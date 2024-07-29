"Aşk Aşktır, Görüyor Herkes": Aleyna Tilki'nin 'Sultanlar'a Yazdığı 'Sultanım' Şarkısına Gelen Tepkiler
"Aşk Aşktır, Görüyor Herkes": Aleyna Tilki'nin 'Sultanlar'a Yazdığı 'Sultanım' Şarkısına Gelen Tepkiler
A Milli Futbol Takımı için bugüne kadar Tarkan'dan Sefo'ya pek çok isim şarkı yazdı. Sırada 'Filenin Sultanları' var. 2023'ü 3 kupayla bitiren, 2024 Olimpiyatları'na bomba gibi başlangıç yapan 'Sultanlar'a bir destek de Aleyna Tilki'den geldi.
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'Filenin Sultanları'nın başarısına kayıtsız kalamayan Aleyna Tilki, 'Sultanım' adlı bir şarkıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kadın hareketi olarak görülen milli gururlarımıza desteğini göstermiş oldu.
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Şarkının sözleri ise dikkat çekici: "İnanınca oluyormuş, kadının gücü tarih yazıyormuş" diye başlayan şarkının sözleri "Aşk aşktır bak görüyor herkes" diye devam ediyor, "Yürü sultanım!" diyerek coşkuyu kımıl kımıl veriyor!
1 dakika 34 saniye süren 'Sultanım' adlı şarkıyı şuradan dinleyebilirsiniz:
'Sultanım'ı kimileri beğendi, kimileri yeterli görmedi. Şarkıya gelen ilk tepkiler ise şöyle:
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Tiper bak, şişmiş eroinman dudakları. Kendi reklamını yapmış. Tıpkı olimpiyatlardan reklamlarını çekerek daha büyük bir reklam yapan ABD şirketi gibi. Hepsi ... Devamını Gör
harikasın Aleyna 😍
güzel olmuş gerçekten tebrikler.ama bu ve bunun gibi organizasyonlardan önce bunu düşünüp daha etnik ve kültürel olarak bizleri andıran dize, söz ve müzikler... Devamını Gör