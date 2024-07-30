Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
"Servet-i Fünun'dan Kalmış Gibi": Emre Fel'in 'Eski Türkçe' Bulunan Şarkı Sözleri Trollerin Diline Düştü!

"Servet-i Fünun'dan Kalmış Gibi": Emre Fel'in 'Eski Türkçe' Bulunan Şarkı Sözleri Trollerin Diline Düştü!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 12:26

'Senden Güzeli mi Var' ve hemen ardından yayınladığı 'Sana El Pençe Durmam' ile radyoların gözdesi olan, dijital müzik platformlarında her geçen gün daha da yükselen Emre Fel, şu aralar sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. Şarkılarında geçen 'eski Türkçe' sözler yüzünden trollerin diline düşen şarkıcı son olarak sanki kendi atmış gibi sunulan ve ona ait olmayan sahte bir paylaşımla X kullanıcılarının goygoy malzemesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Saçları uzun, havalı gözlükleri var, stili ne tam pop ne tam rock ne de tam arabesk... Emre Fel, son dönemin en büyük müzik fenomenlerinden biri olmayı başardı.

Saçları uzun, havalı gözlükleri var, stili ne tam pop ne tam rock ne de tam arabesk... Emre Fel, son dönemin en büyük müzik fenomenlerinden biri olmayı başardı.

Özellikle son single'ı 'Sana El Pençe Durmam' ile çok daha geniş kitlelerce tanınmaya başlanan Emre Fel'in kimilerince 'eski Türkçe' bulunan şarkı sözleri de epey konuşuluyor.

Özellikle son single'ı 'Sana El Pençe Durmam' ile çok daha geniş kitlelerce tanınmaya başlanan Emre Fel'in kimilerince 'eski Türkçe' bulunan şarkı sözleri de epey konuşuluyor.

Özellikle son şarkısı 'Sana El Pençe Durmam'daki "Müşteki zati gönül" ve "Müşküle tabi zulüm"lü nakarat kısmıyla sosyal medya trollerinin diline düşen Emre Fel üzerinden espri yapanların sayısı oldukça çok.

Özellikle son şarkısı 'Sana El Pençe Durmam'daki "Müşteki zati gönül" ve "Müşküle tabi zulüm"lü nakarat kısmıyla sosyal medya trollerinin diline düşen Emre Fel üzerinden espri yapanların sayısı oldukça çok.

Kimileri onun şarkı sözleri için "Servet-i Fünun döneminden kalma" diyor, kimileri de bir doz ileri giderek 'sahte bir paylaşım' üzerinden espri yaparak onun yazmadığı bir cevabı o yazmış gibi lanse ediyor ve esprilerine malzeme ediyor.

Kimileri onun şarkı sözleri için "Servet-i Fünun döneminden kalma" diyor, kimileri de bir doz ileri giderek 'sahte bir paylaşım' üzerinden espri yaparak onun yazmadığı bir cevabı o yazmış gibi lanse ediyor ve esprilerine malzeme ediyor.

X kullanıcısı '@raskolibov' da Emre Fel üzerinden mizah yapan son kullanıcı oldu. Sahte bir ekran görüntüsü eşliğinde Emre Fel'in şarkılarındaki 'eski Türkçe'ye gönderme yapan kullanıcının yaptığı mizah kimilerince anlaşılmadı ve Emre Fel'in kendisine cevap yazdığı zannedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir X kullanıcısı Emre Fel'in şarkı sözleri için "Sanki Servet-i Fünun döneminden kalma" dedi ve sahte ekran görüntüsünü gerçek olarak kabul edip yorum yaptı.

Bir X kullanıcısı Emre Fel'in şarkı sözleri için "Sanki Servet-i Fünun döneminden kalma" dedi ve sahte ekran görüntüsünü gerçek olarak kabul edip yorum yaptı.
twitter.com

Bir kullanıcı, Emre Fel'in başarılı olduğu için bu tarz taşlamalarla karşılaştığını söyledi.

Bir kullanıcı, Emre Fel'in başarılı olduğu için bu tarz taşlamalarla karşılaştığını söyledi.
twitter.com

"Emre Fel gibi şarkı yazma" esprisi yapanlar da oldu.

"Emre Fel gibi şarkı yazma" esprisi yapanlar da oldu.
twitter.com

Bu sahte ekran görüntüsünü bir tanıtım çalışması olarak yorumlayan da çıktı.

Bu sahte ekran görüntüsünü bir tanıtım çalışması olarak yorumlayan da çıktı.
twitter.com

Bir trollüğü fazla ciddiye alanlar da oldu.

Bir trollüğü fazla ciddiye alanlar da oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yorumları size bırakacağımız diğer tepkiler ise şöyle oldu:

Yorumları size bırakacağımız diğer tepkiler ise şöyle oldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın