Tepkilerin Odağında: Hayallerinden Vazgeçti, 8 Çocuk Doğurdu, Artık Kocası Olmadan Bir Hiç!
Tepkilerin Odağında: Hayallerinden Vazgeçti, 8 Çocuk Doğurdu, Artık Kocası Olmadan Bir Hiç!
Instagram ve TikTok'ta milyonlarca abonesi olan, 'Modern zamanların kaleye kapatılmış prensesi' olarak ayrıca bir şöhrete sahip 'Ballerina Farm' hesabının arka planı bir röportajla ortaya çıktı. The Sunday Times muhabirine konuşan Hannah Neeleman ve kocası, 'geleneksel eş' tartışmasını bir kez daha gün yüzüne taşıdı.
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8 çocuk annesi Hannah Neeleman, küçüklüğünden beri balerin olmak istiyordu. Ancak bu hayalinden vazgeçti ve kocası Daniel ile evlendi.
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Son yıllarda tartışmalı bir kavram olan 'trad wife' olarak adlandırılan, yani 'geleneksel eş' profili çizen Hannah'ın TikTok'ta 7.6 milyon, Instagram'da ise 9.1 milyon abonesi var.
Paylaşımlarında kusursuz bir eş profili çizen Hannah, hayvanları ve çocuklarıyla ilgileniyor, kocasına yemekler hazırlıyor ve sürekli mutlu aile pozları veriyor.
Fazlasıyla kusursuz gözüken bu pozların arka planını araştıran Sunday Times muhabiri ise Hannah ve kocasıyla yaptığı röportajda aslında işin aslının pek de öyle olmadığını açığa çıkartmış ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda!
Muhabir, kadının röportaj boyunca sürekli kocasından onay beklediğini ve kadının doğum sürecinde kocasından gizli olarak sadece bir seferliğine ilaç kullanabildiğini, kocasıyla arasında 'tam bağımlı' bir ilişki olduğunu aktardı.
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Kocası gibi kendisi de mormon bir aileden gelen Hannah, bir defasında kocasından Yunanistan tatili isteğinde bulunmuş, ancak aldığı şey yalnızca bir mutfak önlüğüymüş!
Sosyal medyada tartışmalar yaratan röportaj, özellikle ABD'deki mormonların katı kurallarını ve 'kusursuz eş' profilinin aslında gerçeği yansıtmadığı tartışmalarını bir kez daha alevlendirmiş durumda...
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