Instagram Ne Zaman Açılacak? Astrolog Dinçer Güner "2 Senaryo Var" Dedi, Tarihleri Paylaştı!

Instagram'a getirilen erişim engeli gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Astrologlar ise Merkür retrosuna dikkat çekiyor. Son olarak astrolog Dinçer Güner, bir video çekerek Merkür retrosuna göre Instagram'ın Türkiye'deki erişim engelinin kalkabileceği tarihler için tahminde bulundu.