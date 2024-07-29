Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
"Aşk Aşktır, Görüyor Herkes": Aleyna Tilki'nin 'Sultanlar'a Yazdığı 'Sultanım' Şarkısına Gelen Tepkiler

"Aşk Aşktır, Görüyor Herkes": Aleyna Tilki'nin 'Sultanlar'a Yazdığı 'Sultanım' Şarkısına Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 15:05

A Milli Futbol Takımı için bugüne kadar Tarkan'dan Sefo'ya pek çok isim şarkı yazdı. Sırada 'Filenin Sultanları' var. 2023'ü 3 kupayla bitiren, 2024 Olimpiyatları'na bomba gibi başlangıç yapan 'Sultanlar'a bir destek de Aleyna Tilki'den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'Filenin Sultanları'nın başarısına kayıtsız kalamayan Aleyna Tilki, 'Sultanım' adlı bir şarkıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kadın hareketi olarak görülen milli gururlarımıza desteğini göstermiş oldu.

'Filenin Sultanları'nın başarısına kayıtsız kalamayan Aleyna Tilki, 'Sultanım' adlı bir şarkıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kadın hareketi olarak görülen milli gururlarımıza desteğini göstermiş oldu.

Şarkının sözleri ise dikkat çekici: "İnanınca oluyormuş, kadının gücü tarih yazıyormuş" diye başlayan şarkının sözleri "Aşk aşktır bak görüyor herkes" diye devam ediyor, "Yürü sultanım!" diyerek coşkuyu kımıl kımıl veriyor!

Şarkının sözleri ise dikkat çekici: "İnanınca oluyormuş, kadının gücü tarih yazıyormuş" diye başlayan şarkının sözleri "Aşk aşktır bak görüyor herkes" diye devam ediyor, "Yürü sultanım!" diyerek coşkuyu kımıl kımıl veriyor!

1 dakika 34 saniye süren 'Sultanım' adlı şarkıyı şuradan dinleyebilirsiniz:

'Sultanım'ı kimileri beğendi, kimileri yeterli görmedi. Şarkıya gelen ilk tepkiler ise şöyle:

'Sultanım'ı kimileri beğendi, kimileri yeterli görmedi. Şarkıya gelen ilk tepkiler ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
MHOrhanRE

Tiper bak, şişmiş eroinman dudakları. Kendi reklamını yapmış. Tıpkı olimpiyatlardan reklamlarını çekerek daha büyük bir reklam yapan ABD şirketi gibi. Hepsi ... Devamını Gör

site sakini

harikasın Aleyna 😍

Kerem Senol

güzel olmuş gerçekten tebrikler.ama bu ve bunun gibi organizasyonlardan önce bunu düşünüp daha etnik ve kültürel olarak bizleri andıran dize, söz ve müzikler... Devamını Gör