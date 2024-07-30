Babası Gözünden Vurdu, Yine de Pes Etmedi: Ross Minor'ın Hem Trajik Hem de Umut Dolu Hikâyesi

Hayatını baştan aşağıya değiştirecek olay başına geldiğinde henüz 8 yaşındaydı. Bir gecede hem babasız kaldı hem de gözünden oldu. Ama yıllar içinde hayata daha da sıkı bir şekilde tutundu. Bugün o artık 24 yaşında ve hikâyesiyle herkesi büyülüyor!

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