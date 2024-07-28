Misafirperverlik Deyince de Biz: Kebaptan Baklavaya Uluslararası Yıldızların Unutulmaz Türkiye Maceraları
Misafirperverlik Deyince de Biz: Kebaptan Baklavaya Uluslararası Yıldızların Unutulmaz Türkiye Maceraları
Yurt dışından Türkiye'ye ya bir konser ya da bir etkinlik için katılan uluslararası yıldızların Türkiye'de geçirdikleri sürede başlarına muhakkak fantastik bir olay gelir. Ya birinin ağzına zorla baklava yediririz, ya da sokakta onlara bir an olsun rahat vermeyiz. E neticede misafirperverlik, sıcakkanlılık deyince de biz! Gelin, yurt dışından Türkiye'ye gelen uluslararası çapta ünlü yıldızların başlarına gelen o fantastik olayları hatırlayalım...
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'Du Hast' şarkılarıyla Almanca öğrenen herkes için ayrı bir yerde olan Alman rock grubu Rammstein, Sonisphere Festivali kapsamında 2010 yılında İstanbul'u ziyaret etmişti. Grubun bir esnaf lokantasında kebap beklerkenki halleri uzun bir süre konuşulmuştu.
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Steven Tyler'ın solisti olduğu ABD'li rock grubu Aerosmith de Türkiye'ye uğradıklarında yoğun bir sevgi seliyle karşılaşmıştı. Tyler'ın ağzına zorla tıkılan baklavalar bugün bile akıllarda.
Yönetmenliği Russell Crowe'un üstlendiği 2014 yapımı 'The Water Diviner' filminde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan da kadrodaydı. Bu üçlünün bir sokak çalgıcısıyla karşılaştıkları anları unutumak imkânsız.
'Brangelina'nın Angelina Jolie'si, Suriyelilerin kaldığı kampları ziyaret ederken dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le ziyadesiyle eğlenceli bir diyalog içindeyken görüntülenmişti.
1990 yılının Haziran ayında Antalya'da otostop çeken 4 genç karşılarında efsanevi rock grubu Pink Floyd'un gitaristi David Gilmour'u bulur ve olaylar gelişir!
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Bu kare 1993 yılından, henüz Spice Girls'ün 'Spice Girls' olmadığı dönemden! Grubun 'zencefil' baharatı Geri Halliwell, ünlü olmadan hemen önce Erhan Yazıcıoğlu'nun sunduğu 'Seç Bakalım' programında hostestlik yapıyor!
Paris Hilton ve Asena'nın karşılıklı göbecikler attığı anlar televizyon tarihinin de unutulmazları arasındaydı.
Buğulu sesiyle her daim vazgeçilmezlerimiz arasındaki Sting, karşısında oryantal Nuran Sultan'ı görünce dayanamamış, iki göbek de o atmıştı!
Kariyerinin zirvesinde Türkiye'de Hülya Avşar'ın programına katılan Porto Rikolu Ricky Martin'in başına gelenler unutulmadı. Avşar'ın, Martin'in poposuna dokunduğu anlar kameralara böyle yansımıştı.
2003 yılında İstanbul'a gelen İngiliz top model Naomi Campbell, fotoğrafı çekilmesin diye 4 saat uçaktan çıkmamıştı.
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