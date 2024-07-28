Tepkilerin Odağında: Hayallerinden Vazgeçti, 8 Çocuk Doğurdu, Artık Kocası Olmadan Bir Hiç!

Instagram ve TikTok'ta milyonlarca abonesi olan, 'Modern zamanların kaleye kapatılmış prensesi' olarak ayrıca bir şöhrete sahip 'Ballerina Farm' hesabının arka planı bir röportajla ortaya çıktı. The Sunday Times muhabirine konuşan Hannah Neeleman ve kocası, 'geleneksel eş' tartışmasını bir kez daha gün yüzüne taşıdı.

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