Sıla'dan Mabel Matiz'e Melis Fis'ten Mert Demir'e Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Sıla'dan Mabel Matiz'e Melis Fis'ten Mert Demir'e Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Bir şarkının tutup tutmayacağını öğrenmek için sadece dijital müzik platformlarına bakmak yeterli değil. Radyolar günümüzde bir şarkının popüler olmasında hâlâ önemli bir paya sahip. Peki bu hafta kimler radyoların gözdesi olmayı başardı? İşte o isimler...
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Çıktığı günden beri kimilerince eğlenceli bulunan, kimilerince ise "Bu ne ya"larla karşılanan Sıla'nın 'Mesela'sı radyolarda biraz geç de olsa bu hafta yükselişe geçti. Sözü Sıla'ya, bestesi Sıla & İlker Kaleli'ye ait olan şarkının aranjesi ise Ozan Bayraşa imzalı. Dinledikçe alışılan ve "Hey yavrum hey" çektiren şarkının aranjesi başta yadırgansa da bir Bayraşa klasiği olarak elbette yüz güldüren cinsten!
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5 dakikalık süresine rağmen 'Kömür' son dönemdeki en dikkat çeken Mabel Matiz hit'lerinden biri olmayı başardı bile. Tam da şöyle Ege dolaylarından buram buram bir yaz akşamı şarkısı 'Kömür'.
'Gülü Sevdim Dikeni Battı' ve 'Kara Kedi' cover'ından sonra Melis Fis yoluna 'Yat Kalk Dua Et' ile devam ediyor. Giderek daha da hem radyo hem de dinleyici dostu şarkılar yazan Melis Fis son dönemin en büyük çıkışlarından birini yapmayı başardı.
Mabel Matiz'le kaydettiği 'Antidepresan'dan sonra solo üretimlerine devam eden, 'Ateşe Düştüm'le büyük bir hit yakalayan Mert Demir'in 'Gözlerime Bak'ı, çıkışının üzerinden bir yıl geçse de radyolarda daha yeni yeni rotasyona girmeyi başardı!
Mabel Matiz imzalı 'Diva Yorgun'la muazzam bir çıkış yakalayan Melike Şahin, 'Durma Yürüsene' ile durmuyor, adım adım yürüyor. Şarkı önümüzdeki günlerde daha da çok kulağınıza çarpabilir!
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Sözü ve müziği Ersay Üner'e ait olan 'Şimşek Şimşek' tıpkı Ziynet Sali gibi düzenli aralıklarla radyo hit'i çıkartan Berkay'ın sesiyle can buluyor. Şarkı buram buram Ersay Üner kokuyor!
'Araba' ile bir anda "Bu da kim?" dedirten M Lisa, bir diğer şarkısı 'Damlalar'la da 'Araba' kadar olmasa da rotasyona girmeyi ve konuşulmayı başardı.
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Araba kullanırken genelde dinlerim radyoyu ancak çalan şarkıların büyük kısmı çöp! Yeni nesil rap zaten felaket,şarkılar özensiz,hep aynı soundlar,sesler bil... Devamını Gör