Misafirperverlik Deyince de Biz: Kebaptan Baklavaya Uluslararası Yıldızların Unutulmaz Türkiye Maceraları

Yurt dışından Türkiye'ye ya bir konser ya da bir etkinlik için katılan uluslararası yıldızların Türkiye'de geçirdikleri sürede başlarına muhakkak fantastik bir olay gelir. Ya birinin ağzına zorla baklava yediririz, ya da sokakta onlara bir an olsun rahat vermeyiz. E neticede misafirperverlik, sıcakkanlılık deyince de biz! Gelin, yurt dışından Türkiye'ye gelen uluslararası çapta ünlü yıldızların başlarına gelen o fantastik olayları hatırlayalım...