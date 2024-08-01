"Çölde Vaha Gibi" mi "Saçmalamada Nirvana" mı?: İrem Derici'nin 'Gidelim mi Buralardan?'ına Gelen Tepkiler

2023 yazında 'Bitter' şarkısıyla yazı karşılayan İrem Derici, 2024 yazını da boş geçmedi. Instagram hesabından yeni şarkısı 'Gidelim mi Buralardan?'ın teaser'ını paylaşan İrem Derici'nin yeni şarkısına 'Çölde vaha gibi' diyen de oldu, 'Saçmalamada nirvana' diyen de!