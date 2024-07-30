"Servet-i Fünun'dan Kalmış Gibi": Emre Fel'in 'Eski Türkçe' Bulunan Şarkı Sözleri Trollerin Diline Düştü!
"Servet-i Fünun'dan Kalmış Gibi": Emre Fel'in 'Eski Türkçe' Bulunan Şarkı Sözleri Trollerin Diline Düştü!
'Senden Güzeli mi Var' ve hemen ardından yayınladığı 'Sana El Pençe Durmam' ile radyoların gözdesi olan, dijital müzik platformlarında her geçen gün daha da yükselen Emre Fel, şu aralar sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. Şarkılarında geçen 'eski Türkçe' sözler yüzünden trollerin diline düşen şarkıcı son olarak sanki kendi atmış gibi sunulan ve ona ait olmayan sahte bir paylaşımla X kullanıcılarının goygoy malzemesi oldu.
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Saçları uzun, havalı gözlükleri var, stili ne tam pop ne tam rock ne de tam arabesk... Emre Fel, son dönemin en büyük müzik fenomenlerinden biri olmayı başardı.
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Özellikle son single'ı 'Sana El Pençe Durmam' ile çok daha geniş kitlelerce tanınmaya başlanan Emre Fel'in kimilerince 'eski Türkçe' bulunan şarkı sözleri de epey konuşuluyor.
Özellikle son şarkısı 'Sana El Pençe Durmam'daki "Müşteki zati gönül" ve "Müşküle tabi zulüm"lü nakarat kısmıyla sosyal medya trollerinin diline düşen Emre Fel üzerinden espri yapanların sayısı oldukça çok.
Kimileri onun şarkı sözleri için "Servet-i Fünun döneminden kalma" diyor, kimileri de bir doz ileri giderek 'sahte bir paylaşım' üzerinden espri yaparak onun yazmadığı bir cevabı o yazmış gibi lanse ediyor ve esprilerine malzeme ediyor.
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Bir X kullanıcısı Emre Fel'in şarkı sözleri için "Sanki Servet-i Fünun döneminden kalma" dedi ve sahte ekran görüntüsünü gerçek olarak kabul edip yorum yaptı.
Bir kullanıcı, Emre Fel'in başarılı olduğu için bu tarz taşlamalarla karşılaştığını söyledi.
"Emre Fel gibi şarkı yazma" esprisi yapanlar da oldu.
Bu sahte ekran görüntüsünü bir tanıtım çalışması olarak yorumlayan da çıktı.
Bir trollüğü fazla ciddiye alanlar da oldu.
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