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Parmaklarımız Daha Az Yorulacak: Instagram'ın Meşhur Çift Tıklama Özelliği WhatsApp'a Geliyor!

Parmaklarımız Daha Az Yorulacak: Instagram'ın Meşhur Çift Tıklama Özelliği WhatsApp'a Geliyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 13:00

Sosyal medya platformları arasında en trend olanların başında gelen Instagram, özellikle emoji cenneti haliyle birçok kullanıcının favorisi olmayı başardı. Telefonlarımızdaki WhatsApp da Instagram'ın emoji bırakırken yapılan çift tıklama hareketini çok yakında bünyesine katmaya hazırlanıyor!

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Akıllı telefonların neredeyse alternatifsiz mesaj uygulaması WhatsApp, kullanıcıların mesajlara daha hızlı tepki vermesini sağlamak için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu.

Akıllı telefonların neredeyse alternatifsiz mesaj uygulaması WhatsApp, kullanıcıların mesajlara daha hızlı tepki vermesini sağlamak için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu.

Çok yakında hayata geçecek WhatsApp Beta 2.24.16.7 güncellemesi sayesinde Instagram'ın ünlü 'çift tıklama' özelliği WhatsApp'a eklenecek.

Çok yakında hayata geçecek WhatsApp Beta 2.24.16.7 güncellemesi sayesinde Instagram'ın ünlü 'çift tıklama' özelliği WhatsApp'a eklenecek.

Kullanıcıların bir mesaja iki kez dokunarak hızlı bir şekilde daha az parmak hareketiyle basitçe tepki vermesini kolaylaştıran çift dokunma özelliği ile hedeflenen şey pratiklik ve kullanıcı etkileşimini geliştirmek.

Kullanıcıların bir mesaja iki kez dokunarak hızlı bir şekilde daha az parmak hareketiyle basitçe tepki vermesini kolaylaştıran çift dokunma özelliği ile hedeflenen şey pratiklik ve kullanıcı etkileşimini geliştirmek.

Yeni güncelleme sayesinde mesaja iki kez peş peşe tıklayan kullanıcılar tıpkı Instagram gibi daha hızlı tepki verecek ve tepki ekranını açmak için vakit harcamak zorunda kalmayacak.

Yeni güncelleme sayesinde mesaja iki kez peş peşe tıklayan kullanıcılar tıpkı Instagram gibi daha hızlı tepki verecek ve tepki ekranını açmak için vakit harcamak zorunda kalmayacak.

Dikkat çekici olan gelişme ise bu güncellemenin isteğe bağlı olarak kullanılabilecek olması.

Dikkat çekici olan gelişme ise bu güncellemenin isteğe bağlı olarak kullanılabilecek olması.

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