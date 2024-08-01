Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
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1910'lu yıllarda çekilmiş bu karede iki lise öğrencisi bir odada görülüyor.
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1969 yılında Sovyetler Birliği'ndeki bir evde Noel kutlaması yapan çocuklar.
Kayıtlara geçen en şiddetli kar fırtınalarından biri, 1966'da ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşandı.
İspanyol ressam Salvador Dali, S.S. Normandy'nin güvertesinde duruyor.
1929 yılında çekilen bu karede sıcak havadan ötürü eriyen balmumu heykelleri.
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1940'lı yıllarda sirk sanatçıları bıçak atma gösterilerinde bebeklerini hedef tahtası olarak kullanırlardı.
1974'te Kanada'nın Ontario eyaletinde bir polis memuru beline kadar suyun içinde ama yine de işini yapmaya devam ediyor.
Stray Cats, 1983'te Almanya'daki Rockpalast Festivali'nde çalıyor.
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