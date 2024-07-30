Babası Gözünden Vurdu, Yine de Pes Etmedi: Ross Minor'ın Hem Trajik Hem de Umut Dolu Hikâyesi
Babası Gözünden Vurdu, Yine de Pes Etmedi: Ross Minor'ın Hem Trajik Hem de Umut Dolu Hikâyesi
Hayatını baştan aşağıya değiştirecek olay başına geldiğinde henüz 8 yaşındaydı. Bir gecede hem babasız kaldı hem de gözünden oldu. Ama yıllar içinde hayata daha da sıkı bir şekilde tutundu. Bugün o artık 24 yaşında ve hikâyesiyle herkesi büyülüyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'de yaşayan Ross Minor'ın hayatı bir gecede değişmiş. Cinnet getiren babası önce ağabeyini sonra da onu silahla vurmuş ve daha sonra kendi canına kıymış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Rhino' lakaplı ağabeyi kendisi kadar şanslı değilmiş. 10 yaşındaki minik Ryan Michael bu trajik hikâyede yaşama tutunamayan kardeş olmuş.
8 yaşından beri hem babasız hem de ağabeysiz kalan Ross, görme yetisini kaybetmiş, koku duyusunu da zaman içinde yitirmiş.
Yaşadığı trajik olayı henüz çocuk yaşta yaşamasına rağmen hayata bakış açısı tamamen değişmiş ve sadece pozitif düşünmeye odaklanmış.
Minor, tıpkı kendisi gibi görme engelli bireylerin kamuoyunda daha çok görünür olabilmeleri için çalışan bir aktiviste dönüşmüş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün 24 yaşında olan Minor, kendine ait internet sitesinde hikâyesini okuyabilir, Youtube'da çektiği videoları izleyerek onun pozitifliğine hayran olabilirsiniz!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın