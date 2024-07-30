"Servet-i Fünun'dan Kalmış Gibi": Emre Fel'in 'Eski Türkçe' Bulunan Şarkı Sözleri Trollerin Diline Düştü!

'Senden Güzeli mi Var' ve hemen ardından yayınladığı 'Sana El Pençe Durmam' ile radyoların gözdesi olan, dijital müzik platformlarında her geçen gün daha da yükselen Emre Fel, şu aralar sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmüyor. Şarkılarında geçen 'eski Türkçe' sözler yüzünden trollerin diline düşen şarkıcı son olarak sanki kendi atmış gibi sunulan ve ona ait olmayan sahte bir paylaşımla X kullanıcılarının goygoy malzemesi oldu.