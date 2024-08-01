Portakalların Umudu Başka Bahara Kaldı: Antropova Dev Türkiye-İtalya Maçına 3 Gün Kala 33 Sayıyla Şov Yaptı!
Portakalların Umudu Başka Bahara Kaldı: Antropova Dev Türkiye-İtalya Maçına 3 Gün Kala 33 Sayıyla Şov Yaptı!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda C grubunda mücadele eden 'Filenin Sultanları' pazar sabahı TSİ 10.00'da önemli bir İtalya mücadelesine çıkacak. Grubun birincisinin belli olacağı mücadele öncesinde ise 3-2'lik skorla geçtiğimiz Hollanda ve İtalya önemli bir maça çıktı, dev Türkiye-İtalya mücadelesi öncesinde İtalya, Hollanda'yı 3-0'la ezip geçti!
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C grubu karşılaşmasında Hollanda ve İtalya kozlarını paylaştı, maçtan galip gelen taraf beklenildiği gibi İtalya oldu.
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29-27, 25-18 ve 25-19'luk 3 set sonunda Hollanda'yı geçen İtalyanlar'da özellikle pasör çaprazı Ekaterina Antropova'nın performansı dikkat çekti.
Antropova tam 33 sayı ile İtalya'nın smaçör Sylla ile birlikte hücum yükünü sırtlayan isim oldu, dev İtalya-Türkiye maçına 3 gün kala tüm dikkatleri üzerine çekti.
En iyi iki grup üçüncülerinin bir üst tura çıkabileceği Olimpiyatlar'da Hollanda'nın en iyi iki üçüncü takımdan biri olma ihtimali ise bu mağlubiyetten sonra oldukça düştü.
3-2'lik Hollanda ve 3-1'lik Dominik galibiyetlerinden sonra bir üst tura çıkmayı garantileyen Sultanlar, pazar günü İtalya ile grup birinciliği için karşıya karşıya gelecek.
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