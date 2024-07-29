4-5 Ağustos'a Dikkat! Hindistan'ın Nostradamus'u Kushal Kumar "3'üncü Dünya Savaşı Başlamak Üzere" Dedi!
4-5 Ağustos'a Dikkat! Hindistan'ın Nostradamus'u Kushal Kumar "3'üncü Dünya Savaşı Başlamak Üzere" Dedi!
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"Hindistan'ın Nostradamus"u olarak bilinen Kushal Kumar, daha önce yakın gelecekte İsrail-Hamas, Rusya-NATO ve Çin-Tayvan gerginliklerini tahmin etmeyi başarmıştı.
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Kendini "Vedik astroloji kullanan bir kâhin" olarak tanımlayan Kumar, son dönemde daha yüksek perdeden konuşulan 3'üncü Dünya Savaşı'na dair de kehanette bulundu.
Dünyada artışa geçen siyasi ve askeri gerilimin 18 Haziran'da daha somut bir şekilde gözlemlenmeye başlanacağını söyleyen Kumar, asıl bizi bekleyen tehlikenin ağustos ayında gerçekleşeceğini iddia etti!
"Her an 3'üncü Dünya Savaşı patlak verebilir" diyen Kumar, 4-5 Ağustos tarihlerine özel olarak dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Kumar, 4-5 Ağustos tarihleri için şu yorumlarda bulundu: "Sıcak savaş noktalarıyla ilgili endişe verici haberler gelebilir."
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Kumar, şöyle devam etti: "Krizlerin önemli odak noktaları ya da merkez üsleri deniz veya okyanus kıyıları olarak görünüyor."
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