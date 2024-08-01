Portakalların Umudu Başka Bahara Kaldı: Antropova Dev Türkiye-İtalya Maçına 3 Gün Kala 33 Sayıyla Şov Yaptı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele eden 'Filenin Sultanları' pazar sabahı TSİ 10.00'da önemli bir İtalya mücadelesine çıkacak. Grubun birincisinin belli olacağı mücadele öncesinde ise 3-2'lik skorla geçtiğimiz Hollanda ve İtalya önemli bir maça çıktı, dev Türkiye-İtalya mücadelesi öncesinde İtalya, Hollanda'yı 3-0'la ezip geçti!