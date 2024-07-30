Bu Gizli Alanlara Yolcuların Girmesi Yasak: Uçaktaki Mürettebat İşte Buralarda Uyuyor!
Bu Gizli Alanlara Yolcuların Girmesi Yasak: Uçaktaki Mürettebat İşte Buralarda Uyuyor!
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Otobüs yolculuklarında orta kapı civarında şoförlerin ve muavinlerin dinlediği bir alan mevcut, bunu birçoğumuz biliyoruz.
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Söz konusu uçaklar olduğunda ise gizemli bir dünya ile karşı karşıyayız, çünkü birçok kişi uçaklarda mürettebatın dinlendiği alanların mevcudiyetinden habersiz!
Bu gizli alanları keşfetmeniz pek de mümkün değil çünkü sadece mürettebatın dinlendiği alanlara yolcuların girmesi yasak!
Her uçakta olmasa da özelikle Boeing 777 ve 787 modellerinde bu gizli kabinler gerçekten var. Çoğu modelde bu kabinlere tuvalete benzeyen bir bölmeden açılan gizli merdivenle ulaşılıyor.
Bazı modellerde ise bu kabinler doğrudan bir bagaj bölmesine iliştirilmiş vaziyette. Üstelik her bölmede kişisel eşyaları koymak için bir göz de bulunuyor.
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Çok daha lüks uçaklarda ise bu bölmeler iki kişilik. Hatta bazı durumlarda lavabo ve klozet de bulunabiliyor.
Airbus A380'te ise ranza çözümüne gidilmiş. Bu ranzalı görüntü size aşina gelebilir. Sebebi ise geçtiğimiz günlerde ITV kanalında yayınlanan İngiliz dizisi 'Red Eye'da bu gizli alanlara yer verilmiş olması.
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