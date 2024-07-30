Parmaklarımız Daha Az Yorulacak: Instagram'ın Meşhur Çift Tıklama Özelliği WhatsApp'a Geliyor!

Sosyal medya platformları arasında en trend olanların başında gelen Instagram, özellikle emoji cenneti haliyle birçok kullanıcının favorisi olmayı başardı. Telefonlarımızdaki WhatsApp da Instagram'ın emoji bırakırken yapılan çift tıklama hareketini çok yakında bünyesine katmaya hazırlanıyor!

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