"Çölde Vaha Gibi" mi "Saçmalamada Nirvana" mı?: İrem Derici'nin 'Gidelim mi Buralardan?'ına Gelen Tepkiler
"Çölde Vaha Gibi" mi "Saçmalamada Nirvana" mı?: İrem Derici'nin 'Gidelim mi Buralardan?'ına Gelen Tepkiler
2023 yazında 'Bitter' şarkısıyla yazı karşılayan İrem Derici, 2024 yazını da boş geçmedi. Instagram hesabından yeni şarkısı 'Gidelim mi Buralardan?'ın teaser'ını paylaşan İrem Derici'nin yeni şarkısına 'Çölde vaha gibi' diyen de oldu, 'Saçmalamada nirvana' diyen de!
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Bir süredir merakla beklenen yeni İrem Derici şarkısı ağustos ayının başında bizlerle buluşuyor. Renkli bir yaz şarkısı olması beklenen 'Gidelim mi Buralardan?'ın tanıtımı çoktan Instagram'da karşımıza çıktı bile!
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"Yavrum baban nereden, aynı mahalleden geçtik mi? Yürü güzelim yandan gel, sen bu kadehten içtin mi?" gibi sözlere sahip şarkı elbette şimdiden herkesi ikiye bölmüş durumda!
Kimileri bu şarkı sözlerinin fazla kalabalık ve 'direkt' olduğunu savunurken kimileri de yazın eğlencesiyle uyumlu buldu.
İşte yeni İrem Derici şarkıcı 'Gidelim mi Buralardan?'a gelen ilk tepkiler:
İrem Derici'nin babasının adı Hulusi, biliyorsunuz...
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