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Estetik Cerrah İtiraf Etti: "Kim Kardashian Gibi Olmak İsteyen Bir Hastam Oldu"

Estetik Cerrah İtiraf Etti: "Kim Kardashian Gibi Olmak İsteyen Bir Hastam Oldu"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 14:37

24 yıldır devam eden kariyerinde 5 binden fazla ameliyata girdi, birçok hastanın birbirinden tuhaf isteğiyle karşılaştı. ABD'de estetik cerrah olarak çalışan ve aynı zamanda televizyon kariyeri de olan Anthony Youn, sosyal medyadaki paylaşımlarında bugüne kadar karşılaştığı birbirinden tuhaf olayları anlatmaya ve itiraf etmeye devam ediyor!

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Neredeyse çeyrek asırdır sürdürdüğü mesleğinde bugüne kadar 5 binin üzerinde hastayla karşılaşan Youn, TikTok'ta 8.5 milyon, Instagram'da 1.1 milyon takipçi sayısına sahip.

Neredeyse çeyrek asırdır sürdürdüğü mesleğinde bugüne kadar 5 binin üzerinde hastayla karşılaşan Youn, TikTok'ta 8.5 milyon, Instagram'da 1.1 milyon takipçi sayısına sahip.

Başından geçenleri anlattığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Youn, birkaç hastasının kendisine kanat takılmasını istediğini itiraf etti. Bu tuhaf isteğinin sebebini sorduğunda "X-Men'deki Angel karakteri gibi olmak istiyorum" cevabını alan Youn, başka bir hastasının da Kim Kardashian gibi olmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı.

Başından geçenleri anlattığı paylaşımlarıyla dikkat çeken Youn, birkaç hastasının kendisine kanat takılmasını istediğini itiraf etti. Bu tuhaf isteğinin sebebini sorduğunda "X-Men'deki Angel karakteri gibi olmak istiyorum" cevabını alan Youn, başka bir hastasının da Kim Kardashian gibi olmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı.

18 yaş altındaki hiçbir kimseyi bıçak altına yatırmadığını özellikle vurgulayan Youn, "Bu teklifleri prensip olarak geri çeviriyorum" diyor.

18 yaş altındaki hiçbir kimseyi bıçak altına yatırmadığını özellikle vurgulayan Youn, "Bu teklifleri prensip olarak geri çeviriyorum" diyor.

Detroit'li plastik cerrah, sonuçlardan memnun kalmayan hastalarından bazılarını sözlü olarak ikna ederken bazılarına da ek operasyonlarla düzeltmeler yaptığını söylüyor.

Detroit'li plastik cerrah, sonuçlardan memnun kalmayan hastalarından bazılarını sözlü olarak ikna ederken bazılarına da ek operasyonlarla düzeltmeler yaptığını söylüyor.

Başından geçen en tuhaf olayları anlatan Youn, "Ağır zarar görmüş bir meme ucunu sülükle tedavi ettim, karnabahar büyüklüğünde genital bölge urları gördüm" diyor.

Başından geçen en tuhaf olayları anlatan Youn, "Ağır zarar görmüş bir meme ucunu sülükle tedavi ettim, karnabahar büyüklüğünde genital bölge urları gördüm" diyor.
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Hastaları tarafından birçok kez tehdide maruz kaldığını söyleyen doktor, "Bana asılan hatta beni arabayla ezip kariyerimi bitireceğini söyleyen kişilerle karşı karşıya kaldım" diye devam ediyor.

Hastaları tarafından birçok kez tehdide maruz kaldığını söyleyen doktor, "Bana asılan hatta beni arabayla ezip kariyerimi bitireceğini söyleyen kişilerle karşı karşıya kaldım" diye devam ediyor.

Hastalarıyla sohbetler ettiğini söyleyen doktor, "En gururlu olduğum şey birçoğuna sigarayı bıraktırma kararı aldırmak oldu" diyor.

Hastalarıyla sohbetler ettiğini söyleyen doktor, "En gururlu olduğum şey birçoğuna sigarayı bıraktırma kararı aldırmak oldu" diyor.

İnsanların bıçak altına yatmaktan artık çekinmeye başladığını söyleyen Youn, "Son yıllarda daha çok dolgu ve botoks yaptırmak isteyen hastalarla karşılaşıyorum" diye konuştu.

İnsanların bıçak altına yatmaktan artık çekinmeye başladığını söyleyen Youn, "Son yıllarda daha çok dolgu ve botoks yaptırmak isteyen hastalarla karşılaşıyorum" diye konuştu.

Yazdığı kitaplar ve katıldığı canlı yayın programlarında tavsiyelerde bulunan doktor, şunları söylüyor:

Yazdığı kitaplar ve katıldığı canlı yayın programlarında tavsiyelerde bulunan doktor, şunları söylüyor:

'Sağlıklı besinler tüketmek ve beslenmenizde yeterli proteine ​​yer vermek çok önemli. Sağlıklı bir diyet için önerilen proteinler arasında vahşi yakalanmış balık, otlakta yetiştirilmiş domuz eti ve otla beslenmiş sığır eti bulunur. Bu proteinlere ek olarak renkli meyve ve sebzeler de eklenmeli.'

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