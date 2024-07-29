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4-5 Ağustos'a Dikkat! Hindistan'ın Nostradamus'u Kushal Kumar "3'üncü Dünya Savaşı Başlamak Üzere" Dedi!

4-5 Ağustos'a Dikkat! Hindistan'ın Nostradamus'u Kushal Kumar "3'üncü Dünya Savaşı Başlamak Üzere" Dedi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 14:07

Kehanet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... İngiltere merkezli Daily Star gazetesi, 'Hindistan'ın Nostradamus'u' olarak bilinen Kushal Kumar'ın '4-5 Ağustos tarihlerinde 3'üncü Dünya Savaşı çıkabilir' kehanetini sayfalarına taşıdı!

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"Hindistan'ın Nostradamus"u olarak bilinen Kushal Kumar, daha önce yakın gelecekte İsrail-Hamas, Rusya-NATO ve Çin-Tayvan gerginliklerini tahmin etmeyi başarmıştı.

"Hindistan'ın Nostradamus"u olarak bilinen Kushal Kumar, daha önce yakın gelecekte İsrail-Hamas, Rusya-NATO ve Çin-Tayvan gerginliklerini tahmin etmeyi başarmıştı.

Kendini "Vedik astroloji kullanan bir kâhin" olarak tanımlayan Kumar, son dönemde daha yüksek perdeden konuşulan 3'üncü Dünya Savaşı'na dair de kehanette bulundu.

Kendini "Vedik astroloji kullanan bir kâhin" olarak tanımlayan Kumar, son dönemde daha yüksek perdeden konuşulan 3'üncü Dünya Savaşı'na dair de kehanette bulundu.

Dünyada artışa geçen siyasi ve askeri gerilimin 18 Haziran'da daha somut bir şekilde gözlemlenmeye başlanacağını söyleyen Kumar, asıl bizi bekleyen tehlikenin ağustos ayında gerçekleşeceğini iddia etti!

Dünyada artışa geçen siyasi ve askeri gerilimin 18 Haziran'da daha somut bir şekilde gözlemlenmeye başlanacağını söyleyen Kumar, asıl bizi bekleyen tehlikenin ağustos ayında gerçekleşeceğini iddia etti!

"Her an 3'üncü Dünya Savaşı patlak verebilir" diyen Kumar, 4-5 Ağustos tarihlerine özel olarak dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"Her an 3'üncü Dünya Savaşı patlak verebilir" diyen Kumar, 4-5 Ağustos tarihlerine özel olarak dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kumar, 4-5 Ağustos tarihleri için şu yorumlarda bulundu: "Sıcak savaş noktalarıyla ilgili endişe verici haberler gelebilir."

Kumar, 4-5 Ağustos tarihleri için şu yorumlarda bulundu: "Sıcak savaş noktalarıyla ilgili endişe verici haberler gelebilir."
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Kumar, şöyle devam etti: "Krizlerin önemli odak noktaları ya da merkez üsleri deniz veya okyanus kıyıları olarak görünüyor."

Kumar, şöyle devam etti: "Krizlerin önemli odak noktaları ya da merkez üsleri deniz veya okyanus kıyıları olarak görünüyor."

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