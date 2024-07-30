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Babası Gözünden Vurdu, Yine de Pes Etmedi: Ross Minor'ın Hem Trajik Hem de Umut Dolu Hikâyesi

Babası Gözünden Vurdu, Yine de Pes Etmedi: Ross Minor'ın Hem Trajik Hem de Umut Dolu Hikâyesi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 15:22

Hayatını baştan aşağıya değiştirecek olay başına geldiğinde henüz 8 yaşındaydı. Bir gecede hem babasız kaldı hem de gözünden oldu. Ama yıllar içinde hayata daha da sıkı bir şekilde tutundu. Bugün o artık 24 yaşında ve hikâyesiyle herkesi büyülüyor!

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ABD'de yaşayan Ross Minor'ın hayatı bir gecede değişmiş. Cinnet getiren babası önce ağabeyini sonra da onu silahla vurmuş ve daha sonra kendi canına kıymış.

ABD'de yaşayan Ross Minor'ın hayatı bir gecede değişmiş. Cinnet getiren babası önce ağabeyini sonra da onu silahla vurmuş ve daha sonra kendi canına kıymış.

'Rhino' lakaplı ağabeyi kendisi kadar şanslı değilmiş. 10 yaşındaki minik Ryan Michael bu trajik hikâyede yaşama tutunamayan kardeş olmuş.

'Rhino' lakaplı ağabeyi kendisi kadar şanslı değilmiş. 10 yaşındaki minik Ryan Michael bu trajik hikâyede yaşama tutunamayan kardeş olmuş.

8 yaşından beri hem babasız hem de ağabeysiz kalan Ross, görme yetisini kaybetmiş, koku duyusunu da zaman içinde yitirmiş.

8 yaşından beri hem babasız hem de ağabeysiz kalan Ross, görme yetisini kaybetmiş, koku duyusunu da zaman içinde yitirmiş.

Yaşadığı trajik olayı henüz çocuk yaşta yaşamasına rağmen hayata bakış açısı tamamen değişmiş ve sadece pozitif düşünmeye odaklanmış.

Yaşadığı trajik olayı henüz çocuk yaşta yaşamasına rağmen hayata bakış açısı tamamen değişmiş ve sadece pozitif düşünmeye odaklanmış.

Minor, tıpkı kendisi gibi görme engelli bireylerin kamuoyunda daha çok görünür olabilmeleri için çalışan bir aktiviste dönüşmüş.

Minor, tıpkı kendisi gibi görme engelli bireylerin kamuoyunda daha çok görünür olabilmeleri için çalışan bir aktiviste dönüşmüş.
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Bugün 24 yaşında olan Minor, kendine ait internet sitesinde hikâyesini okuyabilir, Youtube'da çektiği videoları izleyerek onun pozitifliğine hayran olabilirsiniz!

Bugün 24 yaşında olan Minor, kendine ait internet sitesinde hikâyesini okuyabilir, Youtube'da çektiği videoları izleyerek onun pozitifliğine hayran olabilirsiniz!

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