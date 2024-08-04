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Instagram Ne Zaman Açılacak? Astrolog Dinçer Güner "2 Senaryo Var" Dedi, Tarihleri Paylaştı!

Instagram Ne Zaman Açılacak? Astrolog Dinçer Güner "2 Senaryo Var" Dedi, Tarihleri Paylaştı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 12:36

Instagram'a getirilen erişim engeli gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Astrologlar ise Merkür retrosuna dikkat çekiyor. Son olarak astrolog Dinçer Güner, bir video çekerek Merkür retrosuna göre Instagram'ın Türkiye'deki erişim engelinin kalkabileceği tarihler için tahminde bulundu.

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2024'ün 3'üncü retrosu olan Merkür retrosu, 4 Ağustos sabahı saat 07.56 itibarıyla geri hareketine başladı. Üstelik ayın 30'una kadar gerilemeye devam edecek!

2024'ün 3'üncü retrosu olan Merkür retrosu, 4 Ağustos sabahı saat 07.56 itibarıyla geri hareketine başladı. Üstelik ayın 30'una kadar gerilemeye devam edecek!

Merkür demek iletişim demek... Dolayısıyla 30 Ağustos'a kadar devam edecek olan retronun sonuçları hepimizi yakından ilgilendiriyor. Buradan detayları okuyabilirsiniz:

Astrolog Dinçer Güner, Instagram'dan çektiği videoda Merkür retrosunun 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda, 15 Ağustos'tan sonra ise Aslan burcunda devam edeceğini hatırlattı.

Astrolog Dinçer Güner, Instagram'dan çektiği videoda Merkür retrosunun 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda, 15 Ağustos'tan sonra ise Aslan burcunda devam edeceğini hatırlattı.

Elektronik aletlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Güner, bu tarihlerde yeni bir işe başlamak yerine mevcut işleri tamamlamanın daha doğru olacağını ifade etti.

Elektronik aletlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Güner, bu tarihlerde yeni bir işe başlamak yerine mevcut işleri tamamlamanın daha doğru olacağını ifade etti.

Çektiği videoda şu anda Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram'a da değinen Güner, şöyle devam etti:

Çektiği videoda şu anda Türkiye'de erişim engeli getirilen Instagram'a da değinen Güner, şöyle devam etti:

"Instagram'ın açılacağını düşünüyorum. Merkür 3 derece 40 dakikadayken kapandı. Tekrar bu dereceye geldiği zaman açılabileceğini düşünüyorum."

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"2 tane tarih var. Birincisi, retro yapacak ve o tarihe gelecek. İyi senaryoda 7-8 Ağustos gibi. Kötü senaryo ise retroyu tamamen bitirip tekrar 3 derece 40 dakikaya geleceği tarih, 13-15 Eylül arası."

"2 tane tarih var. Birincisi, retro yapacak ve o tarihe gelecek. İyi senaryoda 7-8 Ağustos gibi. Kötü senaryo ise retroyu tamamen bitirip tekrar 3 derece 40 dakikaya geleceği tarih, 13-15 Eylül arası."

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