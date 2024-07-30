Estetik Cerrah İtiraf Etti: "Kim Kardashian Gibi Olmak İsteyen Bir Hastam Oldu"

24 yıldır devam eden kariyerinde 5 binden fazla ameliyata girdi, birçok hastanın birbirinden tuhaf isteğiyle karşılaştı. ABD'de estetik cerrah olarak çalışan ve aynı zamanda televizyon kariyeri de olan Anthony Youn, sosyal medyadaki paylaşımlarında bugüne kadar karşılaştığı birbirinden tuhaf olayları anlatmaya ve itiraf etmeye devam ediyor!

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