instagram Açıklamaları
Peki Instagram Açıldı mı?
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Instagram Ne Zaman Açılacak?
Instagram'da Son Durum Ne?
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