"Aşk Aşktır, Görüyor Herkes": Aleyna Tilki'nin 'Sultanlar'a Yazdığı 'Sultanım' Şarkısına Gelen Tepkiler

A Milli Futbol Takımı için bugüne kadar Tarkan'dan Sefo'ya pek çok isim şarkı yazdı. Sırada 'Filenin Sultanları' var. 2023'ü 3 kupayla bitiren, 2024 Olimpiyatları'na bomba gibi başlangıç yapan 'Sultanlar'a bir destek de Aleyna Tilki'den geldi.